ПЕШАВАР

ПЕШАВАР - город на севере Пакистана , административный центр провинции Хай­бер-Пах­тун­хва.

Население около 3,3 миллионов человек (2013 год; 566,2 тысяч человек в 1981 году; 982,8 тысяч человек в 1998 году); один из наи­бо­лее бы­ст­ро­ра­сту­щих (в основном за счёт при­то­ка сель­ско­го на­се­ле­ния и афганских бе­жен­цев) го­ро­дов стра­ны. Рас­по­ло­жен у под­но­жия хреб­та Спин­гар, на восточной ок­раи­не Хай­бер­ско­го про­хо­да (уз­кий гор­ный по­гра­нич­ный пе­ре­вал ме­ж­ду Па­ки­ста­ном и Аф­га­ни­ста­ном), в 45 км от гра­ни­цы с Аф­га­ни­ста­ном. Важ­ный транс­порт­ный узел. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (в чер­те го­ро­да).

Ос­но­ван в конце I тысячелетия до нашей эры. Древ­нее название Пу­ру­ша­пу­ра. Вхо­дил в Гре­ко-Бак­трий­ское цар­ство . С 1-й половины I века нашей эры в со­ста­ве Ку­шан­ско­го цар­ст­ва (со II века его сто­ли­ца) и важ­ней­ший центр тор­гов­ли (с Ки­та­ем по Ве­ли­ко­му шёл­ко­во­му пу­ти, а так­же с Пар­фи­ей и Ри­мом) и буд­ди­ст­ской куль­ту­ры. В начале V века раз­ру­шен эф­та­ли­та­ми. В 1275 году Пешавар по­се­тил М. По­ло. В начале XVI века за­воё­ван Ба­бу­ром, пе­ре­име­но­ван в Бе­грам; при Ве­ли­ких Мо­го­лах вновь пре­вра­тил­ся в круп­ный тор­го­вый и куль­тур­ный ис­лам­ский центр, при Ак­ба­ре по­лу­чил современное назв. С 1738 года под вла­стью Ира­на, с 1747 года в со­ста­ве афганской дер­жа­вы Ах­мад-ша­ха Дур­ра­ни (1747-1772 годы). В 1758 году вре­мен­но за­хва­чен Ма­ратх­ской кон­фе­де­ра­ци­ей . С 1812 года объ­ект при­тя­за­ний сик­хов. По­сле рас­па­да дер­жа­вы Дур­ра­ни в 1818 году сто­ли­ца Пе­ша­вар­ско­го княжества. В 1834 году за­хва­чен сикх­ским пра­ви­те­лем Пенд­жа­ба ма­ха­рад­жей Ранд­жи­том Синг­хом при со­дей­ст­вии Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии . В 1849 году в хо­де анг­ло-сикх­ских войн взят британскими вой­ска­ми; в Бри­тан­ской Ин­дии центр об­ра­зо­ван­ной в 1901 году Се­ве­ро-За­пад­ной по­гра­нич­ной про­вин­ции. В 1930-х годов в Пешаваре про­шёл ряд вы­сту­п­ле­ний про­тив британских ко­ло­ни­аль­ных вла­стей (са­мое круп­ное в 1930 году), в ря­де слу­ча­ев пе­ре­рос­ших в столк­но­ве­ния с по­ли­ци­ей. С 1947 года административный центр Северо-Западной по­гра­нич­ной про­вин­ции не­за­ви­си­мо­го Па­ки­ста­на, с 1955 года - провинции Западный Па­ки­стан, с 1970 года - вновь Северо-Западной по­гра­нич­ной про­вин­ции, с апреля 2010 года - провинции Хай­бер-Пах­тун­хва. В пе­ри­од Аф­ган­ско­го кон­флик­та 1979-1989 годов один из опор­ных пунк­тов мод­жа­хе­дов, в по­сле­дую­щие го­ды - дви­же­ния «Та­ли­бан».

