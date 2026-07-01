ПЕСНЯРЫ

ПЕСНЯРЫ - белорусский вокально-инструментальный ансамбль, один из наиболее популярных эстрадных коллективов в СССР .

Соз­дан в 1968 году в Мин­ске на ос­но­ве груп­пы «Ля­во­ны», современное название с 1970 года; художественный руководитель - В.Г. Му­ля­вин (1941-2003 годы). В 1970-е годы ве­ду­щий кол­лек­тив Мин­ской фи­лар­мо­нии, с ус­пе­хом га­ст­ро­ли­ро­вал в СССР и (с 1971 года) за ру­бе­жом.

Ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ли пес­ни советских ком­по­зи­то­ров, об­ра­бот­ки народных пе­сен; в по­след­них изо­бре­та­тель­но со­чета­лись музыкально-сти­ле­вые чер­ты западной поп- и рок-му­зы­ки и, с другой сто­ро­ны, эле­мен­ты музыкального фольк­ло­ра (ис­поль­зо­ва­ние сме­шан­но­го элек­тро­аку­стического ин­ст­ру­мен­та­рия, народной им­про­ви­за­ции и ге­те­ро­фо­нии ). Прин­ци­паль­но важ­ным для сти­ля «Песняров» бы­ло пе­ние на бе­ло­русском язы­ке.

Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных пе­сен: «Алек­сан­д­ры­на» (сло­ва П. Бров­ки) и «Ой, ра­на на Івана» (сло­ва на­род­ные) Му­ля­ви­на, «Бе­ло­веж­ская пу­ща» и «Бе­ло­рус­сия» А.Н. Пах­му­то­вой (сло­ва Н.Н. Доб­ро­нра­во­ва), «Во­ло­гда» Б.А. Мок­ро­усо­ва (сло­ва М.Л. Ма­ту­сов­ско­го ), «На­што ба­бе ага­род» В. Ту­рен­ко­ва (сло­ва Я. Ку­па­лы), «Але­ся» И.М. Лу­чен­ка (сло­ва А. Ку­ле­шо­ва), «Ска­жы мне, Га­нуль­ка» Лу­чен­ка и Му­ля­ви­на (сло­ва Я. Ко­ла­са), бе­ло­русские народные пес­ни «Касіў Ясь ка­ню­шы­ну» и «Хло­пец па­шень­ку па­хае».

Сре­ди многих ау­дио­за­пи­сей – грам­пла­стин­ки «Пес­няры I» (1972 год), «Пес­ня­ры II» (1974 год), «Пес­ня­ры III», «Бе­ло­рус­ские на­род­ные пес­ни в об­ра­бот­ке В.Г. Му­ля­ви­на» (обе 1978 года). В раз­ные го­ды в со­став ан­самб­ля вхо­ди­ли: Му­ля­вин, Л.Л. Борт­ке­вич, В.С. Дай­не­ко, А.С. Де­меш­ко, А.Е. Ка­ше­па­ров, В.Л. Ми­се­вич, В.П. Ни­ко­ла­ев, Ч. По­плав­ский, Л.Б. Тыш­ко и др.

В 1998 году ан­самбль рас­пал­ся, В.Г. Му­ля­вин воз­гла­вил но­вый со­став му­зы­кан­тов под ста­рым названием (с 2003 года художественный руководитель В.В. Ша­ра­пов), ста­рый со­став вы­сту­пал под названием «Бе­ло­рус­ские пес­ня­ры».

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