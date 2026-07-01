ПЕСНЯРЫ
ПЕСНЯРЫ - белорусский вокально-инструментальный ансамбль, один из наиболее популярных эстрадных коллективов в СССР.
Создан в 1968 году в Минске на основе группы «Лявоны», современное название с 1970 года; художественный руководитель - В.Г. Мулявин (1941-2003 годы). В 1970-е годы ведущий коллектив Минской филармонии, с успехом гастролировал в СССР и (с 1971 года) за рубежом.
Основу репертуара составляли песни советских композиторов, обработки народных песен; в последних изобретательно сочетались музыкально-стилевые черты западной поп- и рок-музыки и, с другой стороны, элементы музыкального фольклора (использование смешанного электроакустического инструментария, народной импровизации и гетерофонии). Принципально важным для стиля «Песняров» было пение на белорусском языке.
Среди наиболее известных песен: «Александрына» (слова П. Бровки) и «Ой, рана на Івана» (слова народные) Мулявина, «Беловежская пуща» и «Белоруссия» А.Н. Пахмутовой (слова Н.Н. Добронравова), «Вологда» Б.А. Мокроусова (слова М.Л. Матусовского), «Нашто бабе агарод» В. Туренкова (слова Я. Купалы), «Алеся» И.М. Лученка (слова А. Кулешова), «Скажы мне, Ганулька» Лученка и Мулявина (слова Я. Коласа), белорусские народные песни «Касіў Ясь канюшыну» и «Хлопец пашеньку пахае».
Среди многих аудиозаписей – грампластинки «Песняры I» (1972 год), «Песняры II» (1974 год), «Песняры III», «Белорусские народные песни в обработке В.Г. Мулявина» (обе 1978 года). В разные годы в состав ансамбля входили: Мулявин, Л.Л. Борткевич, В.С. Дайнеко, А.С. Демешко, А.Е. Кашепаров, В.Л. Мисевич, В.П. Николаев, Ч. Поплавский, Л.Б. Тышко и др.
В 1998 году ансамбль распался, В.Г. Мулявин возглавил новый состав музыкантов под старым названием (с 2003 года художественный руководитель В.В. Шарапов), старый состав выступал под названием «Белорусские песняры».