ПЕСТОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ПЕСТОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский архитектор.
Член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук (1998 год). Окончил Горьковский инженерно-строительный институт (1973 год), с 1972 года в Институте «Горьковгражданпроект», с 1991 года работал в соавторстве с А.Е. Харитоновым в созданном ими архитектурном бюро, с 1999 года руководитель бюро, созданного с С.Г. Поповым.
Произведения Пестова (в основном в Нижнем Новгороде) отличают пластическая оригинальность композиции, яркая образность: кардиохирургический центр (1979-1986 годы), Дом актёра в духе классической архитектуры (1989 год), административное здание «Каскад» (1995 год), многоквартирные дома «Пила» (1995 год), «Бык» (1998 год), «Дом-Куча» (1999 год), проекты гостиницы на площади Революции (1993, 1996 годы) и административные здания «Зелёный» на Большой Печёрской улице (2004 год). Поиски «новой русской архитектуры» на основе эстетики постмодернизма демонстрируют реконструкция административного здания на Стрелке (1979 год), административное здание на улице Фрунзе (1996 год) и др.
К этой линии принадлежит и самая известная работа Пестова - здание банка «Гарантия» (1993-1995 годы), дающее представление о новой архитектуре нижегородской школы. Образ здания ассоциативно связан с дореволюционными банковскими постройками города, 2-частная композиция имитирует спонтанную застройку исторической улицы XIX века, однако его стилистика не поддаётся определению: постройка представляет собой «монтаж» из разнородных фрагментов: портик, изразцы и майолика, овальные окна, башня в форме колонны с капителью, похожей на НЛО, карниз, поднятый над крышей, как арка. Вторая часть этого комплекса («Титаник», 1998 год) обращена не на улицу, а в сторону огромного Почаинского оврага (высохшего русла реки); в его композиции, как реакция на иной контекст, использованы приёмы деконструктивизма.
С 2000 года Пестов работает под влиянием неопластицизма и группы «Де Стейл»: торговые центры «Сити» (2001 год) и «Парк Авеню» (2008 год), жилой дом «De Stijl» (2003 год). Активно использует цвет: многоквартирные дома «Жираф» (2005 год) и «Тетрис» (2011 год), здание Пенсионного фонда на проспекте Ленина (2008 год). В составе авторских коллективов Пестов разрабатывал проекты реконструкции исторического центра Нижнего Новгорода (1988 год), застройки квартала над Почаинским оврагом (2009 год). Среди других построек - Дворец бракосочетания в Набережных Челнах (проект, 2006 год; 2008 год; ныне Дворец торжеств). Преподаёт в Нижегородском архитектурно-строительном университете (профессор, 2011 год). Государственная премия РФ (1996, 2000 годы).