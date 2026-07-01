ПЕСНЬ О ХИЛЬДЕБРАНДЕ
ПЕСНЬ О ХИЛЬДЕБРАНДЕ - «Песнь о Гильдебранте», немецкая эпическая поэма.
(«Das Hildebrandslied»), единственный сохранившийся памятник героического эпоса древних германцев. Представлена в виде фрагмента, записанного в начале IX века. Сложена древнегерманским аллитерационным стихом, обнаруживает смешение верхненемецкого и нижненемецкого диалектов.
Исторический фон поэмы - эпоха Великого переселения народов; в её основе - распространённый индоевроп. сюжет о противоборстве отца и сына. Хильдебранд, предводитель дружины Деотриха (остготского короля Теодориха Великого), бежал от гнева Отахра (вождя племени герулов Одоакра) и через 30 лет вернулся из страны гуннов на родину, где встретился со своим сыном Хадубрандом, которого оставил младенцем. Поэма обрывается на том эпизоде, когда Хильдебранд, выйдя на поединок с Хадубрандом, узнаёт в нём своего сына и предлагает заключить мир; но сын не верит отцу, и герои вступают в единоборство.
Судя по развитию преданий о Хильдебранде в средневерхненемецком эпосе, бой закончился гибелью сына; в ряде версий он завершается примирением противников. Описание событий, изложенных в поэме, встречается также в более поздних скандинавских текстах («Деяния данов» Саксона Грамматика, «Сага об Асмунде, убийце берсерков»). Рукопись поэмы хранится в библиотеке города Кассель; обнаружена в 1715 году, впервые опубликована в 1729 году.
Издания:
Das Hildebrandslied / Hrsg. von G. Baesecke. Halle, 1945.