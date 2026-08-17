ПЕСТЕЛЬ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

ПЕСТЕЛЬ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ - уча­ст­ник дви­же­ния де­каб­ри­стов.

Дво­ря­нин. Сын И.Б. Пес­те­ля . Лю­те­ра­нин. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, за­тем обу­чал­ся в Дрез­де­не под руководством А.Е. Зей­де­ля (1805-1809 годы), в Па­же­ском кор­пу­се в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1809-1811 годы), слу­шал курс по­лит­эко­но­мии профессора Санкт-Пе­тербургского института К.Ф. Гер­ма­на (1816-1817 годы). Слу­жил в лейб-гвардии Ли­тов­ском (1811-1814 годы), Ка­ва­лер­гард­ском (1814-1819 годы), Ма­риу­поль­ском гу­сар­ском (1819-1821 годы), Смо­лен­ском дра­гун­ском (1821 год), Вят­ском пехотном (с 1821 года; его ко­ман­дир) пол­ках; адъ­ю­тант генерала от кавалерии графа П.Х. Вит­ген­штей­на (1813-1821 годы). Ма­сон (по­свя­щён в 1812 году), член лож «Со­еди­нён­ных дру­зей» (1812-1817 годы), «Сфин­кса» (1817 год) и «Трёх доб­ро­де­те­лей» (1817-1819 годы) в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года (тя­же­ло ра­нен в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии, на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость») и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской армии 1813-1814 годов . Член тай­ных об­ществ - Сою­за спа­се­ния (при­нят, по сло­вам Пестеля, в конце 1816 - начале 1817 годах; уча­ст­во­вал в на­пи­са­нии ус­та­ва об­ще­ст­ва), Сою­за бла­го­ден­ст­вия [1818-1821 годы; соз­дал в 1818 году упра­ву об­ще­ст­ва в городе Туль­чин По­доль­ской губернии (ны­не Вин­ниц­кой область, Ук­раи­на)]. Ор­га­ни­за­тор тай­но­го Юж­но­го общества (1821 год). В 1821 году три­ж­ды по при­ка­зу начальника шта­ба 2-й ар­мии П.Д. Ки­се­лё­ва по­се­щал Бес­са­ра­бию с це­лью сбо­ра све­де­ний о со­бы­ти­ях в Мол­дав­ском княжестве, в том числе о дея­тель­но­сти там А. Ип­си­лан­ти, всту­пил в Ки­ше­нё­ве в ма­сон­скую ло­жу «Ови­дия».

На фор­ми­ро­ва­ние по­ли­тических взгля­дов П. по­влия­ли связь с ма­со­на­ми и его пре­бы­ва­ние во Фран­ции в 1814 году, где по­сле рес­тав­ра­ции мо­нар­хии Бур­бо­нов бы­ла со­хра­не­на и при­зна­на, по сло­вам Пестеля, за «бла­гие ве­щи» зна­чительная часть «ко­рен­ных по­ста­нов­ле­ний» Французской ре­во­лю­ции конца XVIII века . Пер­во­на­чаль­но Пестель вы­сту­пал за ус­та­нов­ле­ние в Рос­сии кон­сти­туционной мо­нар­хии. Од­на­ко в начале 1820 года вы­ска­зал­ся за рес­пуб­ли­ку (док­лад о различных ви­дах прав­ле­ния на со­б­ра­нии Ко­рен­ной упра­вы Сою­за бла­го­ден­ст­вия в квар­ти­ре Ф.Н. Глин­ки в Санкт-Пе­тер­бур­ге) и ца­ре­убий­ст­во (на сле­дую­щем за­се­да­нии на квар­ти­ре И.П. Ши­по­ва). По­ла­гал, что рес­пуб­ли­ка мо­жет на­дёж­нее га­ран­ти­ро­вать ра­вен­ст­во ме­ж­ду людь­ми.

Ав­тор про­ек­та про­грам­мы Юж­но­го общества – «Рус­ской прав­ды, или За­по­вед­ной го­су­дар­ст­вен­ной гра­мо­ты ве­ли­ко­го на­ро­да рос­сий­ско­го, слу­жа­щей за­ве­том для усо­вер­шен­ст­во­ва­ния Рос­сии и со­дер­жа­щей вер­ный на­каз как для на­ро­да, так и для Вре­мен­но­го вер­хов­но­го прав­ле­ния» (впер­вые опубликована в 1906 году, пол­но­стью - в издании «Вос­ста­ние де­каб­ри­стов», том 7, 1958 год). В её ос­но­ву Пестель по­ло­жил идею максимальной по­ли­тической, со­ци­аль­ной, национальной и куль­тур­ной уни­фи­ка­ции. Счи­тал не­об­хо­ди­мым по­сле осу­ще­ст­в­ле­ния в Рос­сии государственного пе­ре­во­ро­та по при­ме­ру яко­бин­ской дик­та­ту­ры во Фран­ции ус­та­но­вить дик­та­ту­ру Временного ре­во­люционного пра­ви­тель­ст­ва, ко­то­рое бы ру­ко­во­дство­ва­лось в сво­ей по­ли­ти­ке «Рус­ской прав­дой…». Рос­сия долж­на бы­ла стать «еди­ным и не­раз­де­ли­мым» го­су­дар­ст­вом, со­стоя­щим из 53 гу­бер­ний (де­ли­лись на уез­ды и во­лос­ти) со сто­ли­цей в Ниж­нем Нов­го­ро­де, ко­то­рый пе­ре­име­но­вы­вал­ся бы во Вла­ди­мир (в честь ки­ев­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча). Гра­ни­цы Рос­сии Пестель оп­ре­де­лял ис­хо­дя из пра­ва «бла­го­удоб­ст­ва», под ко­то­рым он по­ни­мал пра­во боль­ших го­су­дарств под­чи­нять се­бе со­сед­ние ма­лые на­ро­ды, не­спо­соб­ные от­стаи­вать свою не­за­ви­си­мость.

