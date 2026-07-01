ПЕСТАЛОЦЦИ ИОГАНН ГЕНРИХ

ПЕСТАЛОЦЦИ ИОГАНН ГЕНРИХ - швейцарский педагог, один из основоположников дидактики начального обучения.

Окон­чил два кур­са кол­ле­гиу­ма Ка­ро­ли­нум в Цю­ри­хе. Вдох­нов­лён­ный идея­ми Ж.Ж. Рус­со и И.К. Ла­фа­те­ра, Песталоцци за­нял­ся прак­тической пе­да­го­ги­кой, пре­об­ра­зо­вав для этой це­ли своё име­ние в Ной­хо­фе в пан­си­он для бед­ных де­тей (за­крыл­ся в 1780 году из-за не­дос­та­точ­но­го фи­нан­си­ро­ва­ния). Возглав­лял при­ют для си­рот в Стан­це (1798-1799 годы), институты в Бург­дор­фе (1800-1804 годы). В 1804 году Песталоцци вме­сте со свои­ми уче­ни­ка­ми пе­ре­ехал в Ивер­дон. Имен­но этот пе­ри­од дея­тель­но­сти Песталоцци (1805-1825 годы) при­нёс ему из­вест­ность во всей Ев­ро­пе. Со вре­ме­нем на­бор уче­ни­ков стал осу­ще­ст­в­лять­ся всё боль­ше из выс­ших со­сло­вий, из-за че­го Песталоцци за­крыл уч­ре­ж­де­ние и вер­нул­ся в своё име­ние.

Ав­тор мно­го­численных пе­да­го­гических тру­дов, из ко­то­рых глав­ны­ми яв­ля­ют­ся по­лу­чив­шие ми­ро­вую из­вест­ность ро­ма­ны «Лин­гард и Гер­тру­да» (1781-1787 годы), «Как Гер­тру­да учит сво­их де­тей» (1801 год), а так­же «Пись­мо к дру­гу о пре­бы­ва­нии в Стан­це» (1799 год) и трак­тат «Ле­бе­ди­ная пес­ня» (1826 год). В ми­ро­воз­зре­нии Песталоцци идеи французских про­све­ти­те­лей , главным образом Ж.Ж. Рус­со, со­че­та­лись с тео­рия­ми немецких фи­ло­со­фов Г.В. Лейб­ни­ца, И. Кан­та, И.Г. Фих­те и др.

Раз­ра­бо­тан­ная Песталоцци пе­да­го­гическая кон­цеп­ция ис­хо­ди­ла из то­го, что вос­пи­та­ние и об­ра­зо­ва­ние долж­ны на­чи­нать­ся с пер­вых дней жиз­ни («Час ро­ж­де­ния ре­бён­ка яв­ля­ет­ся пер­вым ча­сом его обу­че­ния»); обу­че­ние долж­но стро­ить­ся и раз­ви­вать­ся «со­об­раз­но при­ро­де»; его не­об­хо­ди­мо на­чи­нать с вы­де­ле­ния про­стей­ших эле­мен­тов, вы­ра­жаю­щих наи­бо­лее фун­даментальные свой­ст­ва: это чис­ло, фор­ма, сло­во, а эле­мен­тар­ны­ми фор­ма­ми этих эле­мен­тов со­от­вет­ст­вен­но яв­ля­ют­ся еди­ни­ца, пря­мая и звук; обу­че­ние долж­но но­сить раз­ви­ваю­щий ха­рак­тер, воз­бу­ж­дать ум де­тей к ак­тив­ной дея­тель­но­сти; оно долж­но быть на­гляд­ным. Не­об­хо­ди­мо гар­мо­нич­ное раз­ви­тие ум­ст­вен­ных, фи­зи­че­ских и нрав­ст­вен­ных сил че­ло­ве­ка (го­ло­вы, серд­ца и ру­ки), Песталоцци од­ним из пер­вых по­пы­тал­ся во­пло­тить идеи вос­пи­та­ния фи­зи­че­ским тру­дом на прак­ти­ке. Идею Песталоцци о раз­ви­ваю­щем обу­че­нии К.Д. Ушин­ский на­звал «ве­ли­ким от­кры­ти­ем Пес­та­лоц­ци» (Собрание сочинений М.; Л., 1948. Т. 3. С. 95). Важ­ной но­ва­ци­ей ста­ла так­же прак­ти­ка вза­им­но­го обу­че­ния (смотри Белл-Лан­ка­стер­ская сис­те­ма).

