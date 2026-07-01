ПЕСНЬ БИБЛЕЙСКАЯ
ПЕСНЬ БИБЛЕЙСКАЯ - общее название ряда поэтических текстов из книг Ветхого Завета и Евангелия от Луки.
В католической оффиции (службе часов) молитва распевается на псалмовый тон (смотри Псалмодия) с обрамляющим молитву антифоном; новозаветные песни библейские звучат в кульминационные моменты служб. Наиболее последовательно в богослужении используются новозаветные песни (Иоанн де Грокейо называл их «евангельскими псалмами»), все тексты которых взяты из Евангелия от Луки: «Benedictus Dominus Deus Israel» (песнь Захарии; Лк. 1:68-79) распевается на утрене (laudes), «Magnificat anima mea Dominum» (славословие Девы Марии; Лк. 1:46-55) - на вечерне, «Nunc dimittis servum tuum Domine» (песнь Симеона; Лк. 2:29-32) - в комплетории.
Ветхозаветные песни взяты из разных книг, исполняются на утрене (laudes), в зависимости от дня недели: «Benedicite, omnia opera Domini, Domino» (песнь трёх отроков; Дан. 3:57-88, 3:56) - в воскресенье и по праздникам, «Confitebor tibi, Domine, quoniam iratus es mihi» (песнь пророка Исайи; Ис. 12:1-6) - в понедельник, «Ego dixi: In dimidio dierum meorum vadam ad portes inferi» (песнь Езекии; Ис. 38:10-20) - во вторник, «Exsultavit cor meum in Domino» (песнь Анны; 1Цар. 2:1-10) - в среду, «Cantemus Domino: gloriose enim magnificatus est» (песнь Моисея; Исх. 15:1-19) - в четверг, «Domine, audivi auditionem tuam, et timui» (песнь Аввакума; Авв. 3:2-19) - в пятницу, «Audite, caeli, quae loquor» (песнь Моисея; Втор. 32:1-43) - в субботу. Помимо этих десяти песней библейских, в разных версиях дореформенного Римского бревиария под литургическим наименованием canticum фигурировали и другие псалмоподобные тексты из Ветхого Завета.
В музыке западноевропейской традиции наиболее популярен магнификат, а также «Benedictus» (многие анонимные многоголосные композиции, сочинения Дж.П. да Палестрины, О. Лассо, Л. Виаданы, К. Джезуальдо, Т.Л. де Виктории, Т. Таллиса, О. Векки, Ж.Б. Люлли). На эти тексты (реже - на формульные мелодии, предписанные для богослужебного распева этих текстов) были созданы сотни произведений композиторами Средневековья, Возрождения, барокко (также в протестантском богослужении, в переводах на новоевропейские языки). Тексты ветхозаветных песней практически не обрабатывались (например, мотет «Benedicite» Жоскена Депре, хор «Cantemus Domino» Дж. Россини). В классико-романтический период интерес к песням библейским снизился, в XX-XXI веках возродился (образцы сочинений - «Benedictus» К. Пендерецкого, «Magnificat» и «Nunc dimittis» А. Пярта, Магнификат В.И. Мартынова и др.).
О песнях библейских в православном богослужении смотри в статье Канон в христианской гимнографии.