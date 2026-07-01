ПЕСТУМ

ПЕСТУМ - археологический комплекс на Юге Италии.

(лат. Paestum; Пес­то, итал. Pesto), область Кам­па­ния, провинция Са­лер­но, ком­му­на Ка­пач­чо, в 35 км к юго-вос­то­ку от Са­лер­но. Пестум (пер­во­начальное греческое название - По­сей­до­ния, Ποσειδωνία) ос­но­ван ахей­ски­ми ко­ло­ни­ста­ми из Си­ба­ри­са. Ан­тич­ная тра­ди­ция не со­хра­ни­ла да­ту ос­но­ва­ния По­сей­до­нии, но са­мые ран­ние ар­хео­ло­гические ма­те­риа­лы, най­ден­ные здесь, да­ти­ру­ют­ся около 625 - 600 годами до нашей эры, что, ве­ро­ят­но, сов­па­да­ет с да­той воз­ник­но­ве­ния ко­ло­нии. По­сле раз­ру­ше­ния Си­ба­ри­са в 510 году в ре­зуль­та­те по­ра­же­ния в вой­не с Кро­то­ном боль­шое чис­ло пе­ре­се­лен­цев из это­го го­ро­да на­шло при­бе­жи­ще в По­сей­до­нии. В конце V века до нашей эры По­сей­до­ния бы­ла за­хва­че­на ме­ст­ны­ми пле­ме­на­ми лу­ка­нов и с тех пор по­лу­чи­ла современное назва­ние. В 273 году до нашей эры рим­ля­не вы­ве­ли в Пестуме ко­ло­нию латинского пра­ва (в ос­но­ва­нии та­ких ко­ло­ний при­ни­ма­ли уча­стие чле­ны воз­глав­ляв­ше­го­ся Ри­мом Латин­ско­го сою­за ).

Главными па­мят­ни­ка­ми Пестонии яв­ля­ют­ся его хра­мы - ше­дев­ры древнегреческой ар­хи­тек­ту­ры. На мес­те свя­ти­ли­ща Ге­ры - храм Ге­ры I (550-525 годы до нашей эры, так называемая Ба­зи­ли­ка; смотри иллюстрации в статье Гре­ция Древ­няя ), до­рический псев­до­дип­тер в фор­мах ар­хаи­ки; храм Ге­ры II (так называемый Храм По­сей­до­на, около 460 года до нашей эры), об­ра­зец до­ри­че­ско­го пе­рип­те­ра эпо­хи клас­си­ки. На мес­те свя­ти­ли­ща Афи­ны - до­рический храм Афи­ны (конец VI века до нашей эры) в фор­мах, пе­ре­ход­ных от ар­хаи­ки к ран­ней клас­си­ке. Пес­тум­ские хра­мы вы­де­ля­ют­ся оби­ли­ем де­ко­ра и пла­ни­ро­воч­ны­ми чер­та­ми, сви­де­тель­ст­вую­щи­ми о силь­ных ио­ний­ских влия­ни­ях. От ан­тич­но­го го­ро­да со­хра­ни­лись так­же городские сте­ны с баш­ня­ми, воз­ве­дён­ные лу­кан­ца­ми и древнеримскими ко­ло­ни­ста­ми в IV-III веках до нашей эры по ли­нии древнегреческих ук­ре­п­ле­ний, ос­тат­ки древнеримского фо­ру­ма, вклю­чаю­щие храм Юпи­те­ра, Юно­ны и Ми­нер­вы (III-I века до нашей эры), ам­фи­те­атр, древнегреческий ги­по­гей и др. Национальный ар­хео­ло­гический му­зей (боль­шая кол­лек­ция лу­кан­ских рас­пис­ных гроб­ниц, древнегреческая «Гроб­ни­ца ны­ряль­щи­ка», около 470 года до нашей эры; ан­тич­ная скульп­ту­ра и рас­пис­ная ке­ра­ми­ка). Пестум вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Ту­ризм.

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