ПЕЩУРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ПЕЩУРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский государственный и военно-морской деятель, вице-адмирал (1882 год).
Окончил Морской кадетский корпус (1853 год). В 1852-1854 годах гардемарином на фрегате «Паллада» участвовал в переходе из Кронштадта к берегам Японии, затем на фрегате «Диана» и шхуне «Хеда» плавал в дальневосточных морях. Во время плаваний произвёл опись Нагасакского порта, участвовал в обследовании восточного побережья Кореи, открытии залива Посьета, промере глубин у побережья Камчатки и в устье реки Амур.
С 1855 года адъютант начальника штаба кронштадтского военного генерал-губернатора. Во время Крымской войны 1853-1856 годов принимал участие в организации обороны балтийского побережья. С 1857 года в заграничной командировке в Великобритании, Франции - агент по заказам Морского министерства и закупкам судового оборудования. В 1860 году, командуя клипером «Гайдамак», совершил переход из Кронштадта во Владивосток, а в 1863 году в составе отряда кораблей - к берегам Северной Америки и обратно. За время плавания произвёл опись бухты Врангеля, открыл и описал бухту Гайдамак.
В 1865 году в Кораблестроительном департаменте занимался разработкой вопросов изготовления якорей и цепей, затем назначен командиром броненосного фрегата «Минин». В 1867 году находился в заграничной командировке в качестве комиссара российского правительства по передаче США территории Русской Америки. С 1868 года вице-директор, затем директор канцелярии Морского министерства, с начала 1880 года заместитель, а в июне 1880 - январе 1882 годов управляющий Морским министерством. В 1882-1885 годах главный командир Черноморского флота и портов и военный губернатор города Николаев, с 1886 года главный командир флота и портов Чёрного и Каспийского морей, с 1890 года член Государственного совета.
Именем Пещурова названы 3 мыса в Японском море.