ПЕШИКТАШЛЯН МКРТИЧ

ПЕШИКТАШЛЯН МКРТИЧ - армянский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье ре­мес­лен­ни­ка. В 1839 году уе­хал в Ита­лию. По окон­ча­нии армянского учи­ли­ща кон­гре­га­ции мхи­та­ри­стов в Па­дуе (1845 году) вер­нул­ся в Кон­стан­ти­но­поль, ра­бо­тал учи­те­лем. При­нял ак­тив­ное уча­стие в соз­да­нии Об­ще­на­цио­наль­но­го сою­за (18460-1852 годы), за­ни­мав­ше­го­ся про­све­ти­тель­ской дея­тель­но­стью; один из ос­но­во­по­лож­ни­ков армянского национального те­ат­ра в Кон­стан­ти­но­по­ле (1856 год).

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1849 году; ис­пы­тал влия­ние В. Гю­го и А. де Мюс­се. Ли­ри­ка Пешикташляна - лю­бов­ная, пей­заж­ная и ис­то­ри­ко-пат­рио­ти­че­ская (в том числе сти­хо­тво­ре­ния «Зей­тун­ский храб­рец», «Смерть храб­ре­ца», «По­хо­ро­ны храб­ре­ца», «Зей­тун­ская де­вуш­ка», по­свя­щён­ные уча­ст­ни­кам Зей­тун­ско­го вос­ста­ния 1862 года) - ут­вер­ди­ла ро­ман­тизм в армянской по­эзии. Не­ко­то­рые сти­хи по­ло­же­ны на му­зы­ку («О, как неж­но и про­хлад­но...», «Мы - бра­тья», «К зе­фи­ру Алем­да­га»).

За­ло­жил ос­но­вы национальной дра­ма­тур­гии на раз­го­вор­ном аш­ха­ра­ба­ре, за­кре­пив его в ка­че­ст­ве но­во­го литературного язы­ка. В 1856-1863 годах по­став­ле­ны про­ник­ну­тые иде­ей национально-ос­во­бо­дительной борь­бы ис­то­рические тра­ге­дии «Кор­нак», «Ар­шак II», «Ва­ган Ма­ми­ко­нян» и др. Сре­ди про­из­ве­де­ний Пешикташляна - сти­хи для де­тей, пе­ре­во­ды.

Сочинения:

Полн. собр. соч. Ер., 1987 (на арм. яз.).