Це­лью Песталоцци бы­ла ре­фор­ма не толь­ко шко­лы, но и народного об­ра­зо­ва­ния в це­лом. Ос­но­вой нрав­ст­вен­но­го об­ще­ст­ва он счи­тал де­ре­вен­ское по­се­ле­ние с его се­мей­ны­ми свя­зя­ми, об­ра­зую­щее замк­ну­тый круг: ин­стинк­тив­ная лю­бовь мла­ден­ца к сво­ей «ес­те­ст­вен­ной вос­пи­та­тель­ни­це» (ма­те­ри) впо­след­ст­вии пе­ре­но­сит­ся сна­ча­ла на от­ца, сес­тёр и брать­ев, а за­тем на учи­те­ля и школь­ных то­ва­ри­щей, ох­ва­ты­вая в ко­неч­ном счё­те весь на­род и всё че­ло­ве­че­ст­во.

Песталоцци кри­ти­ко­вал со­вре­мен­ную ему профессионалную под­го­тов­ку мо­ло­дё­жи, сво­див­шую­ся к ов­ла­де­нию ею «од­но­сто­рон­ни­ми ру­тин­ны­ми уме­ния­ми». Он вы­дви­нул тре­бо­ва­ние осо­бо­го «эле­мен­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния для ин­ду­ст­рии», что­бы по­мочь мо­ло­дё­жи ов­ла­деть осн. приё­ма­ми и об­щей куль­ту­рой тру­да. Для это­го ре­ко­мен­дова­лась «спе­ци­аль­ная гим­на­сти­ка, го­то­вя­щая к ин­ду­ст­рии». «Об­ра­зо­ва­ние для ин­ду­ст­рии» рас­смат­ри­ва­лось им как «сред­ст­во гу­ма­ни­за­ции про­мыш­лен­но­сти». В про­из­ве­де­ни­ях Песталоцци со­дер­жит­ся ряд не ут­ра­тив­ших сво­его зна­че­ния вы­ска­зы­ва­ний об ов­ла­де­нии мо­ло­дё­жью «внут­рен­ней сущ­но­стью про­мыш­лен­но­го про­из­вод­ст­ва» и те­ми «внеш­ни­ми при­ё­ма­ми, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы для ус­пеш­но­го уча­стия в ней».

Идеи Песталоцци ока­за­ли гро­мад­ное влия­ние на по­сле­дую­щее раз­ви­тие пе­да­го­ги­ки. Воз­ник но­вый тип школь­ной сис­те­мы - не­за­ви­си­мой от Церк­ви народной шко­лы. В Гер­ма­нии (в пер­вую оче­редь в Прус­сии) поя­ви­лось мно­же­ст­во круж­ков по­сле­до­ва­те­лей Песталоцци, сти­му­ли­ро­вав­ших прак­тическую реа­ли­за­цию его идей. В 1792 году За­ко­но­дательным со­б­ра­ни­ем Французской рес­пуб­ли­ки Песталоцци бы­ло при­свое­но зва­ние «гра­ж­да­нин Французской рес­пуб­ли­ки».

Сочинения:

Sämtliche Werke / Hrsg. von A. Bu­che­nau, E. Spranger, H. Stettbacher, E. Dejung. B. u.a., 1927–1985. Bd 1–28;

S ̈amtliche Briefe. Z., 1946–1971. Bd 1–13;

Избр. пе­да­го­ги­че­ские про­из­ве­де­ния / Под ред. М. Ф. Ша­бае­вой. Под­гот. тек­ста, ввод­ная ст. и прим. В. А. Ро­тен­берг. М., 1961–1965. Т. 1–3;

Ausge­wählte Werke / Hrsg. von O. Boldeman. В., 1962–1965. Bd 1–4;

Избр. пе­да­го­ги­че­ские соч. / Под ред. В. А. Ро­тен­берг, В. М. Кла­ри­на. М., 1981. Т. 1–2.