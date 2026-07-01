ПЕСКАРА
ПЕСКАРА - город на Юге Италии, крупнейший город области Абруццо.
Центр провинции Пескара. Население 117,1 тысяч человек (2013 год, с пригородами около 350 тысяч человек). Расположен на побережье Адриатического моря, в устье реки Пескара, на прибрежной равнине и окрестных холмах. Узел автомобильных дорог. Через Пескару проходит железнодорожная магистраль «Адриатика» (Анкона - Пескара - Бари - Бриндизи - Лечче). Морской порт; паромное сообщение (летом) с Хорватией (город Сплит, остров Хвар и др.). Международный аэропорт Абруццо (1927 год; в 3 км от центра города).
Возникла на месте поселений италийского племени вестинов. В результате 2-й Самнитской войны (смотри Самнитские войны) с 304 года до нашей эры перешла под власть Рима, известна под названием Остия Атерни (Ostia Aterni). В римскую эпоху важный торговый порт. Около 570 года нашей эры захвачена лангобардами. С XII века упоминается как Пискария (Piscaria, отсюда современное название). В 1140 году взята Рожером II и вошла в Сицилийское королевство. С 1282 года в составе Неаполитанского королевства (с 1504 года - Сицилий обеих королевства). Власть в Пескаре принадлежала представителям различных аристократических семей (Орсини и др.). Со 2-й половины XV века центр маркизата, которым управляли представители семьи д’Авалос. В ходе Итальянских войн, в 1528 году, взята французскими войсками под командованием Оде де Фуа. В 1556 году выдержала осаду тур. флота. Во время войны за Испанское наследство в 1707 после 2-месячной осады захвачена австр. армией. По результатам войны за Польское наследство отошла к неаполитанским Бурбонам. В декабре 1798 года захвачена французскими войсками, в 1799 году входила в состав Партенопейской республики. В 1800 году вновь завоёвана французами, включена в Итальянскую республику 1802-1805 годов, затем в Итальянское королевство. С 1806 года в Неаполитанском королевстве под властью Ж. Бонапарта (1806-1808 годы; смотри Бонапарты) и И. Мюрата (1808-1815 годы). В 1814 году центр восстания против Мюрата. В 1853 году пострадала от сильного наводнения. С 1860 года в составе Итальянского королевства. С 1927 года Песара, объединённая с коммуной Кастелламаре, - главный город одноимённой провинции. Во время Второй мировой войны один из центров Движения Сопротивления. В августе и сентябре 1943 года подверглась бомбардировкам англо-американской авиации. 10 июня 1944 года освобождена союзниками.
За исключением отдельных зданий (церковь Мадонна-деи-Сетте-Долори, начата в 1665 году в стиле барокко, окончена в 1757 году в стиле классицизма), большая часть застройки Песары относится к концу XIX-XX векам: собор Сан-Четтео в неороманском стиле (проект Ч. Баццани, 1929 год, строительство - 1933-1939 годы, с 1977 года собор), многие постройки А. Либери в стиле модерн: Палаццо Переник (1884 год), Каса-Конти (1884 год), Каса-Букко (1892 год), Палаццо делла-Банка-ди-Пескара (1892 год), «Гранд Отель» (1910 год); «Театро Микетти» (1910 год, архитектор В. Микетти), Вилла Клерико (1924 год) и др. В 1912 году в южной части города архитектор Либери спроектировал квартал Пинета, для которого возвёл курзал в стиле неоклассицизма (перестроен в центр производства ликёра «Аурум», 1930-е годы, архитектор Дж. Микелуччи). Центр застроен в 1920-х годах в духе итальянского рационализма (архитектор В. Пилотти): Палаццо Комунале (1933 год), Палаццо ди-Джустиция (1935 год), Палаццо дель-Говерно (1935-1936 годы, ныне Администрация провинции и Библиотека провинции Пескара имени Г. Д’Аннунцио), научный лицей имени Галилео Галилея (1935-1936 годы).
Пескара - значительный центр образования и культуры. Научные центры: Международный центр релятивистской астрофизики (ICRANet, Международный исследовательский консорциум при участии Римского университета «Сапиенца», американского Станфордского университета, Университета штата Вашингтон и Института космических телескопов, а также Ватиканской обсерватории). Университет имени Г. Д’Аннунцио (1965 год); Консерватория имени Луизы Д’Аннунцио (основана в 1922 году, с 1935 года лицей, современный статус с 1969 года). Библиотеки: провинции Пескара имени Г. Д’Аннунцио (1929 год), Государственные архива Пескары, области Абруццо имени Ф. Ди Джампаоло и дру. Музеи: Вилла Урания (частная коллекция керамики XVI-XVIII века, передана городу в 1950 году), истории области Абруццо (1973 год), Городской Б. Кашелла (с 1975 года; старинная лаборатория - мастерская творчества семьи Кашелла), моря (1981 год; коллекция скелетов средиземноморских китообразных), современная искусства имени Виттории Колонны (2002 год; в здании 1950-х годов, архитектор Э. Монтуори), Медиамузей (в его составе общественная видеотека). Дом-музей Г. Д’Аннунцио, уроженца Пескары (здание XVII века, с 1927 года национальный исторический памятник). Инновационный драматический театральный центр с постоянной труппой «Флориан» (1988 год). В Пескаре ежегодно проводятся Международный джазовый фестиваль («Pescara Jazz», с 1969 год), международные фестивали: кино, театра, лит-ры и телевидения имени Э. Флайано, уроженца Пескаро («Premio Flaiano», с 1973 года), литературы Адриатических стран (с 2001 года).
Футбольный клуб «Пескара» (1936 год) принимает соперников на стадионе «Адриатико» (1955 год). Проводятся международные состязания по теннису (с 1969 года; на кортах «Сирколо теннис Пескара»), в 2009 году состоялись 16-е Средиземноморские игры (к их началу построен Дворец спорта имени Иоанна Павла II). До 1961 года на гоночной трассе близ Пескары проходили этапы чемпионата мира «Формула-1».
Основа экономики - сфера услуг (свыше 57% занятых); её ведущие сектора: туристический бизнес и финансовые услуги. Основные виды туризма - морской оздоровительный, культурно-познавательный, яхтенный. Старейший коммерческий банк Banca Capire (1871 год, ныне в составе Banca Tercas). Большая часть промышленных мощностей размещается в индустриальных зонах в долине реки Пескара. Пищевая (переработка рыбы, производство кондитерских, макаронных изделий и др.), химическая (соляная и азотная кислота, каустическая сода, азотные удобрения), фармацевтическая (медицинские препараты, гигиенические средства), текстильная и швейная (пошив одежды под брендом «Miss Sixty») промышленность. Производство приводных ремней, изделий из керамики и майолики и др.