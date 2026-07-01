ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ

ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ - французская героическая эпопея.

Со­зда­на на се­ве­ре Фран­ции в конце XI века. Со­хра­ни­лась в 9 ре­дак­ци­ях XII-XIV веков, наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ной и древ­ней­шей из кото­рых яв­ля­ет­ся Окс­форд­ская ре­дак­ция на анг­ло-нор­манд­ском диа­лек­те ста­рофран­цуз­ско­го язы­ка (около 1170 года; издана в Па­ри­же в 1837 году). «Песнь о Роланде» сло­же­на не­рав­но­мер­ны­ми стро­фа­ми с ас­со­нанс­ной риф­мой и вхо­дит в цикл эпических по­эм «Ко­ро­лев­ской жес­ты» (смотри Жес­та ), объ­е­ди­нён­ных об­ра­зом Кар­ла I Ве­ли­ко­го . Яд­ро сю­же­та со­став­ля­ет эпи­зод сра­же­ния фран­ков и бас­ков в Рон­се­валь­ском уще­лье (778 год), в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го по­гиб арь­ер­гард вой­ска Кар­ла I во гла­ве с Ро­лан­дом (со­об­ще­ние о сра­же­нии со­дер­жит­ся в «Жиз­ни Кар­ла Ве­ли­ко­го» ка­ро­линг­ско­го ис­то­ри­ка Эйн­хар­да, 830 год).

В IX-XI веках к из­на­чаль­ной кан­ве со­бы­тий бы­ла до­бав­ле­на ли­ния, свя­зан­ная с пре­да­тель­ст­вом Га­не­ло­на (пред­по­ло­жи­тель­но ос­но­ван­ная на ле­ген­де об из­ме­не ар­хи­епи­ско­па города Санс Ве­ни­ло­на Кар­лу II Лы­со­му во вре­мя Ак­ви­тан­ско­го вос­ста­ния 858 год). Под влия­ни­ем идео­ло­гического кон­тек­ста эпо­хи сю­жет «Песни о Роланде» был пе­ре­ос­мыс­лен в ду­хе мо­ну­мен­таль­но­го хри­сти­ан­ско-му­сульманского про­ти­во­стоя­ния: басков за­ме­ни­ли са­ра­ци­ны, а тра­гический фи­нал бит­вы фор­маль­но стал по­бе­дой Кар­ла I (на­де­лён­но­го чер­та­ми эпического бо­га­ты­ря) и всех фран­ков, отом­стив­ших не­вер­ным за смерть Ро­лан­да.

По­эма ока­за­ла зна­чительное влия­ние на ев­ропейскую литературу; об­раз Ро­лан­да по­лу­чил во­пло­ще­ние в по­эмах Л. Пуль­чи , М. Бо­яр­до, Л. Арио­сто и др.

Издания:

Песнь о Ро­лан­де. М.; Л., 1964;

La chan­son de Roland: The French corpus. [Turn­hout], 2005.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)