Ста­рый го­род с уз­ки­ми кри­вы­ми ули­ца­ми, ба­за­ра­ми и тра­диц. ма­ло­этаж­ны­ми фах­вер­ко­вы­ми до­ма­ми (ха­ве­ли) с пло­ской кры­шей и внутренними дво­ра­ми (в том числе дом Сет­хи, 1882 год) ок­ру­жён ос­тат­ка­ми стен с во­ро­та­ми (XIX века; со­хра­ни­лись во­ро­та Ла­хо­ри, Гандж, Ко­ха­ти и др.). Од­на из главных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей в цен­тре Пешавара - об­ли­цо­ван­ная бе­лым мра­мо­ром мо­голь­ская ме­четь Ма­ха­бат Ха­на с тре­мя реб­ри­сты­ми ку­по­ла­ми, боль­шим внутренним дво­ром и дву­мя ми­на­ре­та­ми (1630 год; рес­тав­ри­ро­ва­на по­сле по­жа­ра 1898 года). Со­хра­ни­лись так­же мав­зо­леи XVII-XVIII веков, ан­г­ли­кан­ская церковь Всех Свя­тых (1883-1885 годы), 4-ярус­ная ча­со­вая баш­ня (1900 год). В восточной час­ти Ста­ро­го го­ро­да (современный квар­тал Гор-Кхат­ри), ря­дом с руи­на­ми буд­дий­ской сту­пы ца­ря Ка­ниш­ки (начало II века; рас­коп­ки с 1992 года), по­строе­ны ка­ра­ван-са­рай (XVI век, в середине XIX века - ре­зи­ден­ция гу­бер­на­то­ра), ин­дуист­ский храм Го­рак­ша­нат­ха (XIX век). С се­ве­ра Ста­рый го­род за­щи­ща­ет квад­рат­ная в пла­не кре­пость Ба­ла-Хи­сар (1530 год, ук­ре­п­ле­на в середине XIX века). В раз­ных час­тях Пешавар со­хра­ни­лись мо­голь­ские са­ды: Ха­лид-бин-Ва­лид, Ва­зир, об­шир­ные Ша­хи на бе­ре­гу реки Ка­бул.

К за­па­ду от Ста­ро­го го­ро­да - Но­вый го­род (за­ло­жен анг­ли­ча­на­ми в 1849 году) с 1-2-этаж­ны­ми особ­ня­ка­ми с са­да­ми и пар­ка­ми, зда­ния­ми в ко­ло­ни­аль­ном сти­ле и в ду­хе ар­хи­тек­ту­ры Ла­хо­ра XVII-XVIII веков: ка­то­лическая церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1851 год), анг­ли­кан­ский со­бор Святого Ио­ан­на (1851-1860 годы), зда­ние мис­сио­нер­ско­го общества (1855 год; ны­не од­но из зда­ний кол­лед­жа Эду­ардс), зда­ния Государственного бан­ка, ре­зи­ден­ции гу­бер­на­то­ра; ме­че­ти Сад­дар и Со­нех­ри, зда­ние городской ад­ми­ни­ст­ра­ции (1939 год) и др. На западной ок­раи­не Пешавара, за тер­ри­то­ри­ей аэ­ро­пор­та, - кам­пус Пе­ша­вар­ско­го университета со зда­ни­ем кол­лед­жа Ис­ла­мия (1912-1913 годы).

Пешавар - круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Па­ки­ста­на. На­учные уч­ре­ж­де­ния: Па­ки­стан­ский научно-исследовательский институт лес­но­го хо­зяй­ст­ва (1947 год; при институте - Му­зей ле­са, 1965 год), Ве­те­ри­нар­ный научно-исследовательский институт (1949 год; с Цен­тром жи­вот­но­водческих био­тех­но­ло­гий; 1992 год), Институт ре­гио­наль­ных ис­сле­до­ва­ний (1980 год), Ла­бо­ра­тор­ный ком­плекс Пешавара при Па­кистанском со­ве­те на­учных и тех­нических ис­сле­до­ва­ний, Институт ра­дио­те­ра­пии и ядер­ной ме­ди­ци­ны при Па­кистанской ко­мис­сии по атом­ной энер­гии. Сре­ди ву­зов - университеты: Пе­ша­вар­ский [соз­дан в 1950 году на ба­зе кол­лед­жа Ис­ла­мия (1913 год); в его со­ста­ве - Национальный центр пе­ре­до­вых тех­но­ло­гий в об­лас­ти гео­ло­гии (1974 год), Национальный центр пе­ре­до­вых тех­но­ло­гий в об­лас­ти фи­зической хи­мии (1978 год) и др.], медицинский Хай­бер (1954 год; ста­тус университета с 2007 года. Му­зеи: Пе­ша­вар­ский (1906 год; в зда­нии 1905-1906 годов, при­строй­ки 1969-1970 и 2004-2005 годов; искусство Ганд­ха­ры, эт­но­гра­фическое со­б­ра­ние), авиа­ции (1964 год), ар­хео­ло­гии и эт­но­ло­гии (при Пе­ша­вар­ском университете, 1989 год; от­крыт для по­се­ще­ний в 1998 году).

