ПЕСНЬ О НИБЕЛУНГАХ

ПЕСНЬ О НИБЕЛУНГАХ - немецкая эпическая поэма.

(«Das Nibe­lun­gen­lied»). За­пи­са­на около 1200-1210 годов; на­зва­на по име­ни ге­ро­ев гер­ма­но-скан­ди­нав­ской ми­фо­ло­гии (смотри Ни­бе­лун­ги ). Соз­да­на на сред­не­верх­не­не­мец­ком язы­ке; яв­ля­ет­ся об­ра­бот­кой в ду­хе кур­ту­аз­ной ли­те­ра­ту­ры древнегерманской эпической пес­ней о под­ви­гах бо­га­ты­ря Зиг­фри­да, по­мо­гаю­ще­го бур­гунд­ско­му ко­ро­лю Гун­те­ру до­бить­ся люб­ви исландской пра­ви­тель­ни­цы Брун­хиль­ды; о же­нить­бе Зиг­фри­да на се­ст­ре Гун­те­ра Крим­хиль­де; убий­ст­ве Зиг­фри­да пре­да­те­лем Ха­ге­ном; об унич­то­же­нии гун­на­ми бур­гунд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва и смер­ти Ат­ти­лы. «Песнь о Нибелунгах» вклю­ча­ет 39 пес­ней и свыше 9000 сти­хов. Сло­же­на «кю­рен­бер­го­вой» (по име­ни мин­не­зин­ге­ра Кю­рен­бер­га) или «ни­бе­лун­го­вой» стро­фой: 4 сти­ха с пар­ной риф­мов­кой; ка­ж­дый стих де­лит­ся на 2 по­лу­сти­шия, пер­вое име­ет 4 уда­ре­ния, вто­рое - три; в по­след­нем сти­хе оба по­лу­сти­шия име­ют по 4 уда­ре­ния.

Ми­фы ни­бе­лун­гов­ско­го цик­ла, в раз­вёр­ну­той фор­ме пред­став­лен­ные в древнеисландской тра­ди­ции («Стар­шая Эд­да», «Млад­шая Эд­да», «Са­га о Вёль­сун­гах», «Са­га о Тид­ре­ке»), воз­ник­ли на Ев­ропейском кон­ти­нен­те. В немецких вер­си­ях («Песнь о Нибелунгах», «Плач», «Песнь о ро­го­вом Зейф­ри­де») от­ра­же­ны древ­ней­шие де­та­ли пре­да­ния, бо­лее ар­ха­ич­ны трак­тов­ки ге­ро­ев-про­та­го­ни­стов и ря­да кол­ли­зий. Пер­вое (не­пол­ное) из­да­ние «Песни о Нибелунгах» осу­ще­ст­вил в 1757 году И.Я. Бод­мер; пол­ное издание - в 1782 году его уче­ник К.Г. Мюл­лер; пер­вое на­учное из­да­ние - в 1826 году К. Лах­ман .

Сю­жет­ные мо­ти­вы «Песни о Нибелунгах» на­шли от­ра­же­ние в дра­ма­тур­гической три­ло­гии «Ге­рой се­ве­ра» Ф. да ла Мотт Фу­ке (1808-1810 годы), дра­ме «Вои­те­ли в Гель­го­лан­де» Г. Иб­се­на (1858 год), три­ло­гии «Ни­бе­лун­ги» К.Ф. Хеб­бе­ля (1862 год); в по­эзии Л. Улан­да, Г. Гей­не. Ши­ро­кую из­вест­ность сни­ска­ла опер­ная тет­ра­ло­гия «Коль­цо ни­бе­лун­га» Р. Ваг­не­ра (поставлена в 1876 году). В 1904 году О. Штрау­сом соз­да­на па­ро­дий­ная опе­рет­та «Ве­сё­лые Ни­бе­лун­ги». Наи­бо­лее из­вест­ная ки­не­ма­то­гра­фическая адап­та­ция «Песни о Нибелунгах» - не­мой фильм «Ни­бе­лун­ги» Ф. Лан­га (1924 год); в 1966-1967 годах вы­шел его ре­мейк (режиссёр Х. Райнль).

Издания:

Песнь о ни­бе­лун­гах. Л., 1972;

Nibelun­genlied: Mittelhochdeutscher Text mit Über­tragung. Fr./M., 2008. Bd 1–2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)