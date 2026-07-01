ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ КНИГА

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ КНИГА - Песнь Песней Соломона, одна из поэтических книг Ветхого Завета.

Древ­ней­шие фраг­мен­тар­ные ру­ко­пи­си Песни Песней книги да­ти­ру­ют­ся I веком до нашей эры. Лин­гвис­тические осо­бен­но­сти за­став­ля­ют боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей от­но­сить соз­да­ние Песни Песней книги к эл­ли­ни­стической эпо­хе (не ра­нее III века до нашей эры). За­гла­вие при­пи­сы­ва­ет кни­гу ца­рю Со­ло­мо­ну (около X века до нашей эры), од­на­ко это сле­ду­ет счи­тать литературой ус­лов­но­стью.

Песнь Песней книга пред­став­ля­ет со­бой сборник лю­бов­ной по­эзии, при­над­ле­жа­щей пе­ру од­но­го или не­сколь­ких ано­ним­ных ав­то­ров. По­пу­ляр­ное в XIX веке по­ни­ма­ние Песнь Песней книги как еди­но­го дра­ма­тического про­из­веде­ния ны­не име­ет ма­ло сто­рон­ни­ков: по­пыт­ки вы­явить сквоз­ной сю­жет не увен­ча­лись ус­пе­хом. Тек­сты, во­шед­шие в со­став Песнь Песней книги, со­еди­ня­ют в се­бе чер­ты ли­рических сти­хо­тво­ре­ний и дра­ма­тических ми­ниа­тюр. Два главных пер­со­на­жа (он и она) об­ра­ща­ют­ся друг к дру­гу или к вто­ро­сте­пен­ным груп­по­вым пер­со­на­жам (де­вуш­кам Ие­ру­са­ли­ма , брать­ям ге­рои­ни), ко­то­рые то­же ино­гда по­да­ют ре­п­ли­ки.

Те­ма всех вхо­дя­щих в Песнь Песней книгу сти­хо­тво­ре­ний - вза­им­ная лю­бовь ге­ро­ев. Эро­ти­ка, как пра­ви­ло, за­вуа­ли­ро­ва­на ме­та­фо­рой. Мно­го­крат­но по­вто­ря­ют­ся од­ни и те же об­ра­зы (ви­но, ви­но­град­ник, го­лубь, олень), це­лые стро­ки и груп­пы строк. Срав­не­ние Песнь Песней книги с другими па­мят­ни­ка­ми лю­бов­ной по­эзии Древ­не­го Вос­то­ка и Ан­тич­но­сти , а так­же с про­из­ве­де­ния­ми древ­не­го изо­бра­зительного искусства вы­яв­ля­ет тра­диционный ха­рак­тер боль­шин­ст­ва ме­та­фор и сим­во­лов Песнь Песней книгу. Так, тра­ди­ци­он­ны эро­тическая кон­но­та­ции яб­ло­ка и египетского ло­то­са (в пе­ре­во­дах Песнь Песней книги обыч­но «ли­лии»), срав­не­ния жен­щи­ны с са­дом, ви­но­гра­дом или с ко­бы­ли­цей.

В иу­дей­ской и хри­сти­ан­ской тра­ди­ци­ях ут­вер­ди­лось ал­ле­го­рическое тол­ко­ва­ние Песнь Песней книги: её ге­роя обыч­но ото­жде­ст­в­ля­ли с Бо­гом, а ге­рои­ню - с на­ро­дом Бо­жи­им (Из­раи­лем или Цер­ко­вью), с отдельной ве­рую­щей ду­шой или с Де­вой Ма­ри­ей . В XVIII-XIX веках, с воз­ник­но­ве­ни­ем на­учной биб­леи­сти­ки, ал­ле­го­рическое тол­ко­ва­ние бы­ст­ро ут­ра­ти­ло ав­то­ри­тет вне цер­ков­ных кру­гов, хо­тя отдельные по­пыт­ки от­сто­ять его пред­при­ни­ма­ют­ся до сих пор. В от­ли­чие от под­лин­ных ал­ле­го­рий биб­лей­ских про­ро­ков, Песнь Песней книга не со­дер­жит пря­мых ука­за­ний на не­об­хо­ди­мость ино­ска­за­тель­но­го по­ни­ма­ния. Тот факт, что не­ко­то­рые сти­хо­тво­ре­ния Песнь Песней книги но­сят юмо­ри­стический ха­рак­тер (например, Песни 1:7-8), так­же труд­но при­ми­рить с ал­ле­го­рической ин­тер­пре­та­ци­ей.

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