ПЕСАХ

ПЕСАХ - один из главных библейских праздников, соблюдаемых в иудаизме .

В Та­на­хе сло­вом «Песах» (в русском переводе обыч­но в фор­ме «пас­ха») на­зы­ва­ет­ся яг­нё­нок (аг­нец), ко­то­ро­го сле­до­ва­ло при­но­сить в жерт­ву 14-го чис­ла 1-го ме­ся­ца го­да (ме­ся­ца авив; позд­нее за этим ме­ся­цем за­кре­пи­лось названием «ни­сан») в Ие­ру­са­лим­ском хра­ме и вку­шать. День это­го жерт­во­при­но­ше­ния на­зы­ва­ет­ся в Биб­лии празд­ни­ком Песаха (Пас­хи). Основным со­дер­жа­ни­ем празд­ни­ка яв­ля­ет­ся вос­по­ми­на­ние Ис­хо­да ев­ре­ев из Егип­та, где они на­хо­ди­лись в раб­ст­ве. По во­ле Бо­га пе­ред Ис­хо­дом из Егип­та по­том­ст­во еврейского на­ро­да (пер­вен­цы) бы­ло из­бав­ле­но от унич­то­же­ния (Гос­подь не по­пус­тил «гу­би­те­лю» вой­ти в до­ма ев­ре­ев, по­ме­чен­ные кро­вью агн­цев; от­сю­да название это­го со­бы­тия – «ми­но­вал», «про­шёл ми­мо») (Исх. 12:23, 27, здесь и да­лее ссыл­ки по си­но­даль­но­му переводу Биб­лии). Важ­ную роль в ста­нов­ле­нии Песаха как од­но­го из главных празд­ни­ков иу­да­из­ма име­ло пред­пи­са­ние ца­ря Ио­сии в VII веке до нашей эры со­вер­шать Песах по Мои­сее­ву за­ко­ну (4 Цар. 23:21-23).

Вслед за Песахом, со­глас­но биб­лей­ско­му ка­лен­да­рю, на­сту­пал празд­ник Оп­рес­но­ков (пре­сные хлеб­цы, на­зы­вае­мые ма­цой ), длив­ший­ся 7 дней с 15-го по 21-е ни­са­на (Исх. 12:1-28; Лев. 23:5-8; Числ. 28:16-25). Ряд учё­ных по­ла­га­ют, что пер­во­на­чаль­но эти празд­ни­ки бы­ли не­за­ви­си­мы друг от дру­га: празд­ник Песах мог сло­жить­ся в сре­де ско­то­во­дов, а празд­ник Оп­рес­но­ков - у зем­ле­дель­цев. В Биб­лии они ещё раз­ли­ча­ют­ся, но в эл­ли­ни­стич. эпо­ху прак­ти­че­ски сли­ва­ют­ся в еди­ный празд­ник, но­ся­щий имя Пе­сах.

Песах был од­ним из 3 празд­ни­ков, в ко­то­рые по­ла­га­лось со­вер­шать па­лом­ни­че­ст­во в Ие­ру­са­лим . Для тех, ко­го празд­ник за­ста­вал в даль­ней до­ро­ге или кто был ри­ту­аль­но не­чист для со­вер­ше­ния пас­халь­но­го жерт­во­при­но­ше­ния, пре­ду­смот­рен ещё один день для празд­но­ва­ния - спус­тя ме­сяц (ве­че­ром 14-го чис­ла 2-го ме­ся­ца го­да - Числ. 9:10-12).

В те­че­ние 7 дней (в ди­ас­по­ре 8 дней) пас­халь­но­го пе­рио­да за­пре­ща­лось есть лю­бые за­ква­шен­ные про­дук­ты (ха­мец), в том числе квас­ной хлеб. Унич­то­же­ние на­кану­не Песаха все­го квас­но­го, хра­ня­ще­го­ся в до­ме, в иу­да­из­ме при­об­ре­ло ха­рак­тер важ­ней­ше­го се­мей­но­го ри­туа­ла. По­сле раз­ру­ше­ния Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма, уже в тал­му­дическую эпо­ху, в ка­че­ст­ве за­ме­ны об­ря­да вку­ше­ния пас­халь­ной жерт­вы сфор­ми­ро­ва­лась Пас­халь­ная ага­да (сборник мо­литв и ли­тур­гических про­из­ве­де­ний, свя­зан­ных с те­мой Ис­хо­да из Егип­та) как часть де­та­ли­зи­ро­ван­но­го по­ряд­ка (се­де­ра) ри­туа­ла празд­но­ва­ния Песаха. В иу­дей­ской тра­ди­ции 1-й и 7-й день Песаха (в ди­ас­по­ре так­же 2-й и 8-й) от­но­сят­ся к чис­лу празд­нич­ных дней (йом тов), в ко­то­рые за­пре­ще­но ра­бо­тать [на прак­ти­ке это пра­ви­ло со­блю­да­ет­ся ме­нее стро­го, чем в от­но­ше­нии суб­бо­ты (смотри Ша­бат)].

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)