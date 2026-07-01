ПЕЩЕРА ДУХОВ

ПЕЩЕРА ДУХОВ - ар­хео­ло­гический па­мят­ник на се­ве­ро-за­па­де Таи­лан­да, в провинции Мэ­хонг­сон, район Пан­гмап­ха.

Рас­по­ло­же­на в из­вест­ня­ко­вом мас­си­ве на высоте 650 м над уров­нем мо­ря, на сто­ро­не хол­ма над рекой Сал­вин. Здесь пред­став­ле­ны куль­тур­ные слои от куль­ту­ры Хоабинь до позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка (XII тысячелетие - I век до нашей эры). Раскопки вёл в середине 1960-х годов американский археолог и ан­трополог Ч. Горман.

Было выделено два основных горизонта и не­сколь­ко культурных слоёв . В верхнепалео­ли­тическом слое (XII-X тысячелетия) найдены за­гла­жен­ные кам­ни ти­па пес­тов, ре­ту­ши­ро­ван­ные от­ще­пы, по­ли­ро­ван­ные пла­сти­ны, 4-гран­ные то­по­ры, но­жи и другие ру­бя­щие ору­дия, от­но­ся­щие­ся к ти­пу су­мат­ра­ли­тов (или чоп­пе­ров); в слоях IX-VIII тысячелетий - суматралиты, округ­лые дисковидные скрёбла, тщательно обра­ботанные от­ще­пы. Для их из­го­тов­ле­ния ис­поль­зо­вал­ся крем­ни­стый из­вест­няк, ре­же сла­нец. Не позднее VII тысячелетия оби­та­те­ли Пещеры духов ста­ли про­из­во­дить ке­ра­ми­ку, ук­ра­шая её ве­рё­воч­ным ор­на­мен­том .

Памятник характеризует большое чис­ло флористических и фаунистических на­хо­док. Выделено около 22 видов растений, среди которых преобладает канариум филип­пин­ский. С конце VII тысячелетия до нашей эры на­се­ление Пещеры духов на­хо­ди­лось на ста­дии пе­ре­хо­да от со­би­ра­тель­ско­го (с боль­шим удель­ным ве­сом ры­бо­лов­ства и охо­ты) хо­зяй­ст­ва и ран­не­го зем­ле­де­лия к ри­со­водческому хо­зяй­ст­ву; в пе­ще­ре об­на­ру­же­ны фраг­мен­ты ти­пич­ных ка­мен­ных жат­вен­ных но­жей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)