ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ КНИГА
ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ КНИГА - Песнь Песней Соломона, одна из поэтических книг Ветхого Завета.
Древнейшие фрагментарные рукописи Песни Песней книги датируются I веком до нашей эры. Лингвистические особенности заставляют большинство исследователей относить создание Песни Песней книги к эллинистической эпохе (не ранее III века до нашей эры). Заглавие приписывает книгу царю Соломону (около X века до нашей эры), однако это следует считать литературой условностью.
Песнь Песней книга представляет собой сборник любовной поэзии, принадлежащей перу одного или нескольких анонимных авторов. Популярное в XIX веке понимание Песнь Песней книги как единого драматического произведения ныне имеет мало сторонников: попытки выявить сквозной сюжет не увенчались успехом. Тексты, вошедшие в состав Песнь Песней книги, соединяют в себе черты лирических стихотворений и драматических миниатюр. Два главных персонажа (он и она) обращаются друг к другу или к второстепенным групповым персонажам (девушкам Иерусалима, братьям героини), которые тоже иногда подают реплики.
Тема всех входящих в Песнь Песней книгу стихотворений - взаимная любовь героев. Эротика, как правило, завуалирована метафорой. Многократно повторяются одни и те же образы (вино, виноградник, голубь, олень), целые строки и группы строк. Сравнение Песнь Песней книги с другими памятниками любовной поэзии Древнего Востока и Античности, а также с произведениями древнего изобразительного искусства выявляет традиционный характер большинства метафор и символов Песнь Песней книгу. Так, традиционны эротическая коннотации яблока и египетского лотоса (в переводах Песнь Песней книги обычно «лилии»), сравнения женщины с садом, виноградом или с кобылицей.
В иудейской и христианской традициях утвердилось аллегорическое толкование Песнь Песней книги: её героя обычно отождествляли с Богом, а героиню - с народом Божиим (Израилем или Церковью), с отдельной верующей душой или с Девой Марией. В XVIII-XIX веках, с возникновением научной библеистики, аллегорическое толкование быстро утратило авторитет вне церковных кругов, хотя отдельные попытки отстоять его предпринимаются до сих пор. В отличие от подлинных аллегорий библейских пророков, Песнь Песней книга не содержит прямых указаний на необходимость иносказательного понимания. Тот факт, что некоторые стихотворения Песнь Песней книги носят юмористический характер (например, Песни 1:7-8), также трудно примирить с аллегорической интерпретацией.