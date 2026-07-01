ПЕСНЬ БИБЛЕЙСКАЯ

ПЕСНЬ БИБЛЕЙСКАЯ - общее название ряда поэтических текстов из книг Ветхого Завета и Евангелия от Луки.

В ка­то­лической оф­фи­ции (служ­бе ча­сов) мо­лит­ва рас­пе­ва­ет­ся на псал­мо­вый тон (смотри Псал­мо­дия ) с об­рам­ляю­щим мо­лит­ву ан­ти­фо­ном; но­во­за­вет­ные песни библейские зву­чат в куль­ми­на­ци­он­ные мо­мен­ты служб. Наи­бо­лее по­сле­до­ва­тель­но в бо­го­слу­же­нии ис­поль­зу­ют­ся но­во­за­вет­ные пес­ни (Ио­анн де Гро­кейо на­зы­вал их «еван­гель­ски­ми псал­ма­ми»), все тек­сты ко­то­рых взя­ты из Еван­ге­лия от Лу­ки: «Be­nedictus Dominus Deus Is­rael» (песнь За­ха­рии; Лк. 1:68-79) рас­пе­ва­ет­ся на ут­ре­не (laudes), «Magnifi­cat anima mea Dominum» (сла­во­сло­вие Де­вы Ма­рии; Лк. 1:46-55) - на ве­чер­не, «Nunc dimittis servum tuum Domine» (песнь Си­ме­о­на; Лк. 2:29-32) - в ком­пле­то­рии.

Вет­хо­за­вет­ные пес­ни взя­ты из раз­ных книг, ис­пол­ня­ют­ся на ут­ре­не (laudes), в за­ви­си­мо­сти от дня не­де­ли: «Benedicite, omnia opera Domini, Do­mi­no» (песнь трёх от­ро­ков; Дан. 3:57-88, 3:56) - в вос­кре­се­нье и по празд­ни­кам, «Confitebor tibi, Domine, quoniam iratus es mihi» (песнь про­ро­ка Исайи; Ис. 12:1-6) - в по­не­дель­ник, «Ego dixi: In dimidio dierum meo­rum vadam ad portes inferi» (песнь Езе­кии; Ис. 38:10-20) - во втор­ник, «Exsultavit cor meum in Do­mino» (песнь Ан­ны; 1Цар. 2:1-10) - в сре­ду, «Cante­mus Domino: gloriose enim magnificatus est» (песнь Мои­сея; Исх. 15:1-19) - в чет­верг, «Domine, audivi auditionem tu­am, et timui» (песнь Ав­ва­ку­ма; Авв. 3:2-19) - в пят­ни­цу, «Audi­te, caeli, quae lo­quor» (песнь Мои­сея; Втор. 32:1-43) - в суб­бо­ту. По­ми­мо этих де­ся­ти песней библейских, в раз­ных вер­си­ях до­ре­фор­мен­но­го Рим­ско­го бре­виа­рия под ли­тур­гическим на­име­но­ва­ни­ем canticum фи­гу­ри­ро­ва­ли и другие псал­мо­по­доб­ные тек­сты из Вет­хо­го За­ве­та.

В му­зы­ке западноев­ропейской тра­ди­ции наи­бо­лее по­пу­ля­рен маг­ни­фи­кат , а так­же «Be­nedictus» (многие ано­ним­ные мно­го­го­лос­ные ком­по­зи­ции, со­чи­не­ния Дж.П. да Па­ле­ст­ри­ны, О. Лас­со, Л. Виа­да­ны, К. Дже­зу­аль­до, Т.Л. де Вик­то­рии, Т. Тал­ли­са, О. Век­ки, Ж.Б. Люл­ли). На эти тек­сты (ре­же - на фор­муль­ные ме­ло­дии, пред­пи­сан­ные для бо­го­слу­жеб­но­го рас­пе­ва этих тек­стов) бы­ли соз­да­ны сот­ни про­из­ве­де­ний ком­по­зи­то­ра­ми Сред­не­ве­ко­вья , Воз­ро­ж­де­ния , ба­рок­ко (так­же в про­тес­тант­ском бо­го­слу­же­нии, в пе­ре­во­дах на но­во­ев­ро­пей­ские язы­ки). Тек­сты вет­хо­за­вет­ных пес­ней прак­ти­че­ски не об­ра­ба­ты­ва­лись (например, мо­тет «Benedicite» Жос­ке­на Де­пре, хор «Can­temus Domino» Дж. Рос­си­ни). В клас­си­ко-ро­ман­тический пе­ри­од ин­те­рес к песням библейским сни­зил­ся, в XX-XXI веках воз­ро­дил­ся (об­раз­цы со­чи­не­ний - «Benedictus» К. Пен­де­рец­ко­го, «Magni­ficat» и «Nunc dimittis» А. Пяр­та, Маг­ни­фи­кат В.И. Мар­ты­но­ва и др.).

О песнях библейских в пра­во­слав­ном бо­го­слу­же­нии смотри в статье Ка­нон в хри­сти­ан­ской гим­но­гра­фии.

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