ПЕЩУРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ПЕЩУРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский государственный и военно-морской деятель, вице-адмирал (1882 год).

Окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус (1853 год). В 1852-1854 годах гар­де­ма­ри­ном на фре­га­те «Пал­ла­да» уча­ст­во­вал в пе­ре­хо­де из Крон­штад­та к бе­ре­гам Япо­нии, за­тем на фре­га­те «Диа­на» и шху­не «Хе­да» пла­вал в даль­не­во­сточ­ных мо­рях. Во вре­мя пла­ва­ний про­из­вёл опись На­га­сак­ско­го пор­та, уча­ст­во­вал в об­сле­до­ва­нии восточного по­бе­ре­жья Ко­реи, от­кры­тии залива Пось­е­та, про­ме­ре глу­бин у по­бе­ре­жья Кам­чат­ки и в устье реки Амур.

С 1855 года адъ­ю­тант начальника шта­ба крон­штадт­ско­го во­енного генерал-гу­бер­на­то­ра. Во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов при­ни­мал уча­стие в ор­га­ни­за­ции обо­ро­ны балтийского по­бере­жья. С 1857 года в за­гра­нич­ной ко­ман­ди­ров­ке в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции - агент по за­ка­зам Морского министерства и за­куп­кам су­до­во­го обо­ру­до­ва­ния. В 1860 году, ко­ман­дуя кли­пе­ром «Гай­да­мак», со­вер­шил пе­ре­ход из Крон­штад­та во Вла­ди­во­сток, а в 1863 году в со­ста­ве от­ря­да ко­раб­лей - к бе­ре­гам Северной Аме­ри­ки и об­рат­но. За вре­мя пла­ва­ния про­из­вёл опись бух­ты Вран­ге­ля, от­крыл и опи­сал бух­ту Гай­да­мак.

В 1865 году в Ко­раб­ле­стро­ительном департаменте за­ни­мал­ся раз­ра­бот­кой во­про­сов из­го­тов­ле­ния яко­рей и це­пей, за­тем на­зна­чен командиром бро­не­нос­но­го фре­га­та «Ми­нин». В 1867 году на­хо­дил­ся в за­гра­нич­ной ко­ман­ди­ров­ке в ка­че­ст­ве ко­мис­са­ра российского пра­ви­тель­ст­ва по пе­ре­да­че США тер­ри­то­рии Рус­ской Аме­ри­ки. С 1868 года ви­це-ди­рек­тор, за­тем ди­рек­тор кан­це­ля­рии Мор­ско­го ми­ни­стер­ст­ва, с начала 1880 года заместитель, а в ию­не 1880 - январе 1882 годов управ­ляю­щий Морским министерством. В 1882-1885 годах главный ко­ман­дир Чер­но­мор­ско­го фло­та и пор­тов и во­енный гу­бер­на­тор города Ни­ко­ла­ев, с 1886 года главный ко­ман­дир фло­та и пор­тов Чёр­но­го и Кас­пий­ско­го мо­рей, с 1890 года член Государственного со­ве­та.

Име­нем Пещурова на­зва­ны 3 мы­са в Япон­ском мо­ре.