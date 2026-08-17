ПЕСТЕЛЬ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
ПЕСТЕЛЬ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ - участник движения декабристов.
Дворянин. Сын И.Б. Пестеля. Лютеранин. Получил домашнее образование, затем обучался в Дрездене под руководством А.Е. Зейделя (1805-1809 годы), в Пажеском корпусе в Санкт-Петербурге (1809-1811 годы), слушал курс политэкономии профессора Санкт-Петербургского института К.Ф. Германа (1816-1817 годы). Служил в лейб-гвардии Литовском (1811-1814 годы), Кавалергардском (1814-1819 годы), Мариупольском гусарском (1819-1821 годы), Смоленском драгунском (1821 год), Вятском пехотном (с 1821 года; его командир) полках; адъютант генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна (1813-1821 годы). Масон (посвящён в 1812 году), член лож «Соединённых друзей» (1812-1817 годы), «Сфинкса» (1817 год) и «Трёх добродетелей» (1817-1819 годы) в Санкт-Петербурге.
Участник Отечественной войны 1812 года (тяжело ранен в Бородинском сражении, награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость») и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов. Член тайных обществ - Союза спасения (принят, по словам Пестеля, в конце 1816 - начале 1817 годах; участвовал в написании устава общества), Союза благоденствия [1818-1821 годы; создал в 1818 году управу общества в городе Тульчин Подольской губернии (ныне Винницкой область, Украина)]. Организатор тайного Южного общества (1821 год). В 1821 году трижды по приказу начальника штаба 2-й армии П.Д. Киселёва посещал Бессарабию с целью сбора сведений о событиях в Молдавском княжестве, в том числе о деятельности там А. Ипсиланти, вступил в Кишенёве в масонскую ложу «Овидия».
На формирование политических взглядов П. повлияли связь с масонами и его пребывание во Франции в 1814 году, где после реставрации монархии Бурбонов была сохранена и признана, по словам Пестеля, за «благие вещи» значительная часть «коренных постановлений» Французской революции конца XVIII века. Первоначально Пестель выступал за установление в России конституционной монархии. Однако в начале 1820 года высказался за республику (доклад о различных видах правления на собрании Коренной управы Союза благоденствия в квартире Ф.Н. Глинки в Санкт-Петербурге) и цареубийство (на следующем заседании на квартире И.П. Шипова). Полагал, что республика может надёжнее гарантировать равенство между людьми.
Автор проекта программы Южного общества – «Русской правды, или Заповедной государственной грамоты великого народа российского, служащей заветом для усовершенствования России и содержащей верный наказ как для народа, так и для Временного верховного правления» (впервые опубликована в 1906 году, полностью - в издании «Восстание декабристов», том 7, 1958 год). В её основу Пестель положил идею максимальной политической, социальной, национальной и культурной унификации. Считал необходимым после осуществления в России государственного переворота по примеру якобинской диктатуры во Франции установить диктатуру Временного революционного правительства, которое бы руководствовалось в своей политике «Русской правдой…». Россия должна была стать «единым и неразделимым» государством, состоящим из 53 губерний (делились на уезды и волости) со столицей в Нижнем Новгороде, который переименовывался бы во Владимир (в честь киевского князя Владимира Святославича). Границы России Пестель определял исходя из права «благоудобства», под которым он понимал право больших государств подчинять себе соседние малые народы, неспособные отстаивать свою независимость.
Правом народности (правом на самостоятельное политическое бытие) Пестель наделял только поляков, другие народы России должны были полностью раствориться в единой общерусской народности. С этой целью Пестель намеревался отменить названия народов и племён, объявить всех граждан России русскими, а русский язык - единственно возможным языком (подлежал бы обновлению на общеславянской основе; все заимствованные слова предлагалось заменить неологизмами со славянскими корнями или архаизмами из древнерусского языка). Предполагалось превратить кочевые племена в оседлые, переселить евреев (по подсчётам Пестеля, свыше 2 миллионов человек) из России через Османскую империю в Палестину, а некоторые народы Кавказа (так называемые буйные) - немногочисленными группами во внутренние губернии России (вместо них поселить русских; так называемые мирные кавказцы должны были остаться на месте и подчиниться общероссийским законам).
Исходя из теории разделения властей, Пестель предлагал передать законодательную власть Народному вечу, исполнительную - Державной думе (оба органа планировалось избирать на 5 лет, каждый год 1/5 часть их состава подлежала смене), судебную («блюстительную») - Верховному собору (в составе 120 человек, избиравшихся пожизненно). Пестель выступал за уничтожение всех сословий, установление всеобщего равенства граждан перед законом, введение гражданских свобод, а также избирательного права с 20 лет для лиц мужского пола (на местах Земские народного собрания должны были избирать своих представителей в Наместные народные собрания 3 степеней - волостные, уездные и губернские). Признавал естественным деление общества на богатых и бедных, однако выступал за создание одинаковых экономических условий для всех граждан путём перераспределения земли (делилась бы на 2 равные части - общественную, которая подлежала ежегодному распределению между семьями, и частновладельческую).
Идеи Пестеля вызвали неоднозначные оценки декабристов. Члены Южного общества в целом приняли «Русскую правду», члены Северного общества её отвергли. Накануне восстания декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, 13(25) декабря 1825 года, Пестель был арестован по доносу капитана Вятского пехотного полка А.И. Майбороды. В начале 1826 года доставлен в Санкт-Петербург, заключён в Петропавловскую крепость. Верховным уголовным судом над декабристами приговорён к смертной казни четвертованием, которая императором Николаем I заменена на смертную казнь через повешение. Казнён в числе пяти приговорённых к смерти декабристов близ Петропавловской крепости.
В отечественной историографии Пестель рассматривался как предшественник социалистов (А.И. Герцен, В.И. Семевский, М.М. Ковалевский, Н.С. Русанов и др.) или как диктатор якобинского типа (М.А. Бакунин, Н.П. Павлов-Сильванский, С.Н. Чернов и др.).
Именем Пестеля названы улицы в Евпатории, Калуге, Киеве, Липецке, Москве, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.
Источники:
Дело П. И. Пестеля // Восстание декабристов. Материалы. М.; Л., 1927. Т. 4.