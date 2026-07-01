ПЕСКАРА

ПЕСКАРА - город на Юге Италии , крупнейший город области Аб­руц­цо.

Центр провинции Пес­ка­ра. Население 117,1 тысяч человек (2013 год, с при­го­ро­да­ми около 350 тысяч человек). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ад­риа­ти­че­ско­го моря, в устье реки Пес­ка­ра, на при­бреж­ной рав­ни­не и ок­ре­ст­ных хол­мах. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Че­рез Пескару про­хо­дит железнодорожная ма­ги­ст­раль «Ад­риа­ти­ка» (Ан­ко­на - Пес­ка­ра - Ба­ри - Брин­ди­зи - Леч­че). Морской порт; па­ром­ное со­об­ще­ние (ле­том) с Хор­ва­ти­ей (город Сплит, остров Хвар и др.). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Аб­руц­цо (1927 год; в 3 км от цен­тра го­ро­да).

Воз­ник­ла на мес­те по­се­ле­ний ита­лий­ско­го пле­ме­ни вес­ти­нов. В ре­зуль­та­те 2-й Сам­нит­ской вой­ны (смотри Сам­нит­ские вой­ны) с 304 года до нашей эры пе­ре­шла под власть Ри­ма, из­вест­на под названием Ос­тия Атер­ни (Ostia Aterni). В римскую эпо­ху важ­ный тор­го­вый порт. Около 570 года нашей эры за­хва­че­на лан­го­бар­да­ми . С XII века упо­ми­на­ет­ся как Пис­ка­рия (Piscaria, от­сю­да современное название). В 1140 году взя­та Ро­же­ром II и во­шла в Си­ци­лий­ское ко­ро­лев­ст­во. С 1282 года в со­ста­ве Не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва (с 1504 года - Си­ци­лий обе­их ко­ро­лев­ст­ва). Власть в Пескаре при­над­ле­жа­ла пред­ста­ви­те­лям различных ари­сто­кра­тических се­мей (Ор­си­ни и др.). Со 2-й половины XV века центр мар­ки­за­та, ко­то­рым управ­ля­ли пред­ста­ви­те­ли се­мьи д’Ава­лос. В хо­де Италь­ян­ских войн, в 1528 году, взя­та французскими вой­ска­ми под ко­мандованием Оде де Фуа. В 1556 году вы­дер­жа­ла оса­ду тур. фло­та. Во вре­мя вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во в 1707 по­сле 2-ме­сяч­ной оса­ды за­хва­че­на австр. ар­ми­ей. По ре­зуль­та­там вой­ны за Поль­ское на­след­ст­во ото­шла к не­апо­ли­тан­ским Бур­бо­нам. В декабре 1798 года за­хва­че­на французскими вой­ска­ми, в 1799 году вхо­ди­ла в со­став Пар­те­но­пей­ской рес­пуб­ли­ки. В 1800 году вновь за­воё­ва­на фран­цу­за­ми, вклю­че­на в Италь­ян­скую рес­пуб­ли­ку 1802-1805 годов, за­тем в Итальянское ко­ро­лев­ст­во. С 1806 года в Не­а­по­ли­тан­ском ко­ро­лев­ст­ве под вла­стью Ж. Бо­на­пар­та (1806-1808 годы; смотри Бо­на­пар­ты) и И. Мю­ра­та (1808-1815 годы). В 1814 году центр вос­ста­ния про­тив Мю­ра­та. В 1853 году по­стра­да­ла от силь­но­го на­вод­не­ния. С 1860 года в со­ста­ве Итальянского ко­ро­лев­ст­ва. С 1927 года Песара, объ­еди­нён­ная с ком­му­ной Кас­тел­ла­ма­ре, - главный го­род од­но­имённой про­вин­ции. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны один из цен­тров Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния . В ав­гу­сте и сентябре 1943 года под­вер­глась бом­бар­ди­ров­кам анг­ло-американской авиа­ции. 10 июня 1944 года ос­во­бо­ж­де­на со­юз­ни­ка­ми.

За ис­клю­че­ни­ем отдельных зда­ний (церковь Ма­дон­на-деи-Сет­те-До­ло­ри, на­ча­та в 1665 году в сти­ле ба­рок­ко, окон­че­на в 1757 году в сти­ле клас­си­циз­ма), большая часть за­строй­ки Песары от­но­сит­ся к концу XIX-XX векам: со­бор Сан-Чет­тео в нео­ро­ман­ском сти­ле (про­ект Ч. Бац­ца­ни, 1929 год, строи­тель­ст­во - 1933-1939 годы, с 1977 года со­бор), многие по­строй­ки А. Ли­бе­ри в сти­ле мо­дерн: Па­лац­цо Пе­ре­ник (1884 год), Ка­са-Кон­ти (1884 год), Ка­са-Бук­ко (1892 год), Па­лац­цо дел­ла-Бан­ка-ди-Пес­ка­ра (1892 год), «Гранд Отель» (1910 год); «Те­ат­ро Ми­кет­ти» (1910 год, архитектор В. Ми­кет­ти), Вил­ла Кле­ри­ко (1924 год) и др. В 1912 году в южной час­ти го­ро­да архитектор Ли­бе­ри спро­екти­ро­вал квар­тал Пи­не­та, для ко­то­ро­го воз­вёл кур­зал в сти­ле нео­клас­си­циз­ма (пе­ре­стро­ен в центр про­изводства ли­кё­ра «Ау­рум», 1930-е годы, архитектор Дж. Ми­ке­луч­чи). Центр за­стро­ен в 1920-х годах в ду­хе итальянского ра­цио­на­лиз­ма (архитектор В. Пи­лот­ти): Па­лац­цо Ко­му­на­ле (1933 год), Па­лац­цо ди-Джу­сти­ция (1935 год), Па­лац­цо дель-Го­вер­но (1935-1936 годы, ны­не Ад­ми­ни­стра­ция про­вин­ции и Библиотека провинции Пес­ка­ра имени Г. Д’Аннунцио), на­учный ли­цей имени Га­ли­лео Га­ли­лея (1935-1936 годы).

