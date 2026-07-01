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ПЕШВА
ПЕШВА - почётный титул и должность первого министра в Маратхской конфедерации в Индии.
Пешва Баладжи Вишванатх (1714-1720 годы) оттеснил от власти потомков Шиваджи, сосредоточил в своих руках управление государством и стал основателем династии наследственных пешв. Они оставались фактическими главами государства до 1818 года, когда армия последнего Пешвы - Баджи Рао II (1796-1818 годы) была разгромлена войсками Британской Ост-Индской компании. Тогда же должность Пешвы была упразднена генерал-губернатором Индии лордом У. Хейстингсом.
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