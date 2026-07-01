ПЕШКОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
ПЕШКОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА - российская и советская общественная деятельница.
Жена М. Горького (с 1896 года; в 1904 году супруги расстались, но сохранили дружеские отношения). В 1899-1904 годах в Нижнем Новгороде Пешкова участвовала в работе просветительских общественных организаций и отделения Общества помощи политическим ссыльным и заключённым. В 1904-1918 годах член социалистов-революционеров партии (ПСР; с 1909 года член Заграничной делегации ЦК, в 1919-1923 годах, с перерывом, находилась под следствием как бывший член партии эсеров). В 1907-1913 годах за границей, главным образом в Париже. Подготовила к печати воспоминания одного из лидеров ПСР Г.А. Гершуни («Из недавнего прошлого», Париж, 1908 год). Участвовала в деятельности Парижской эмигрантской кассы для оказания материальной помощи российским политэмигрантам (1908-1912 годы) и Парижского комитета помощи политкаторжанам в России (1910-1913 годы). С 1913 года в Москве. В Первую мировую войну председатель детской комиссии Общества «Помощь жертвам войны» (1914 год) и уполномоченная Отдела по устройству беженцев Земгора (1915-1916 годы), на его средства в 1915 году совместно с адвокатом И.Н. Сахаровым организовала отряд волонтёров для поиска беспризорных детей, оказавшихся за линией фронта. После Февральской революции 1917 года гласная Московской городской думы от ПСР, одновременно председатель Московского бюро образованного Общества помощи освобождённым политическим (прекратило деятельность в ноябре 1917 года).
После Октябрьской революции 1917 года Пешкова - одна из учредителей и руководителей Московского общества для помощи политическим заключённым (Московского политического Красного Креста; МПКК) (1918-1922 годы), оказывавшего материальную и юридическую помощь лицам, арестованным органами советской власти по политическим мотивам. Постановлением коллегии ГПУ от 25 августа 1922 года МПКК был фактически закрыт. В том же году Пешковой удалось получить от ГПУ разрешение на возобновление своей деятельности в ограниченном масштабе - без юридической поддержки заключённых. Она возглавила организацию «Е.П. Пешкова. Помощь политическим заключённым» (ПОМПОЛИТ; свернул работы с началом «Большого террора», официально закрыт 15 февраля 1938 года); получила исключительное право входить в непосредственное сношение с заключёнными и ссыльными. Одновременно Пешкова являлась уполномоченной Бюро Польского Красного Креста в РСФСР (СССР с 1922 года) (1920-1937 годы; занималась опекой и репатриацией польских военных и гражданских лиц, оказавшихся в плену в ходе советско-польской войны 1920 года).
Пешкова содействовала сбору как в России, так и за границей добровольных пожертвований денежных средств, продовольствия, обуви, одежды, предметов обихода от организаций и частных лиц для заключённых. Приобрела большую известность: количество писем к ней с просьбами о помощи исчислялось тысячами (опубликованы в книге: «Обречены по рождению...», 2004 год; «Дорогая Екатерина Павловна...», 2005 год). Вела переписку с ОГПУ-НКВД об облегчении участи заключённых и ссыльных, с Международным комитетом Красного Креста о судьбах политических ссыльных-иностранцев и др. С помощью Пешковой в 1924-1934 годах около 1,5 тысяч сионистов с семьями получили разрешение на выезд в Палестину. Ей удавалось получать отсрочки на направление в ссылку или разрешение на переезд в другое место ссылки, добиваться перевода заключённых на работу по специальности, получения ссыльными паспорта по месту административной высылки и разрешения им на выезд в город для лечения, освобождения в случае смертельной или неизлечимой болезни и т.п. К середине 1930-х годов, с увеличением масштабов политических процессов, основная деятельность возглавляемого Пешковой ПОМПОЛИТа свелась к наведению справок об арестованных и высланных и к консультациям их родных.
В 1922-1938 годах Пешкова сумела оказать ту или иную помощь более чем 100 тысячам человек. Благодаря её ходатайствам из ссылки в Москву возвращён П.А. Флоренский (1928 год; вновь арестован в 1933 году), к А.Ф. Лосеву, находившемуся в Белбалтлаге, переведена из Сиблага его жена - В.М. Соколова-Лосева, освобождены А.С. Мамонтова (дочь С.И. Мамонтова, 1928 год), С.М. Голицын (1929 год; впоследствии писатель, автор «Записок уцелевшего» и «Записок беспогонника»), В.В. Бианки (1935 год) и др.
В 1936-1937 годах Пешкова - одна из организаторов музея и архива М. Горького при Институте литературы (ныне Институт мировой литературы). Подготовила к печати письма М. Горького к ней за 1895-1932 и 1906-3192 годы (опубликованы в издании «Архив А.М. Горького», 1955 год, том 5; 1966 год, том 9).