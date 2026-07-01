ПЕСНЬ О МОЁМ СИДЕ

ПЕСНЬ О МОЁМ СИДЕ - испанская эпическая поэма.

Соз­да­на в XII веке; пред­став­ле­на един­ст­вен­ной ру­ко­пи­сью (1307 год), ко­пи­ей с бо­лее древ­ней. Со­хран­ность не­пол­ная: не­дос­та­ёт около 50 строк в на­ча­ле (вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся по «Хро­ни­ке два­дца­ти ко­ро­лей», XIV век); име­ют­ся 2 про­пус­ка в се­ре­ди­не. На­пи­са­на не­рав­но­слож­ным сил­ла­бическим сти­хом, ор­га­ни­зо­ван­ным в стро­фы («ти­ра­ды»), с не­ус­той­чи­вой це­зу­рой ме­ж­ду по­лу­сти­шия­ми.

Ис­то­рическая ос­но­ва по­эмы - под­ви­ги испанского национального ге­роя Си­да Кам­пеа­до­ра в пе­ри­од Ре­кон­ки­сты . От­но­сит­ся к жан­ру жес­ты; в то же вре­мя стан­дарт­ный эпический сю­жет пре­тер­пел ряд из­ме­не­ний в со­от­вет­ст­вии с реа­лия­ми куль­тур­но-ис­то­рического кон­тек­ста XII века: вос­ста­нов­ле­ние чес­ти ге­роя реа­ли­зу­ет­ся как тра­ди­ци­он­ны­ми для эпо­са во­ин­ски­ми под­ви­га­ми (кон­фликт с ко­ро­лём Кас­ти­лии Аль­фон­сом VI Храб­рым ), так и слож­ной про­це­ду­рой пуб­лич­но­го су­да (кон­фликт с ин­фан­та­ми Кар­ри­он­ски­ми).

По­эма ока­за­ла боль­шое влия­ние на раз­ви­тие ев­ропейской литературы, от­ра­зив­шись в мно­го­численных хро­ни­ках,ро­ман­се­ро, тра­ге­ди­ях (П. Кор­нель и др.). Впер­вые опуб­ли­ко­ва­на в 1779 году.

Издания:

Песнь о Си­де: Ста­ро­ис­пан­ский ге­рои­че­ский эпос. М., 1959;

Cantar de mio Cid. Barcelona, 2013.,

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)