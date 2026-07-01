ПЕСНЬ О МОЁМ СИДЕ
ПЕСНЬ О МОЁМ СИДЕ - испанская эпическая поэма.
Создана в XII веке; представлена единственной рукописью (1307 год), копией с более древней. Сохранность неполная: недостаёт около 50 строк в начале (восстанавливаются по «Хронике двадцати королей», XIV век); имеются 2 пропуска в середине. Написана неравносложным силлабическим стихом, организованным в строфы («тирады»), с неустойчивой цезурой между полустишиями.
Историческая основа поэмы - подвиги испанского национального героя Сида Кампеадора в период Реконкисты. Относится к жанру жесты; в то же время стандартный эпический сюжет претерпел ряд изменений в соответствии с реалиями культурно-исторического контекста XII века: восстановление чести героя реализуется как традиционными для эпоса воинскими подвигами (конфликт с королём Кастилии Альфонсом VI Храбрым), так и сложной процедурой публичного суда (конфликт с инфантами Каррионскими).
Поэма оказала большое влияние на развитие европейской литературы, отразившись в многочисленных хрониках,романсеро, трагедиях (П. Корнель и др.). Впервые опубликована в 1779 году.
Издания:
Песнь о Сиде: Староиспанский героический эпос. М., 1959;
Cantar de mio Cid. Barcelona, 2013.,