ПЕЩЕРА ДУХОВ
ПЕЩЕРА ДУХОВ - археологический памятник на северо-западе Таиланда, в провинции Мэхонгсон, район Пангмапха.
Расположена в известняковом массиве на высоте 650 м над уровнем моря, на стороне холма над рекой Салвин. Здесь представлены культурные слои от культуры Хоабинь до позднего бронзового века (XII тысячелетие - I век до нашей эры). Раскопки вёл в середине 1960-х годов американский археолог и антрополог Ч. Горман.
Было выделено два основных горизонта и несколько культурных слоёв. В верхнепалеолитическом слое (XII-X тысячелетия) найдены заглаженные камни типа пестов, ретушированные отщепы, полированные пластины, 4-гранные топоры, ножи и другие рубящие орудия, относящиеся к типу суматралитов (или чопперов); в слоях IX-VIII тысячелетий - суматралиты, округлые дисковидные скрёбла, тщательно обработанные отщепы. Для их изготовления использовался кремнистый известняк, реже сланец. Не позднее VII тысячелетия обитатели Пещеры духов стали производить керамику, украшая её верёвочным орнаментом.
Памятник характеризует большое число флористических и фаунистических находок. Выделено около 22 видов растений, среди которых преобладает канариум филиппинский. С конце VII тысячелетия до нашей эры население Пещеры духов находилось на стадии перехода от собирательского (с большим удельным весом рыболовства и охоты) хозяйства и раннего земледелия к рисоводческому хозяйству; в пещере обнаружены фрагменты типичных каменных жатвенных ножей.