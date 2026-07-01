ПЕСАХ
ПЕСАХ - один из главных библейских праздников, соблюдаемых в иудаизме.
В Танахе словом «Песах» (в русском переводе обычно в форме «пасха») называется ягнёнок (агнец), которого следовало приносить в жертву 14-го числа 1-го месяца года (месяца авив; позднее за этим месяцем закрепилось названием «нисан») в Иерусалимском храме и вкушать. День этого жертвоприношения называется в Библии праздником Песаха (Пасхи). Основным содержанием праздника является воспоминание Исхода евреев из Египта, где они находились в рабстве. По воле Бога перед Исходом из Египта потомство еврейского народа (первенцы) было избавлено от уничтожения (Господь не попустил «губителю» войти в дома евреев, помеченные кровью агнцев; отсюда название этого события – «миновал», «прошёл мимо») (Исх. 12:23, 27, здесь и далее ссылки по синодальному переводу Библии). Важную роль в становлении Песаха как одного из главных праздников иудаизма имело предписание царя Иосии в VII веке до нашей эры совершать Песах по Моисееву закону (4 Цар. 23:21-23).
Вслед за Песахом, согласно библейскому календарю, наступал праздник Опресноков (пресные хлебцы, называемые мацой), длившийся 7 дней с 15-го по 21-е нисана (Исх. 12:1-28; Лев. 23:5-8; Числ. 28:16-25). Ряд учёных полагают, что первоначально эти праздники были независимы друг от друга: праздник Песах мог сложиться в среде скотоводов, а праздник Опресноков - у земледельцев. В Библии они ещё различаются, но в эллинистич. эпоху практически сливаются в единый праздник, носящий имя Песах.
Песах был одним из 3 праздников, в которые полагалось совершать паломничество в Иерусалим. Для тех, кого праздник заставал в дальней дороге или кто был ритуально нечист для совершения пасхального жертвоприношения, предусмотрен ещё один день для празднования - спустя месяц (вечером 14-го числа 2-го месяца года - Числ. 9:10-12).
В течение 7 дней (в диаспоре 8 дней) пасхального периода запрещалось есть любые заквашенные продукты (хамец), в том числе квасной хлеб. Уничтожение накануне Песаха всего квасного, хранящегося в доме, в иудаизме приобрело характер важнейшего семейного ритуала. После разрушения Иерусалимского храма, уже в талмудическую эпоху, в качестве замены обряда вкушения пасхальной жертвы сформировалась Пасхальная агада (сборник молитв и литургических произведений, связанных с темой Исхода из Египта) как часть детализированного порядка (седера) ритуала празднования Песаха. В иудейской традиции 1-й и 7-й день Песаха (в диаспоре также 2-й и 8-й) относятся к числу праздничных дней (йом тов), в которые запрещено работать [на практике это правило соблюдается менее строго, чем в отношении субботы (смотри Шабат)].