ПЕСНЬ О НИБЕЛУНГАХ
ПЕСНЬ О НИБЕЛУНГАХ - немецкая эпическая поэма.
(«Das Nibelungenlied»). Записана около 1200-1210 годов; названа по имени героев германо-скандинавской мифологии (смотри Нибелунги). Создана на средневерхненемецком языке; является обработкой в духе куртуазной литературы древнегерманской эпической песней о подвигах богатыря Зигфрида, помогающего бургундскому королю Гунтеру добиться любви исландской правительницы Брунхильды; о женитьбе Зигфрида на сестре Гунтера Кримхильде; убийстве Зигфрида предателем Хагеном; об уничтожении гуннами бургундского королевства и смерти Аттилы. «Песнь о Нибелунгах» включает 39 песней и свыше 9000 стихов. Сложена «кюренберговой» (по имени миннезингера Кюренберга) или «нибелунговой» строфой: 4 стиха с парной рифмовкой; каждый стих делится на 2 полустишия, первое имеет 4 ударения, второе - три; в последнем стихе оба полустишия имеют по 4 ударения.
Мифы нибелунговского цикла, в развёрнутой форме представленные в древнеисландской традиции («Старшая Эдда», «Младшая Эдда», «Сага о Вёльсунгах», «Сага о Тидреке»), возникли на Европейском континенте. В немецких версиях («Песнь о Нибелунгах», «Плач», «Песнь о роговом Зейфриде») отражены древнейшие детали предания, более архаичны трактовки героев-протагонистов и ряда коллизий. Первое (неполное) издание «Песни о Нибелунгах» осуществил в 1757 году И.Я. Бодмер; полное издание - в 1782 году его ученик К.Г. Мюллер; первое научное издание - в 1826 году К. Лахман.
Сюжетные мотивы «Песни о Нибелунгах» нашли отражение в драматургической трилогии «Герой севера» Ф. да ла Мотт Фуке (1808-1810 годы), драме «Воители в Гельголанде» Г. Ибсена (1858 год), трилогии «Нибелунги» К.Ф. Хеббеля (1862 год); в поэзии Л. Уланда, Г. Гейне. Широкую известность снискала оперная тетралогия «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера (поставлена в 1876 году). В 1904 году О. Штраусом создана пародийная оперетта «Весёлые Нибелунги». Наиболее известная кинематографическая адаптация «Песни о Нибелунгах» - немой фильм «Нибелунги» Ф. Ланга (1924 год); в 1966-1967 годах вышел его ремейк (режиссёр Х. Райнль).
Издания:
Песнь о нибелунгах. Л., 1972;
Nibelungenlied: Mittelhochdeutscher Text mit Übertragung. Fr./M., 2008. Bd 1–2.