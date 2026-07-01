Пешавáр

Пешавáр — административный центр пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, населенной преимущественно пуштунами. Численность населения — около 2 млн человек (2017), с пригородами — свыше 3 млн. П. — один из древнейших городов Азии. Предки пуштунов заселяли Пешаварскую долину с I тысячелетия до н. э. Город Пурушапура ( санскр. «город людей») на месте современного П. в III в. до н. э. — III в. н. э. последовательно входил в состав Греко-Бактрийского и Кушанского царств и был одним из крупнейших центров буддизма . В 127 до н. э. кушанский царь Канишка сделал город столицей государства. В V–VI вв. — в составе государства эфталитов. В VIII в. с арабскими завоеваниями в П. началось распространение ислама. В начале XI в. после опустошительных походов Махмуда Газневи город переживал упадок. Экономическое возрождение П. началось в XVI в., когда он вошел в состав Могольской империи . В 1747 П. стал одним из городов афганской Дурранийской державы . В 1834 П. и Пешаварская область были завоеваны сикхами и стали частью их владений. С тех пор афганские правители добивались воссоединения П. и других пуштунских земель с Афганистаном. В 1849 по итогам Второй англо-сикхской вой­ны П. стал центром одной из провинций (с 1901 — Северо-Западной пограничной) Британской Индии. После образования в 1947 Пакистана П. — столица его северо-западной провинции (ныне Хайбер-Пуштунхва), политический, экономический и культурный центр пакистанских пуштунов. После ввода советских вой­ск в Афганистан в 1979 в П. базировались руководство и отряды семи основных оппозиционных режиму Народно-демократической партии Афганистана исламистских группировок, в 1982 сформировавших Исламский союз моджахедов Афганистана. Основу экономики П. составляют торговля и обрабатывающая промышленность.

Лит. : Энциклопедия Пакистана. М., 1998; About Peshawar //Peshawar Development Authority // Government of Khyber Pakhtunkhwa // https: www.pda.gkp.pk. В. Н. Зайцев .