На ста­дио­не «Ар­баб Ни­аз» (20 тысяч мест) про­во­дят­ся круп­ные ме­ж­ду­народные со­стя­за­ния по кри­ке­ту; кри­кет­ная ко­ман­да «Пе­ша­вар Пан­терс» - од­на из силь­ней­ших в Па­ки­ста­не.

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, в том числе административные, фи­нан­со­вые (в Пешаваре - штаб- квар­ти­ра круп­но­го государственного ком­мерческого бан­ка Bank of Khyber), куль­тур­но-об­ра­зо­ва­тель­ные, ме­ди­цин­ские (медицинские ком­плек­сы «Хая­та­бад», «Рех­ман», Центральный во­енный гос­пи­таль и др.), транс­порт­но-ло­ги­сти­че­ские, тор­гов­ля, об­слу­жи­ва­ние во­енных объ­ек­тов (в Пешаваре - штаб и учеб­ный центр погра­нич­ных войск). Пешавар - важ­ный ин­ду­ст­ри­аль­ный центр. Вы­де­ля­ют­ся чёр­ная ме­тал­лур­гия (про­изводство сталь­но­го про­ка­та; в том числе на за­во­де ком­па­нии «Frontier Foundry», 120 тысяч тонн про­дук­ции в год), ма­ши­но­строе­ние (раз­но­об­раз­ное промышленное обо­ру­до­ва­ние, элек­тро­дви­га­те­ли, ав­то­ком­плек­тую­щие и др.), хи­ми­ко-фар­ма­цев­тическая (про­изводство шин, фар­ма­цев­тических пре­па­ра­тов и др.), цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная, ме­бель­ная, сте­коль­ная промышленность. За­вод ком­па­нии «Ba­dar and Brothers» (стрел­ко­вое, сиг­наль­ное ору­жие и бо­е­при­па­сы). Пред­при­ятия лёг­кой (хлоп­ча­то­бу­маж­ная пря­жа и тка­ни, ков­ры), пи­ще­вку­со­вой (в том числе та­бач­ные из­де­лия, су­хо­фрук­ты; фа­сов­ка мё­да) промышлености. Пешавар - тра­диционный центр ков­ро­тка­че­ст­ва, вы­шив­ки, резь­бы по де­ре­ву, ре­мес­лен­но­го про­изводства тка­ней, юве­лир­ных из­де­лий и др. (в том числе на экс­порт). Ор­га­ни­зационный центр круп­но­го сельскохозяйственного рай­она (зер­но­вые куль­ту­ры, са­хар­ный тро­ст­ник, фрук­ты, ово­щи и та­бак).

В 30 км к севе­ро-вос­то­ку, в г. Чар­сад­да (Хар­са­да), - пред­по­ла­гае­мые ос­тат­ки древ­не­го города Пуш­ка­ла­ва­ти, бывшей ганд­хар­ской сто­ли­цы в VI веке до нашей эры - II веке нашей эры. В 50-70 км к се­ве­ро-вос­то­ку от го­ро­да - руи­ны буд­дий­ско­го монастыря Тах­ти-Ба­хи (ос­но­ван в начале I века; так называемый двор ступ, I-II века; боль­шая сту­па и зал со­б­ра­ний - III-IV века; так называемый ниж­ний ком­плекс - V-VI века) и не­боль­шо­го города Шах­ри-Бах­лол (оба вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)