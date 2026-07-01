ПЕСНЯ
ПЕСНЯ - наиболее распространённый жанр вокальной музыки.
Характерны развитая мелодия, куплетная форма с чётким строфическим строением текста и музыкальной повторностью. Песня - основа народной музыки; принцип изложения (одноголосие, многоголосие), наличие инструментального сопровождения или его отсутствие зависят от особенностей данной локальной, национальной, региональной традиции. Например, в русском музыкальном фольклоре сохранились архаические календарные песни (колядки, веснянки и др.) с формульными напевами, малоступенными ладовыми звукорядами, элементами гетерофонии (смотри в статье Календарный фольклор) и стилистически более поздние протяжные песни с распевами слогов, долгим развёртыванием напева, 7-ступенной диатоникой (лирические песни).
Во многих странах Европы с позднего Средневековья регистрируются духовные песни (как правило, анонимные, на разл. библейские темы: итальянская лауда, испанская кантига, английский кэрол, французский ноэль, русские духовные стихи, немецкая церковная песня и др.), светские песни также издавна распространены в городском быту (итальянская ария, французский шансон и др.). Во Франции возникли известные массовые П. «Марсельеза», «Интернационал» и др., которые приобрели статус гимна (4). В России во 2-й половине XVIII века распространился оригинальный жанр - «российская песня» (О.А. Козловский и др.), вслед за ним в начале XIX века особой популярностью в городском быту стали пользоваться «русские песни» в народном духе и близкие им по стилистике бытовые романсы (авторы - А.А. Алябьев, П.П. Булахов, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилёв и многие другие), традиция исполнения которых сохранялась в России до середины XX века.
В Европе эпохи романтизма увлечение поэтов и музыкантов народной и бытовой тематикой и фольклором привело к тому, что в XIX - середине XX веков композиторская песня для голоса с фортепианным аккомпанементом стала одним из ведущих музыкальных жанров (смотри в статье Камерная музыка). При этом в русской музыке внутри камерного вокального жанра сохранились различия: в отличие от «высокого» жанра романса, песня часто имеет какую-либо фольклорную опору. Среди крупнейших композиторов - авторов песен: Ф. Шуберт, Р. Шуман, И. Брамс, X. Вольф, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский, Г. Малер, М. Равель, С.В. Рахманинов. Песней иногда называется инструментальное произведение певучего характера, главным образом для фортепиано («песня без слов») или для солирующих инструментов с сопровождением фортепиано.
В XX-XXI веках песня - основа эстрадной музыки, киномузыки, мюзикла, рок- и поп-музыки. Специфические отечественная разновидности - советская массовая и лирическая песня и авторская песня.