ПЕСТУМ
ПЕСТУМ - археологический комплекс на Юге Италии.
(лат. Paestum; Песто, итал. Pesto), область Кампания, провинция Салерно, коммуна Капаччо, в 35 км к юго-востоку от Салерно. Пестум (первоначальное греческое название - Посейдония, Ποσειδωνία) основан ахейскими колонистами из Сибариса. Античная традиция не сохранила дату основания Посейдонии, но самые ранние археологические материалы, найденные здесь, датируются около 625 - 600 годами до нашей эры, что, вероятно, совпадает с датой возникновения колонии. После разрушения Сибариса в 510 году в результате поражения в войне с Кротоном большое число переселенцев из этого города нашло прибежище в Посейдонии. В конце V века до нашей эры Посейдония была захвачена местными племенами луканов и с тех пор получила современное название. В 273 году до нашей эры римляне вывели в Пестуме колонию латинского права (в основании таких колоний принимали участие члены возглавлявшегося Римом Латинского союза).
Главными памятниками Пестонии являются его храмы - шедевры древнегреческой архитектуры. На месте святилища Геры - храм Геры I (550-525 годы до нашей эры, так называемая Базилика; смотри иллюстрации в статье Греция Древняя), дорический псевдодиптер в формах архаики; храм Геры II (так называемый Храм Посейдона, около 460 года до нашей эры), образец дорического периптера эпохи классики. На месте святилища Афины - дорический храм Афины (конец VI века до нашей эры) в формах, переходных от архаики к ранней классике. Пестумские храмы выделяются обилием декора и планировочными чертами, свидетельствующими о сильных ионийских влияниях. От античного города сохранились также городские стены с башнями, возведённые луканцами и древнеримскими колонистами в IV-III веках до нашей эры по линии древнегреческих укреплений, остатки древнеримского форума, включающие храм Юпитера, Юноны и Минервы (III-I века до нашей эры), амфитеатр, древнегреческий гипогей и др. Национальный археологический музей (большая коллекция луканских расписных гробниц, древнегреческая «Гробница ныряльщика», около 470 года до нашей эры; античная скульптура и расписная керамика). Пестум включён в список Всемирного наследия. Туризм.