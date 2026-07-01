ПЕСНЯ

ПЕСНЯ - наиболее распространённый жанр вокальной музыки .

Ха­рак­тер­ны раз­ви­тая ме­ло­дия, ку­плет­ная фор­ма с чёт­ким стро­фическим строе­ни­ем тек­ста и музыкальной по­втор­но­стью. Песня - ос­но­ва на­род­ной му­зы­ки; прин­цип из­ло­же­ния ( од­но­го­ло­сие , мно­го­го­ло­сие ), на­ли­чие ин­ст­ру­мен­таль­но­го со­про­во­ж­де­ния или его от­сут­ст­вие за­ви­сят от осо­бен­но­стей дан­ной ло­каль­ной, национальной, ре­гио­наль­ной тра­ди­ции. Например, в русском музыкальном фольк­ло­ре со­хра­ни­лись ар­ха­ические ка­лен­дар­ные песни ( ко­ляд­ки , вес­нян­ки и др.) с фор­муль­ны­ми на­пе­ва­ми, ма­ло­сту­пен­ны­ми ла­до­вы­ми зву­ко­ря­да­ми, эле­мен­та­ми ге­те­ро­фо­нии (смотри в статье Ка­лен­дар­ный фольк­лор ) и сти­ли­сти­че­ски бо­лее позд­ние про­тяж­ные песни с рас­пе­ва­ми сло­гов, дол­гим раз­вёр­ты­ва­ни­ем на­пе­ва, 7-сту­пен­ной диа­то­ни­кой (ли­ри­че­ские пес­ни).

Во мно­гих стра­нах Ев­ро­пы с позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья ре­ги­ст­ри­ру­ют­ся ду­хов­ные песни (как пра­ви­ло, ано­ним­ные, на разл. биб­лей­ские те­мы: итальянская лау­да, испанская кан­ти­га, английский кэ­рол, французский но­эль, русские ду­хов­ные сти­хи, немецкая цер­ков­ная пес­ня и др.), свет­ские пес­ни так­же из­дав­на рас­про­стра­не­ны в городском бы­ту (итальянская ария, французский шан­сон и др.). Во Фран­ции воз­ник­ли из­вест­ные мас­со­вые П. «Мар­сель­е­за» , «Ин­тер­на­цио­нал» и др., ко­то­рые при­об­ре­ли ста­тус гим­на (4). В Рос­сии во 2-й половине XVIII века рас­про­стра­нил­ся ори­ги­наль­ный жанр - «рос­сий­ская пес­ня» (О.А. Коз­лов­ский и др.), вслед за ним в начале XIX века осо­бой по­пу­ляр­но­стью в городском бы­ту ста­ли поль­зо­вать­ся «рус­ские пес­ни» в народном ду­хе и близ­кие им по сти­ли­сти­ке бы­то­вые ро­ман­сы (ав­то­ры - А.А. Алябь­ев, П.П. Бу­ла­хов, А.Е. Вар­ла­мов, А.Л. Гу­ри­лёв и многие другие), тра­ди­ция ис­пол­не­ния ко­то­рых со­хра­ня­лась в Рос­сии до середины XX века.

В Ев­ро­пе эпо­хи ро­ман­тиз­ма ув­ле­че­ние по­этов и му­зы­кан­тов народной и бы­то­вой те­ма­ти­кой и фольк­ло­ром при­ве­ло к то­му, что в XIX - середине XX веков ком­по­зи­тор­ская песня для го­ло­са с фортепианным ак­ком­па­не­мен­том ста­ла од­ним из ве­ду­щих музыкальных жан­ров (смотри в статье Ка­мер­ная му­зы­ка ). При этом в русской му­зы­ке внут­ри ка­мер­но­го во­каль­но­го жан­ра со­хра­ни­лись раз­ли­чия: в от­ли­чие от «вы­со­ко­го» жан­ра ро­ман­са, песня час­то име­ет какую-либо фольк­лор­ную опо­ру. Сре­ди круп­ней­ших ком­по­зи­то­ров - ав­то­ров песен: Ф. Шу­берт, Р. Шу­ман, И. Брамс, X. Вольф, М.И. Глин­ка, А.С. Дар­го­мыж­ский , А.П. Бо­ро­дин, М.П. Му­сорг­ский, П.И. Чай­ков­ский, Г. Ма­лер, М. Ра­вель, С.В. Рах­ма­ни­нов. Песней ино­гда на­зы­ва­ет­ся ин­ст­ру­мен­таль­ное про­из­ве­де­ние пе­ву­че­го ха­рак­те­ра, главным образом для фортепиано («пес­ня без слов») или для со­ли­рую­щих ин­ст­ру­мен­тов с со­про­во­ж­де­ни­ем фор­те­пиа­но.

В XX-XXI веках песня - ос­но­ва эс­т­рад­ной му­зы­ки, ки­но­му­зы­ки, мю­зик­ла, рок- и поп-му­зы­ки. Спе­ци­фические отечественная раз­но­вид­но­сти - советская мас­со­вая и ли­рическая песня и ав­тор­ская пес­ня.

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