Пра­вом на­род­но­сти (пра­вом на са­мо­сто­ятельное по­ли­тическое бы­тие) Пестель на­де­лял толь­ко по­ля­ков, другие на­ро­ды Рос­сии долж­ны бы­ли пол­но­стью рас­тво­рить­ся в еди­ной об­ще­русской на­род­но­сти. С этой це­лью Пестель на­ме­ре­вал­ся от­ме­нить на­зва­ния на­ро­дов и пле­мён, объ­я­вить всех гра­ж­дан Рос­сии рус­ски­ми, а русский язык - един­ст­вен­но воз­мож­ным язы­ком (под­ле­жал бы об­нов­ле­нию на об­ще­славянской ос­но­ве; все за­им­ст­во­ван­ные сло­ва пред­ла­га­лось за­ме­нить не­оло­гиз­ма­ми со славянскими кор­ня­ми или ар­ха­из­ма­ми из древнерусского язы­ка). Пред­по­ла­га­лось пре­вра­тить ко­че­вые пле­ме­на в осед­лые, пе­ре­се­лить ев­ре­ев (по под­счё­там Пестеля, свыше 2 миллионов человек) из Рос­сии че­рез Ос­ман­скую им­пе­рию в Па­ле­сти­ну, а не­ко­то­рые на­ро­ды Кав­ка­за (так называемые буй­ные) - не­мно­го­чис­лен­ны­ми груп­па­ми во внутренние гу­бер­нии Рос­сии (вме­сто них по­се­лить рус­ских; так называемые мир­ные кав­каз­цы долж­ны бы­ли ос­тать­ся на мес­те и под­чи­нить­ся об­ще­российским за­ко­нам).

Ис­хо­дя из тео­рии раз­де­ле­ния вла­стей, Пестель пред­ла­гал пе­ре­дать за­ко­но­дательную власть Народному ве­чу, ис­пол­ни­тель­ную - Дер­жав­ной ду­ме (оба ор­га­на пла­ни­ро­ва­лось из­би­рать на 5 лет, ка­ж­дый год 1/5 часть их со­ста­ва под­ле­жа­ла сме­не), су­деб­ную («блю­сти­тель­ную») - Вер­хов­но­му со­бо­ру (в со­ста­ве 120 человек, из­би­рав­ших­ся по­жиз­нен­но). Пестель вы­сту­пал за унич­то­же­ние всех со­сло­вий, ус­та­нов­ле­ние все­об­ще­го ра­вен­ст­ва гра­ж­дан пе­ред за­ко­ном, вве­де­ние гражданских сво­бод, а так­же из­би­рательного пра­ва с 20 лет для лиц муж­ско­го по­ла (на мес­тах Зем­ские народного со­б­ра­ния долж­ны бы­ли из­би­рать сво­их пред­ста­ви­те­лей в На­ме­ст­ные народные со­бра­ния 3 сте­пе­ней - во­ло­ст­ные, уезд­ные и гу­берн­ские). При­зна­вал ес­те­ст­вен­ным де­ле­ние об­ще­ст­ва на бо­га­тых и бед­ных, од­на­ко вы­сту­пал за соз­да­ние оди­на­ко­вых эко­но­мических ус­ло­вий для всех гра­ж­дан пу­тём пе­ре­рас­пре­де­ле­ния зем­ли (де­ли­лась бы на 2 рав­ные час­ти - об­ще­ст­венную, ко­то­рая под­ле­жа­ла еже­год­но­му рас­пре­де­ле­нию ме­ж­ду семь­я­ми, и ча­ст­но­вла­дель­че­скую).

Идеи Пестеля вы­зва­ли не­од­но­знач­ные оцен­ки де­каб­ри­стов. Чле­ны Юж­но­го общества в це­лом при­ня­ли «Рус­скую прав­ду», чле­ны Се­вер­но­го общества её от­верг­ли. На­ка­ну­не вос­ста­ния де­каб­ри­стов на Се­нат­ской площади в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 13(25) декабря 1825 года, Пестель был аре­сто­ван по до­но­су ка­пи­та­на Вят­ско­го пехотного пол­ка А.И. Май­бо­ро­ды. В начале 1826 года дос­тав­лен в Санкт-Пе­тер­бург, за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость. Вер­хов­ным уго­лов­ным су­дом над де­каб­ри­ста­ми при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни чет­вер­то­ва­ни­ем, ко­то­рая императором Ни­ко­ла­ем I за­ме­не­на на смерт­ную казнь че­рез по­ве­ше­ние. Каз­нён в чис­ле пя­ти при­го­во­рён­ных к смер­ти де­каб­ри­стов близ Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти.

В отечественной ис­то­рио­гра­фии Пестель рас­смат­ри­вал­ся как пред­ше­ст­вен­ник со­циа­лис­тов ( А.И. Гер­цен , В.И. Се­мев­ский, М.М. Ко­ва­лев­ский, Н.С. Ру­са­нов и др.) или как дик­та­тор яко­бин­ско­го ти­па (М.А. Ба­ку­нин, Н.П. Пав­лов-Силь­ван­ский, С.Н. Чер­нов и др.).

Име­нем Пестеля на­зва­ны ули­цы в Ев­па­то­рии, Ка­лу­ге, Кие­ве, Ли­пец­ке, Мо­ск­ве, Рос­то­ве-на-До­ну и Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Ис­точники:

Де­ло П. И. Пес­те­ля // Вос­ста­ние де­каб­ри­стов. Ма­те­риа­лы. М.; Л., 1927. Т. 4.