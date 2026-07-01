ПЕШКОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА

ПЕШКОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА - российская и советская общественная деятельница.

Же­на М. Горь­ко­го (с 1896 года; в 1904 году суп­ру­ги рас­ста­лись, но со­хра­ни­ли дру­же­ские от­но­ше­ния). В 1899-1904 годах в Ниж­нем Нов­го­ро­де Пешкова уча­ст­во­ва­ла в ра­бо­те про­све­ти­тель­ских об­щественных ор­га­ни­за­ций и от­де­ле­ния Общества по­мо­щи по­ли­тическим ссыль­ным и за­клю­чён­ным. В 1904-1918 годах член со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии (ПСР; с 1909 года член За­гра­нич­ной де­ле­га­ции ЦК, в 1919-1923 годах, с пе­ре­ры­вом, на­хо­ди­лась под след­ст­ви­ем как бывший член пар­тии эсе­ров). В 1907-1913 годах за гра­ни­цей, главным образом в Па­ри­же. Под­го­то­ви­ла к пе­ча­ти вос­по­ми­на­ния од­но­го из ли­де­ров ПСР Г.А. Гер­шу­ни («Из не­дав­не­го про­шло­го», Па­риж, 1908 год). Уча­ст­во­ва­ла в дея­тель­но­сти Па­риж­ской эмиг­рант­ской кас­сы для ока­за­ния ма­те­ри­аль­ной по­мо­щи российским по­лит­эмиг­ран­там (1908-1912 годы) и Па­риж­ско­го комитета по­мо­щи по­лит­ка­тор­жа­нам в Рос­сии (1910-1913 годы). С 1913 года в Мо­ск­ве. В Первую ми­ро­вую вой­ну председатель дет­ской комис­сии Общества «По­мощь жерт­вам вой­ны» (1914 год) и упол­но­мо­чен­ная От­де­ла по уст­рой­ст­ву бе­жен­цев Зем­го­ра (1915-1916 годы), на его сред­ст­ва в 1915 году совместно с ад­во­ка­том И.Н. Са­ха­ро­вым ор­га­ни­зо­ва­ла от­ряд во­лон­тё­ров для по­ис­ка бес­при­зор­ных де­тей, ока­зав­ших­ся за ли­ни­ей фрон­та. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года глас­ная Московской городской ду­мы от ПСР, од­но­вре­мен­но председатель Московского бю­ро об­ра­зо­ван­но­го Общества по­мо­щи ос­во­бо­ж­дён­ным по­ли­ти­че­ским (пре­кра­ти­ло дея­тель­ность в но­ябре 1917 года).

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Пешкова - одна из уч­ре­ди­те­лей и ру­ко­во­ди­те­лей Московского общества для по­мо­щи по­ли­тическим за­клю­чён­ным (Московского по­ли­тического Крас­но­го Кре­ста; МПКК) (1918-1922 годы), ока­зы­вав­ше­го ма­те­ри­аль­ную и юри­дическую по­мощь ли­цам, аре­сто­ван­ным ор­га­на­ми советской вла­сти по по­ли­тическим мо­ти­вам. По­ста­нов­ле­ни­ем кол­ле­гии ГПУ от 25 августа 1922 года МПКК был фак­ти­че­ски за­крыт. В том же го­ду Пешковой уда­лось по­лу­чить от ГПУ раз­ре­ше­ние на во­зоб­нов­ле­ние сво­ей дея­тель­но­сти в ог­ра­ни­чен­ном мас­шта­бе - без юри­дической под­держ­ки за­клю­чён­ных. Она воз­гла­ви­ла ор­га­ни­за­цию «Е.П. Пеш­ко­ва. По­мощь по­ли­ти­че­ским за­клю­чён­ным» (ПОМПОЛИТ; свер­нул ра­бо­ты с на­ча­лом «Боль­шо­го тер­ро­ра», офи­ци­аль­но за­крыт 15 февраля 1938 года); по­лу­чи­ла ис­клю­чительное пра­во вхо­дить в не­по­средственное сно­ше­ние с за­клю­чён­ны­ми и ссыль­ны­ми. Од­но­вре­мен­но Пешкова яв­ля­лась упол­но­мо­чен­ной Бю­ро Польского Крас­но­го Кре­ста в РСФСР (СССР с 1922 года) (1920-1937 годы; за­ни­ма­лась опе­кой и ре­пат­риа­ци­ей польских во­енных и гражданских лиц, ока­зав­ших­ся в пле­ну в хо­де со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года).

