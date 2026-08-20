Пéстель, Павел Иванович

Пéстель, Павел Иванович (24.06[05.07].1793, Москва — 13[25].07.1826, Санкт-Петербург) — полковник, один из лидеров «Южного общества» декабристов .

Из дворян. Происходил из старинного немецкого рода. Получил домашнее образование, затем прошел гимназический курс в Германии. В 1810 вернулся в Санкт-Петербург и продолжил обучение в Пажеском корпусе (до 1812). Начал военную службу прапорщиком в лейб-гвардии Литовском полку. Участник Отечественной вой­ны 1812. В Бородинском сражении был ранен, награжден золотой шпагой «За храбрость». За участие в Заграничных походах 1813–1814 награжден российскими и иностранными орденами. После вой­ны проходил службу во 2‑й армии на Украине, в Тульчине. В 1821 стал командиром Вятского пехотного полка. С 1816 П. был организатором и участником тайных обществ декабристов: «Союза Спасения» (1816–1818), «Союза Благоденствия» (1818–1821). П. отличался радикальными взглядами, призывая к свержению самодержавия, в чем расходился с более умеренными членами организаций. После распада «Союза Благоденствия» организовал и возглавил Южное тайное общество с центром в Тульчине. Автор программного документа общества — «Русской правды». Предлагал уничтожить крепостное право, установить республику, ликвидировать сословную систему, ввести избирательное право с учетом ценза пола и возраста и унитарную модель государства. Также предлагалось провести аграрную реформу, предоставив землю всем желающим на ней трудиться. Главным принципом «Русской правды» было равенство в правах и перед законом. Накануне выступления Северного общества, 13 декабря 1825, П. был арестован по доносу члена Южного общества А. И. Майбороды. Был отправлен в Санкт-Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. Решением следственной комиссии приговорен к четвертованию, замененному повешением.

Лит. : Павлов-Сильванский Н. П. П. И. Пестель. Биографический очерк. Петроград, 1919; Нечкина М. В. Декабристы. М., 1983; Киянская О. И. Пестель. М., 2005. Н. А. Копылов.