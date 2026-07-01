ПЕШНЯ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Биография и военная карьера

После окончания городской гимназии поступил в юнкерское пехотное училище г. Вильно. В 1907 г. начал воинскую службу в 73-ем пехотном Крымском полку. В 1910 г. окончил Главную гимнастическо-фехтовальную школу. Во время Первой мировой войны был зачислен поручиком в новосформированный 257-ой пехотный Евпаторийский полк. 7 марта 1915 г. во время атаки повел батальон в штыковую атаку, в результате которой в плен попало более 400 солдат и несколько офицеров противника. За проявленное мужество его наградили Георгиевским оружием. Затем были и другие боевые награды: орден Святого Владимира IV-й степени и орден Св. Станислава II-й степени с мечами. Полк принимал участие в Брусиловском прорыве , сражался на Румынском фронте. Параллельно шло стремительное продвижение по службе: с января 1917 г. получил чин полковника и стал командиром полка. Пешня во главе полка участвовал в сражение при Марашешти на Румынском фронте, в ходе которого войска противника под руководством полководца Августа фон Макензена безуспешно прорвать фронт и захватить Молдавию. После Октябрьской революции и начала Гражданской войны принял сторону белых. В сентябре 1918 г. Пешня начал воевать в составе Корниловского ударного полка, в котором прошел путь от командира батальона до командира полка. 10 октября 1919 г. полк был преобразован в дивизию, Пешня стал исполнять обязанности помощника Корниловской ударной дивизии. 27 мая 1920 г. за свои боевые заслуги он получил чин генерал-майора, после этого временно возглавил всю дивизию. Корниловская дивизия была одной из наиболее боеспособных частей белых и несла тяжелые потери. После окончательного поражения сил белых под командованием П.Н. Врангеля в Крыму, отправился в эвакуацию. В лагере Галлиполи стал начальником Марковской дивизии, которая вскоре была преобразована в Марковский пехотный полк и артиллерийский дивизион в количестве 2000 человек. В 1921 г. полк оставил Галлиполи и был по морю доставлен в Варну (в Болгарию). Оттуда по соглашению с болгарским правительством полк переместили по железной дороге в город Белоградчик. 6 июля 1923 г. Пешня вместе с другими офицерами был арестован. Вскоре вспыхнуло восстание коммунистов, против которых болгарские войска бросили и части марковцев. В 1924 г. по приказу П.Н. Врангеля Русская армия была де факто распушена, но сохраняла организацию в виде Русского Обще-Воинского Союза – РОВСа. Внутренняя ситуация в Болгарии значительно изменилась, через два года после этого Пешня покинул Болгарию и переехал во Францию. В силу крайней нужды стал работать шахтером, занимался производством каучука, шофером такси. В тоже время формально числился командиром Марковского полка, возглавил общество марковцев во Франции. Скончался в госпитале Ларибуазьер после тяжелой операции. Похоронен на городском кладбище.