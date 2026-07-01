ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ
ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ - французская героическая эпопея.
Создана на севере Франции в конце XI века. Сохранилась в 9 редакциях XII-XIV веков, наиболее авторитетной и древнейшей из которых является Оксфордская редакция на англо-нормандском диалекте старофранцузского языка (около 1170 года; издана в Париже в 1837 году). «Песнь о Роланде» сложена неравномерными строфами с ассонансной рифмой и входит в цикл эпических поэм «Королевской жесты» (смотри Жеста), объединённых образом Карла I Великого. Ядро сюжета составляет эпизод сражения франков и басков в Ронсевальском ущелье (778 год), в результате которого погиб арьергард войска Карла I во главе с Роландом (сообщение о сражении содержится в «Жизни Карла Великого» каролингского историка Эйнхарда, 830 год).
В IX-XI веках к изначальной канве событий была добавлена линия, связанная с предательством Ганелона (предположительно основанная на легенде об измене архиепископа города Санс Венилона Карлу II Лысому во время Аквитанского восстания 858 год). Под влиянием идеологического контекста эпохи сюжет «Песни о Роланде» был переосмыслен в духе монументального христианско-мусульманского противостояния: басков заменили сарацины, а трагический финал битвы формально стал победой Карла I (наделённого чертами эпического богатыря) и всех франков, отомстивших неверным за смерть Роланда.
Поэма оказала значительное влияние на европейскую литературу; образ Роланда получил воплощение в поэмах Л. Пульчи, М. Боярдо, Л. Ариосто и др.
Издания:
Песнь о Роланде. М.; Л., 1964;
La chanson de Roland: The French corpus. [Turnhout], 2005.