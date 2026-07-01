ПЕСТЕЛЬ ВЕРА ЕФРЕМОВНА

ПЕСТЕЛЬ ВЕРА ЕФРЕМОВНА - российский живописец, график, педагог.

Учи­лась в ча­ст­ной сту­дии Э. Фа­лиз (1902-1903 годы), СХПУ (1903-1905 годы), шко­ле К.Ф. Юо­на и И.О. Ду­ди­на (1906-1907 годы) в Мо­ск­ве, в мас­тер­ской К.Э. Ки­ша (1909-1911 годы) в Бу­да­пеш­те, ака­де­мии «Ла Па­летт» (1912-1913 годы) в Па­ри­же. По­се­ща­ла ча­ст­ные ху­дожественные мас­тер­ские Мюн­хе­на; ра­бо­та­ла в кол­лек­тив­ной сво­бод­ной мас­тер­ской М.Ф. Ла­рио­но­ва «На баш­не» (1911-1912 годы) в Мо­ск­ве. Член груп­пы К.С. Ма­ле­ви­ча «Су­пре­мус», объ­еди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва» (1917, 1921 годы), один из ор­га­ни­за­то­ров об­ществ «Ма­ко­вец» (1921 год) и «Путь жи­во­пи­си» (1926 год). По­сле экс­пе­ри­мен­тов в об­лас­ти ку­бо­фу­ту­риз­ма и аб­ст­рак­цио­низ­ма вер­ну­лась (с 1918 года) к пред­мет­ной жи­во­пи­си, со­хра­няю­щей кон­ст­рук­тив­ную чёт­кость по­строе­ний на­ря­ду с экс­прес­сив­но­стью об­ра­зов («Се­мья у ке­ро­син­ки», 1949 год, ГТГ, и др.). За­ни­ма­лась так­же мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­сью, ак­ва­ре­лью, стан­ко­вой («Се­мей­ный порт­рет», уголь, 1920 год, ГРМ, и др.) и книж­ной гра­фи­кой, де­ко­ра­тив­но-при­клад­ным искусством.

В 1920-1930 годах пре­по­да­ва­ла жи­во­пись и ри­су­нок в соз­дан­ной А.В. Ба­ку­шин­ским шко­ле «Дет­ское твор­че­ст­во» (Мо­ск­ва). Пестель при­над­ле­жа­ла к сто­рон­ни­кам сво­бод­но­го вос­пи­та­ния. Раз­ра­ба­ты­ва­ла тео­ре­тические ас­пек­ты про­бле­мы это­го пе­да­го­гического те­че­ния. В ус­ло­ви­ях ост­рой со­ци­аль­ной кон­фрон­та­ции пер­вых лет ре­во­лю­ции Пестель вы­дви­ну­ла те­зис о гар­мо­нии как сред­ст­ве уст­ра­не­ния про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду ре­бён­ком и ми­ром. От­сю­да обо­ст­рён­ный ин­те­рес Пестель к ин­ди­ви­ду­аль­ным спо­соб­но­стям ре­бён­ка, к са­мо­вы­ра­же­нию, к изу­че­нию пре­ж­де все­го дет­ско­го изо­бра­зит. твор­че­ст­ва. По Пестель, основная за­да­ча пе­да­го­га - дать как мож­но ши­ре вы­явить­ся этой спо­соб­но­сти, снаб­жая ре­бён­ка раз­но­об­раз­ным при­род­ным ма­те­риа­лом. Эти идеи на­шли от­ра­же­ние в про­грам­ме по изо­бра­зительному искусству для школ 1-й и 2-й сту­пе­ни (1925-1926 годы), в ос­но­ву ко­то­рой бы­ло по­ло­же­но «ис­кус­ст­во са­мо­го ре­бён­ка». Эс­те­тическое вос­пи­та­ние Пестель рас­смат­ри­ва­ла как творческий про­цесс, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го ре­бё­нок учит­ся не про­сто ме­ха­ни­че­ски вос­про­из­во­дить своё зри­тель­ское вос­при­ятие, а по­ни­мать иск-во, за­мыс­лы ху­дож­ни­ка, жи­во­пис­ную и пла­стическую фор­му. В 1944-1952 годах ра­бо­та­ла в школь­ном ка­би­не­те Ис­то­рического му­зея (Мо­ск­ва).

Сочинения:

Ху­до­же­ст­вен­ная шко­ла «Дет­ское твор­че­ст­во» (совм. с Г. Ла­бун­ской) // Ху­до­же­ст­вен­ное вос­пи­та­ние в прак­ти­ке со­вре­мен­ной шко­лы / Под ред. Н. Шер. Л., 1925;

Ри­со­ва­ние в млад­ших груп­пах I сту­пе­ни // Ис­кус­ст­во в шко­ле. 1928. № 2;

Ме­то­ди­че­ские во­про­сы пре­по­да­ва­ния ИЗО в шко­ле II сту­пе­ни // Там же. 1929. № 8.