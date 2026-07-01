ПЕСЦЕННИЙ НИГЕР, ГАЙ ЮСТ (лат. Gaius Pescennius Niger Iustus)

Римский император (193-194 гг.).

Родом из италийской всаднической семьи. В начале правления Марка Аврелия служил на Дунае и принимал участие в Маркоманнских войнах , затем был переведен в Дакию. За заслуги в войнах с сарматами был произведен Коммодом в сенаторы. В 185 г. был отправлен в Галлию для подавления восстания Матерна в Лугдунской Галлии. В 191 г. при поддержке императорского вольноотпущенника Нарцисса был назначен наместником Сирии.

В конце апреля 193 г. Песценний Нигер после убийства Пертинакса был провозглашен солдатами и жителями Антиохии императором. Септимий Север , который сам уже заявил о притязаниях на императорский престол, выдвинул свои войска на борьбу с ним и взял в заложники его детей, находившихся в Риме. К этому времени Песценния Нигера признали императором почти все восточные провинции. Для недопущения переправы через Босфор Север занял Фракию (за исключением Византия, захваченного от имени Песценния Нигера проконсулом Азии Азеллием Эмилианом). Осенью 193 г. Север отправился с войском на восток и нанес его армии несколько поражений. Решающая битва состоялась на реке Исс в марте 194 г. Войска Песценния Нигера были разбиты, сам он бежал и был убит.

Исторические источники :

Геродиан. История императорской власти после смерти Марка;

Дион Кассий. Римская история;

Писатели Истории Августов. Песценний Нигер.

Иллюстрация :

Денарий Песценния Нигра. Антиохия. 193/4 г.