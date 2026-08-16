ПЕШИКТАШЛЯН МКРТИЧ
ПЕШИКТАШЛЯН МКРТИЧ - армянский писатель.
Родился в семье ремесленника. В 1839 году уехал в Италию. По окончании армянского училища конгрегации мхитаристов в Падуе (1845 году) вернулся в Константинополь, работал учителем. Принял активное участие в создании Общенационального союза (18460-1852 годы), занимавшегося просветительской деятельностью; один из основоположников армянского национального театра в Константинополе (1856 год).
Дебютировал как поэт в 1849 году; испытал влияние В. Гюго и А. де Мюссе. Лирика Пешикташляна - любовная, пейзажная и историко-патриотическая (в том числе стихотворения «Зейтунский храбрец», «Смерть храбреца», «Похороны храбреца», «Зейтунская девушка», посвящённые участникам Зейтунского восстания 1862 года) - утвердила романтизм в армянской поэзии. Некоторые стихи положены на музыку («О, как нежно и прохладно...», «Мы - братья», «К зефиру Алемдага»).
Заложил основы национальной драматургии на разговорном ашхарабаре, закрепив его в качестве нового литературного языка. В 1856-1863 годах поставлены проникнутые идеей национально-освободительной борьбы исторические трагедии «Корнак», «Аршак II», «Ваган Мамиконян» и др. Среди произведений Пешикташляна - стихи для детей, переводы.
Сочинения:
Полн. собр. соч. Ер., 1987 (на арм. яз.).