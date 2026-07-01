ПЕШАВАР
ПЕШАВАР - город на севере Пакистана, административный центр провинции Хайбер-Пахтунхва.
Население около 3,3 миллионов человек (2013 год; 566,2 тысяч человек в 1981 году; 982,8 тысяч человек в 1998 году); один из наиболее быстрорастущих (в основном за счёт притока сельского населения и афганских беженцев) городов страны. Расположен у подножия хребта Спингар, на восточной окраине Хайберского прохода (узкий горный пограничный перевал между Пакистаном и Афганистаном), в 45 км от границы с Афганистаном. Важный транспортный узел. Международный аэропорт (в черте города).
Основан в конце I тысячелетия до нашей эры. Древнее название Пурушапура. Входил в Греко-Бактрийское царство. С 1-й половины I века нашей эры в составе Кушанского царства (со II века его столица) и важнейший центр торговли (с Китаем по Великому шёлковому пути, а также с Парфией и Римом) и буддистской культуры. В начале V века разрушен эфталитами. В 1275 году Пешавар посетил М. Поло. В начале XVI века завоёван Бабуром, переименован в Беграм; при Великих Моголах вновь превратился в крупный торговый и культурный исламский центр, при Акбаре получил современное назв. С 1738 года под властью Ирана, с 1747 года в составе афганской державы Ахмад-шаха Дуррани (1747-1772 годы). В 1758 году временно захвачен Маратхской конфедерацией. С 1812 года объект притязаний сикхов. После распада державы Дуррани в 1818 году столица Пешаварского княжества. В 1834 году захвачен сикхским правителем Пенджаба махараджей Ранджитом Сингхом при содействии Британской Ост-Индской компании. В 1849 году в ходе англо-сикхских войн взят британскими войсками; в Британской Индии центр образованной в 1901 году Северо-Западной пограничной провинции. В 1930-х годов в Пешаваре прошёл ряд выступлений против британских колониальных властей (самое крупное в 1930 году), в ряде случаев переросших в столкновения с полицией. С 1947 года административный центр Северо-Западной пограничной провинции независимого Пакистана, с 1955 года - провинции Западный Пакистан, с 1970 года - вновь Северо-Западной пограничной провинции, с апреля 2010 года - провинции Хайбер-Пахтунхва. В период Афганского конфликта 1979-1989 годов один из опорных пунктов моджахедов, в последующие годы - движения «Талибан».
Старый город с узкими кривыми улицами, базарами и традиц. малоэтажными фахверковыми домами (хавели) с плоской крышей и внутренними дворами (в том числе дом Сетхи, 1882 год) окружён остатками стен с воротами (XIX века; сохранились ворота Лахори, Гандж, Кохати и др.). Одна из главных достопримечательностей в центре Пешавара - облицованная белым мрамором могольская мечеть Махабат Хана с тремя ребристыми куполами, большим внутренним двором и двумя минаретами (1630 год; реставрирована после пожара 1898 года). Сохранились также мавзолеи XVII-XVIII веков, англиканская церковь Всех Святых (1883-1885 годы), 4-ярусная часовая башня (1900 год). В восточной части Старого города (современный квартал Гор-Кхатри), рядом с руинами буддийской ступы царя Канишки (начало II века; раскопки с 1992 года), построены караван-сарай (XVI век, в середине XIX века - резиденция губернатора), индуистский храм Горакшанатха (XIX век). С севера Старый город защищает квадратная в плане крепость Бала-Хисар (1530 год, укреплена в середине XIX века). В разных частях Пешавар сохранились могольские сады: Халид-бин-Валид, Вазир, обширные Шахи на берегу реки Кабул.
К западу от Старого города - Новый город (заложен англичанами в 1849 году) с 1-2-этажными особняками с садами и парками, зданиями в колониальном стиле и в духе архитектуры Лахора XVII-XVIII веков: католическая церковь Архангела Михаила (1851 год), англиканский собор Святого Иоанна (1851-1860 годы), здание миссионерского общества (1855 год; ныне одно из зданий колледжа Эдуардс), здания Государственного банка, резиденции губернатора; мечети Саддар и Сонехри, здание городской администрации (1939 год) и др. На западной окраине Пешавара, за территорией аэропорта, - кампус Пешаварского университета со зданием колледжа Исламия (1912-1913 годы).
Пешавар - крупный центр науки, образования и культуры Пакистана. Научные учреждения: Пакистанский научно-исследовательский институт лесного хозяйства (1947 год; при институте - Музей леса, 1965 год), Ветеринарный научно-исследовательский институт (1949 год; с Центром животноводческих биотехнологий; 1992 год), Институт региональных исследований (1980 год), Лабораторный комплекс Пешавара при Пакистанском совете научных и технических исследований, Институт радиотерапии и ядерной медицины при Пакистанской комиссии по атомной энергии. Среди вузов - университеты: Пешаварский [создан в 1950 году на базе колледжа Исламия (1913 год); в его составе - Национальный центр передовых технологий в области геологии (1974 год), Национальный центр передовых технологий в области физической химии (1978 год) и др.], медицинский Хайбер (1954 год; статус университета с 2007 года. Музеи: Пешаварский (1906 год; в здании 1905-1906 годов, пристройки 1969-1970 и 2004-2005 годов; искусство Гандхары, этнографическое собрание), авиации (1964 год), археологии и этнологии (при Пешаварском университете, 1989 год; открыт для посещений в 1998 году).
На стадионе «Арбаб Ниаз» (20 тысяч мест) проводятся крупные международные состязания по крикету; крикетная команда «Пешавар Пантерс» - одна из сильнейших в Пакистане.
Основа городской экономики - сфера услуг, в том числе административные, финансовые (в Пешаваре - штаб- квартира крупного государственного коммерческого банка Bank of Khyber), культурно-образовательные, медицинские (медицинские комплексы «Хаятабад», «Рехман», Центральный военный госпиталь и др.), транспортно-логистические, торговля, обслуживание военных объектов (в Пешаваре - штаб и учебный центр пограничных войск). Пешавар - важный индустриальный центр. Выделяются чёрная металлургия (производство стального проката; в том числе на заводе компании «Frontier Foundry», 120 тысяч тонн продукции в год), машиностроение (разнообразное промышленное оборудование, электродвигатели, автокомплектующие и др.), химико-фармацевтическая (производство шин, фармацевтических препаратов и др.), целлюлозно-бумажная, мебельная, стекольная промышленность. Завод компании «Badar and Brothers» (стрелковое, сигнальное оружие и боеприпасы). Предприятия лёгкой (хлопчатобумажная пряжа и ткани, ковры), пищевкусовой (в том числе табачные изделия, сухофрукты; фасовка мёда) промышлености. Пешавар - традиционный центр ковроткачества, вышивки, резьбы по дереву, ремесленного производства тканей, ювелирных изделий и др. (в том числе на экспорт). Организационный центр крупного сельскохозяйственного района (зерновые культуры, сахарный тростник, фрукты, овощи и табак).
В 30 км к северо-востоку, в г. Чарсадда (Харсада), - предполагаемые остатки древнего города Пушкалавати, бывшей гандхарской столицы в VI веке до нашей эры - II веке нашей эры. В 50-70 км к северо-востоку от города - руины буддийского монастыря Тахти-Бахи (основан в начале I века; так называемый двор ступ, I-II века; большая ступа и зал собраний - III-IV века; так называемый нижний комплекс - V-VI века) и небольшого города Шахри-Бахлол (оба включены в список Всемирного наследия).