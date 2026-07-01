ПЕСТОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПЕСТОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский архитектор.

Член-корреспондент Российской ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры и стро­ительных на­ук (1998 год). Окон­чил Горь­ков­ский ин­же­нер­но-стро­ительный институт (1973 год), с 1972 года в Институте «Горь­ков­гра­ж­дан­про­ект», с 1991 года ра­бо­тал в со­ав­тор­ст­ве с А.Е. Ха­ри­то­но­вым в соз­дан­ном ими ар­хитектурном бю­ро, с 1999 года ру­ко­во­ди­тель бю­ро, соз­дан­но­го с С.Г. По­по­вым.

Про­из­ве­де­ния Пестова (в основном в Ниж­нем Нов­го­ро­де) от­ли­ча­ют пла­стическая ори­ги­наль­ность ком­по­зи­ции, яр­кая об­раз­ность: кар­дио­хи­рур­гический центр (1979-1986 годы), Дом ак­тё­ра в ду­хе клас­сической ар­хи­тек­ту­ры (1989 год), административное зда­ние «Кас­кад» (1995 год), мно­го­квар­тир­ные до­ма «Пи­ла» (1995 год), «Бык» (1998 год), «Дом-Ку­ча» (1999 год), про­ек­ты гос­ти­ни­цы на площади Ре­во­лю­ции (1993, 1996 годы) и административные зда­ния «Зе­лё­ный» на Боль­шой Пе­чёр­ской улице (2004 год). По­ис­ки «но­вой рус­ской ар­хи­тек­ту­ры» на ос­но­ве эс­те­ти­ки по­ст­мо­дер­низ­ма де­мон­ст­ри­ру­ют ре­кон­ст­рук­ция административного зда­ния на Стрел­ке (1979 год), административное зда­ние на улице Фрун­зе (1996 год) и др.

К этой ли­нии при­над­ле­жит и са­мая из­вест­ная ра­бо­та Пестова - зда­ние бан­ка «Га­ран­тия» (1993-1995 годы), даю­щее пред­став­ле­ние о но­вой ар­хи­тек­ту­ре ни­же­го­род­ской шко­лы. Об­раз зда­ния ас­со­циа­тив­но свя­зан с до­ре­во­люционными бан­ков­ски­ми по­строй­ка­ми го­ро­да, 2-ча­ст­ная ком­по­зи­ция ими­ти­ру­ет спон­тан­ную за­строй­ку ис­то­рической ули­цы XIX века, од­на­ко его сти­ли­сти­ка не под­да­ёт­ся оп­ре­де­ле­нию: по­строй­ка пред­став­ля­ет со­бой «мон­таж» из раз­но­род­ных фраг­мен­тов: пор­тик, из­раз­цы и май­о­ли­ка , оваль­ные ок­на, баш­ня в фор­ме ко­лон­ны с ка­пи­те­лью, по­хо­жей на НЛО, кар­низ, под­ня­тый над кры­шей, как ар­ка. Вто­рая часть это­го ком­плек­са («Ти­та­ник», 1998 год) об­ра­ще­на не на ули­цу, а в сто­ро­ну ог­ром­но­го По­ча­ин­ско­го ов­ра­га (вы­со­х­ше­го рус­ла ре­ки); в его ком­по­зи­ции, как ре­ак­ция на иной кон­текст, ис­поль­зо­ва­ны приё­мы де­кон­ст­рук­ти­виз­ма.

С 2000 года Пестов ра­бо­та­ет под влия­ни­ем не­о­пла­сти­циз­ма и груп­пы «Де Стейл»: тор­го­вые цен­тры «Си­ти» (2001 год) и «Парк Аве­ню» (2008 год), жи­лой дом «De Stijl» (2003 год). Ак­тив­но ис­поль­зу­ет цвет: мно­го­квар­тир­ные до­ма «Жи­раф» (2005 год) и «Тет­рис» (2011 год), зда­ние Пен­си­он­но­го фон­да на проспекте Ле­ни­на (2008 год). В со­ста­ве ав­тор­ских кол­лек­ти­вов Пестов раз­ра­ба­ты­вал про­ек­ты ре­кон­ст­рук­ции ис­то­рического цен­тра Ниж­не­го Нов­го­ро­да (1988 год), за­строй­ки квар­та­ла над По­ча­ин­ским ов­ра­гом (2009 год). Сре­ди других по­стро­ек - Дво­рец бра­ко­со­че­та­ния в На­бе­реж­ных Чел­нах (про­ект, 2006 год; 2008 год; ны­не Дво­рец тор­жеств). Пре­по­да­ёт в Ни­же­го­род­ском ар­хитектурно-стро­ительном университете (профессор, 2011 год). Государственная премия РФ (1996, 2000 годы).