Пешкова со­дей­ст­во­ва­ла сбо­ру как в Рос­сии, так и за гра­ни­цей доб­ро­воль­ных по­жерт­во­ва­ний де­неж­ных средств, про­до­воль­ст­вия, обу­ви, оде­ж­ды, пред­ме­тов оби­хо­да от ор­га­ни­за­ций и ча­ст­ных лиц для за­клю­чён­ных. При­об­ре­ла боль­шую из­вест­ность: ко­ли­че­ст­во пи­сем к ней с прось­ба­ми о по­мо­щи ис­чис­ля­лось ты­ся­ча­ми (опубликованы в книге: «Об­ре­че­ны по ро­ж­де­нию...», 2004 год; «До­ро­гая Ека­те­ри­на Пав­лов­на...», 2005 год). Ве­ла пе­ре­пис­ку с ОГПУ-НКВД об об­лег­че­нии уча­сти за­клю­чён­ных и ссыль­ных, с Ме­ж­ду­народным комитетом Крас­но­го Кре­ста о судь­бах по­ли­тических ссыль­ных-ино­стран­цев и др. С по­мо­щью Пешковой в 1924-1934 годах около 1,5 тысяч сио­ни­стов с семь­я­ми по­лу­чи­ли раз­ре­ше­ние на вы­езд в Па­ле­сти­ну. Ей уда­ва­лось по­лу­чать от­сроч­ки на на­прав­ле­ние в ссыл­ку или раз­ре­ше­ние на пе­ре­езд в другое ме­сто ссыл­ки, до­би­вать­ся пе­ре­во­да за­клю­чён­ных на ра­бо­ту по спе­ци­аль­но­сти, по­лу­че­ния ссыль­ны­ми пас­пор­та по мес­ту административной вы­сыл­ки и раз­ре­ше­ния им на вы­езд в го­род для ле­че­ния, ос­во­бо­ж­де­ния в слу­чае смер­тель­ной или не­из­ле­чи­мой бо­лез­ни и т.п. К середине 1930-х годов, с уве­ли­че­ни­ем мас­шта­бов по­ли­тических про­цес­сов, основная дея­тель­ность воз­глав­ляе­мо­го Пешковой ПОМПОЛИТа све­лась к на­ве­де­нию спра­вок об аре­сто­ван­ных и вы­слан­ных и к кон­суль­та­ци­ям их род­ных.

В 1922-1938 годах Пешкова су­ме­ла ока­зать ту или иную по­мощь бо­лее чем 100 тысячам человек. Бла­го­да­ря её хо­да­тай­ст­вам из ссыл­ки в Мо­ск­ву воз­вра­щён П.А. Фло­рен­ский (1928 год; вновь аре­сто­ван в 1933 году), к А.Ф. Ло­се­ву, на­хо­див­ше­му­ся в Бел­балт­ла­ге, пе­ре­ве­де­на из Сиб­ла­га его же­на - В.М. Со­ко­ло­ва-Ло­се­ва, ос­во­бо­ж­де­ны А.С. Ма­мон­то­ва (дочь С.И. Ма­мон­то­ва, 1928 год), С.М. Го­ли­цын (1929 год; впо­след­ст­вии пи­са­тель, ав­тор «За­пи­сок уце­левше­го» и «За­пи­сок бес­по­гон­ни­ка»), В.В. Би­ан­ки (1935 год) и др.

В 1936-1937 годах Пешкова - одна из ор­га­ни­за­то­ров му­зея и ар­хива М. Горь­ко­го при Институте ли­те­ра­ту­ры (ны­не Институт ми­ро­вой ли­те­ра­ту­ры). Под­го­то­ви­ла к пе­ча­ти пись­ма М. Горь­ко­го к ней за 1895-1932 и 1906-3192 годы (опубликованы в из­да­нии «Ар­хив А.М. Горь­ко­го», 1955 год, том 5; 1966 год, том 9).