Пескара - зна­чительный центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. На­учные цен­тры: Ме­ж­ду­народный центр ре­ля­ти­ви­ст­ской ас­т­ро­фи­зи­ки (ICRANet, Ме­ж­ду­народный ис­сле­до­ва­тель­ский кон­сор­ци­ум при уча­стии Римского университета «Са­пи­ен­ца», американского Стан­форд­ско­го университета, Университета шта­та Ва­шинг­тон и Института кос­мических те­ле­ско­пов, а так­же Ва­ти­кан­ской об­сер­ва­то­рии). Университет име­ни Г. Д’Аннунцио (1965 год); Кон­сер­ва­то­рия имени Луи­зы Д’Аннунцио (ос­но­ва­на в 1922 году, с 1935 года ли­цей, современный ста­тус с 1969 года). Биб­лио­те­ки: провинции Пес­ка­ра имени Г. Д’Аннунцио (1929 год), Государственные ар­хи­ва Пес­ка­ры, области Аб­руц­цо имени Ф. Ди Джам­пао­ло и дру. Му­зеи: Вил­ла Ура­ния (ча­ст­ная кол­лек­ция ке­ра­ми­ки XVI-XVIII века, пе­ре­да­на го­ро­ду в 1950 году), ис­то­рии области Аб­руц­цо (1973 год), Го­род­ской Б. Ка­шел­ла (с 1975 года; ста­рин­ная ла­бо­ра­то­рия - мас­тер­ская творчества се­мьи Ка­шел­ла), мо­ря (1981 год; кол­лек­ция ске­ле­тов сре­ди­зем­но­мор­ских ки­то­об­раз­ных), современная ис­кус­ст­ва имени Вит­то­рии Ко­лон­ны (2002 год; в зда­нии 1950-х годов, архитектор Э. Мон­туо­ри), Ме­диа­му­зей (в его со­ста­ве об­щественная ви­део­те­ка). Дом-му­зей Г. Д’Ан­нун­цио, уро­жен­ца Пескары (зда­ние XVII века, с 1927 года национальный ис­то­рический па­мят­ник). Ин­но­вационный дра­ма­тический те­ат­раль­ный центр с по­сто­ян­ной труп­пой «Фло­ри­ан» (1988 год). В Пескаре еже­год­но про­во­дят­ся Ме­ж­ду­народный джа­зо­вый фес­ти­валь («Pescara Jazz», с 1969 год), ме­ж­ду­народные фес­ти­вали: ки­но, те­ат­ра, лит-ры и те­ле­ви­де­ния имени Э. Флай­а­но, уро­жен­ца Пескаро («Premio Flaiano», с 1973 года), литературы Ад­ри­ати­чес­ких стран (с 2001 года).

Фут­боль­ный клуб «Пе­ска­ра» (1936 год) при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Ад­риа­ти­ко» (1955 год). Про­во­дят­ся меж­ду­народные со­стя­за­ния по тен­ни­су (с 1969 года; на кор­тах «Сир­ко­ло тен­нис Пе­ска­ра»), в 2009 году со­стоя­лись 16-е Сре­ди­зем­но­мор­ские иг­ры (к их на­ча­лу по­стро­ен Дво­рец спор­та имени Иоан­на Пав­ла II). До 1961 года на го­ноч­ной трас­се близ Пескары про­хо­ди­ли эта­пы чем­пио­на­та ми­ра «Фор­му­ла-1».

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (свыше 57% за­ня­тых); её ве­ду­щие сек­то­ра: ту­ри­стический биз­нес и фи­нан­со­вые ус­лу­ги. Основные ви­ды ту­риз­ма - морской оз­до­ро­ви­тель­ный, куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, ях­тен­ный. Ста­рей­ший ком­мерческий банк Banca Capire (1871 год, ны­не в со­ста­ве Banca Tercas). Большая часть промышленных мощ­но­стей раз­ме­ща­ет­ся в ин­ду­стри­аль­ных зо­нах в до­ли­не реки Пе­ска­ра. Пи­ще­вая (пе­ре­ра­бот­ка ры­бы, про­изводство кон­ди­тер­ских, ма­ка­рон­ных из­де­лий и др.), хи­мическая (со­ля­ная и азот­ная ки­сло­та, ка­ус­тическая со­да, азот­ные удоб­ре­ния), фар­ма­цев­тическая (медицинские пре­па­ра­ты, ги­ги­е­нические сред­ст­ва), тек­стиль­ная и швей­ная (по­шив одеж­ды под брен­дом «Miss Sixty») промышленность. Про­изводство при­вод­ных рем­ней, из­де­лий из ке­ра­ми­ки и майо­ли­ки и др.

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