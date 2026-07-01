ПЕШВА

ПЕШВА - почётный титул и должность первого министра в Маратхской конфедерации в Индии.

Пешва Ба­лад­жи Виш­ва­натх (1714-1720 годы) от­тес­нил от вла­сти по­том­ков Ши­вад­жи, со­сре­до­то­чил в сво­их ру­ках управ­ле­ние го­су­дар­ст­вом и стал ос­но­ва­те­лем ди­на­стии на­след­ст­вен­ных пешв. Они ос­та­ва­лись фак­ти­че­ски­ми гла­ва­ми го­су­дар­ст­ва до 1818 года, ко­гда ар­мия по­след­не­го Пешвы - Бад­жи Рао II (1796-1818 годы) бы­ла раз­гром­ле­на вой­ска­ми Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии . То­гда же долж­ность Пешвы бы­ла уп­разд­не­на генерал-гу­бер­на­то­ром Ин­дии лор­дом У. Хей­стинг­сом.

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