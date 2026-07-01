ПЕСТЕЛЬ ВЕРА ЕФРЕМОВНА
ПЕСТЕЛЬ ВЕРА ЕФРЕМОВНА - российский живописец, график, педагог.
Училась в частной студии Э. Фализ (1902-1903 годы), СХПУ (1903-1905 годы), школе К.Ф. Юона и И.О. Дудина (1906-1907 годы) в Москве, в мастерской К.Э. Киша (1909-1911 годы) в Будапеште, академии «Ла Палетт» (1912-1913 годы) в Париже. Посещала частные художественные мастерские Мюнхена; работала в коллективной свободной мастерской М.Ф. Ларионова «На башне» (1911-1912 годы) в Москве. Член группы К.С. Малевича «Супремус», объединения «Мир искусства» (1917, 1921 годы), один из организаторов обществ «Маковец» (1921 год) и «Путь живописи» (1926 год). После экспериментов в области кубофутуризма и абстракционизма вернулась (с 1918 года) к предметной живописи, сохраняющей конструктивную чёткость построений наряду с экспрессивностью образов («Семья у керосинки», 1949 год, ГТГ, и др.). Занималась также монументальной живописью, акварелью, станковой («Семейный портрет», уголь, 1920 год, ГРМ, и др.) и книжной графикой, декоративно-прикладным искусством.
В 1920-1930 годах преподавала живопись и рисунок в созданной А.В. Бакушинским школе «Детское творчество» (Москва). Пестель принадлежала к сторонникам свободного воспитания. Разрабатывала теоретические аспекты проблемы этого педагогического течения. В условиях острой социальной конфронтации первых лет революции Пестель выдвинула тезис о гармонии как средстве устранения противоречий между ребёнком и миром. Отсюда обострённый интерес Пестель к индивидуальным способностям ребёнка, к самовыражению, к изучению прежде всего детского изобразит. творчества. По Пестель, основная задача педагога - дать как можно шире выявиться этой способности, снабжая ребёнка разнообразным природным материалом. Эти идеи нашли отражение в программе по изобразительному искусству для школ 1-й и 2-й ступени (1925-1926 годы), в основу которой было положено «искусство самого ребёнка». Эстетическое воспитание Пестель рассматривала как творческий процесс, в результате которого ребёнок учится не просто механически воспроизводить своё зрительское восприятие, а понимать иск-во, замыслы художника, живописную и пластическую форму. В 1944-1952 годах работала в школьном кабинете Исторического музея (Москва).
Сочинения:
Художественная школа «Детское творчество» (совм. с Г. Лабунской) // Художественное воспитание в практике современной школы / Под ред. Н. Шер. Л., 1925;
Рисование в младших группах I ступени // Искусство в школе. 1928. № 2;
Методические вопросы преподавания ИЗО в школе II ступени // Там же. 1929. № 8.