Перы́нь

Перы́нь — урочище, в раннее Средневековье — остров, в 4 км от г. Великий Новгород у истока р. Волхов. Находится рядом со славянским поселком VII–X вв. на р. Прость. Топоним происходит от славянского теонима Перун. Согласно В. В. Седову, П. была святилищем, в центре которого стоял идол Перуна; согласно более обоснованной интерпретации В. Я. Конецкого, здесь найдены лишь остатки срытых погребальных сопок. В любом случае, в П. располагался сакральный центр обитателей Приильменья и Поволховья. Урочище П. не тождественно той локации, где стоял идол Перуна, свергнутый во время крещения новгородцев согласно летописному описанию.

Лит. : Васильев М. А. Являлась ли новгородская Перынь местом официального капища Перуна в годы «первой религиозной реформы» князя Владимира? // Васильев М. А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси. Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира. М., 1999. С. 297–325 ; Носов Е. Н. Новгородская земля: Северное Приильменье и Поволховье // Русь в IX–X веках: Археологическая панорама / Отв. ред. Н. А. Макаров. М. – Вологда, 2012. С. 93–119. А. С. Щавелев.