ПЕСНЬ О ХИЛЬДЕБРАНДЕ

ПЕСНЬ О ХИЛЬДЕБРАНДЕ - «Песнь о Гильдебранте», немецкая эпическая поэма.

(«Das Hildebrandslied»), един­ст­вен­ный со­хра­нив­ший­ся па­мят­ник ге­ро­ического эпо­са древ­них гер­ман­цев . Пред­став­ле­на в ви­де фраг­мен­та, за­пи­сан­но­го в начале IX века. Сло­же­на древнегерманским ал­ли­те­ра­ци­он­ным сти­хом, об­на­ру­жи­ва­ет сме­ше­ние верх­не­не­мец­ко­го и ниж­не­не­мец­ко­го диа­лек­тов.

Ис­то­рический фон по­эмы - эпо­ха Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов ; в её ос­но­ве - рас­про­стра­нён­ный ин­до­ев­роп. сю­жет о про­ти­во­бор­ст­ве от­ца и сы­на. Хиль­деб­ранд, пред­во­ди­тель дру­жи­ны Де­от­ри­ха (ост­гот­ско­го ко­ро­ля Тео­до­ри­ха Ве­ли­ко­го), бе­жал от гне­ва Отах­ра (во­ж­дя пле­ме­ни ге­ру­лов Одоа­кра) и че­рез 30 лет вер­нул­ся из стра­ны гун­нов на ро­ди­ну, где встре­тил­ся со сво­им сы­ном Ха­дуб­ран­дом, ко­то­ро­го ос­та­вил мла­ден­цем. По­эма об­ры­ва­ет­ся на том эпи­зо­де, ко­гда Хиль­деб­ранд, вый­дя на по­еди­нок с Ха­дуб­ран­дом, уз­на­ёт в нём сво­его сы­на и пред­ла­га­ет за­клю­чить мир; но сын не ве­рит от­цу, и ге­рои всту­па­ют в еди­но­бор­ст­во.

Су­дя по раз­ви­тию пре­да­ний о Хиль­деб­ран­де в сред­не­верх­не­не­мец­ком эпо­се, бой за­кон­чил­ся ги­бе­лью сы­на; в ря­де вер­сий он за­вер­ша­ет­ся при­ми­ре­ни­ем про­тив­ни­ков. Опи­са­ние со­бы­тий, из­ло­жен­ных в по­эме, встре­ча­ет­ся так­же в бо­лее позд­них скандинавских тек­стах («Дея­ния да­нов» Сак­со­на Грам­ма­ти­ка, «Са­га об Ас­мун­де, убий­це бер­сер­ков»). Ру­ко­пись по­эмы хра­нит­ся в биб­лио­те­ке города Кас­сель; об­на­ру­же­на в 1715 году, впер­вые опуб­ли­ко­ва­на в 1729 году.

Издания:

Das Hildebrandslied / Hrsg. von G. Bae­secke. Halle, 1945.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)