ПЕСТАЛОЦЦИ ИОГАНН ГЕНРИХ
ПЕСТАЛОЦЦИ ИОГАНН ГЕНРИХ - швейцарский педагог, один из основоположников дидактики начального обучения.
Окончил два курса коллегиума Каролинум в Цюрихе. Вдохновлённый идеями Ж.Ж. Руссо и И.К. Лафатера, Песталоцци занялся практической педагогикой, преобразовав для этой цели своё имение в Нойхофе в пансион для бедных детей (закрылся в 1780 году из-за недостаточного финансирования). Возглавлял приют для сирот в Станце (1798-1799 годы), институты в Бургдорфе (1800-1804 годы). В 1804 году Песталоцци вместе со своими учениками переехал в Ивердон. Именно этот период деятельности Песталоцци (1805-1825 годы) принёс ему известность во всей Европе. Со временем набор учеников стал осуществляться всё больше из высших сословий, из-за чего Песталоцци закрыл учреждение и вернулся в своё имение.
Автор многочисленных педагогических трудов, из которых главными являются получившие мировую известность романы «Лингард и Гертруда» (1781-1787 годы), «Как Гертруда учит своих детей» (1801 год), а также «Письмо к другу о пребывании в Станце» (1799 год) и трактат «Лебединая песня» (1826 год). В мировоззрении Песталоцци идеи французских просветителей, главным образом Ж.Ж. Руссо, сочетались с теориями немецких философов Г.В. Лейбница, И. Канта, И.Г. Фихте и др.
Разработанная Песталоцци педагогическая концепция исходила из того, что воспитание и образование должны начинаться с первых дней жизни («Час рождения ребёнка является первым часом его обучения»); обучение должно строиться и развиваться «сообразно природе»; его необходимо начинать с выделения простейших элементов, выражающих наиболее фундаментальные свойства: это число, форма, слово, а элементарными формами этих элементов соответственно являются единица, прямая и звук; обучение должно носить развивающий характер, возбуждать ум детей к активной деятельности; оно должно быть наглядным. Необходимо гармоничное развитие умственных, физических и нравственных сил человека (головы, сердца и руки), Песталоцци одним из первых попытался воплотить идеи воспитания физическим трудом на практике. Идею Песталоцци о развивающем обучении К.Д. Ушинский назвал «великим открытием Песталоцци» (Собрание сочинений М.; Л., 1948. Т. 3. С. 95). Важной новацией стала также практика взаимного обучения (смотри Белл-Ланкастерская система).
Целью Песталоцци была реформа не только школы, но и народного образования в целом. Основой нравственного общества он считал деревенское поселение с его семейными связями, образующее замкнутый круг: инстинктивная любовь младенца к своей «естественной воспитательнице» (матери) впоследствии переносится сначала на отца, сестёр и братьев, а затем на учителя и школьных товарищей, охватывая в конечном счёте весь народ и всё человечество.
Песталоцци критиковал современную ему профессионалную подготовку молодёжи, сводившуюся к овладению ею «односторонними рутинными умениями». Он выдвинул требование особого «элементарного образования для индустрии», чтобы помочь молодёжи овладеть осн. приёмами и общей культурой труда. Для этого рекомендовалась «специальная гимнастика, готовящая к индустрии». «Образование для индустрии» рассматривалось им как «средство гуманизации промышленности». В произведениях Песталоцци содержится ряд не утративших своего значения высказываний об овладении молодёжью «внутренней сущностью промышленного производства» и теми «внешними приёмами, которые необходимы для успешного участия в ней».
Идеи Песталоцци оказали громадное влияние на последующее развитие педагогики. Возник новый тип школьной системы - независимой от Церкви народной школы. В Германии (в первую очередь в Пруссии) появилось множество кружков последователей Песталоцци, стимулировавших практическую реализацию его идей. В 1792 году Законодательным собранием Французской республики Песталоцци было присвоено звание «гражданин Французской республики».
Сочинения:
Sämtliche Werke / Hrsg. von A. Buchenau, E. Spranger, H. Stettbacher, E. Dejung. B. u.a., 1927–1985. Bd 1–28;
S ̈amtliche Briefe. Z., 1946–1971. Bd 1–13;
Избр. педагогические произведения / Под ред. М. Ф. Шабаевой. Подгот. текста, вводная ст. и прим. В. А. Ротенберг. М., 1961–1965. Т. 1–3;
Ausgewählte Werke / Hrsg. von O. Boldeman. В., 1962–1965. Bd 1–4;
Избр. педагогические соч. / Под ред. В. А. Ротенберг, В. М. Кларина. М., 1981. Т. 1–2.