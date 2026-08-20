ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД CОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ

Съезд Советов, проходивший 3-24 июня 1917 г.

Съезд был созван Петросоветом и комиссией Всероссийского совещания советов, проходившего в апреле 1917 г. Наряду с Первым съездом крестьянских депутатов съезд на тот момент стал одним из двух наиболее представительных форумов со времени начала Великой Российской революции. На съезде присутствовали 1090 делегатов (288 с совещательным голосом) от 336 советов и 23 воинских частей. Съезд представлял более 20 миллионов человек. Из тех, кто указал партийную принадлежность, 285 были эсерами, 248 меньшевиками, 105 большевиками и др. Обсуждалась возможность превращения Съезда во временный революционный парламент, который мог выполнять функции законодательного и контрольного органа вплоть до созыва Учредительного собрания. Такая структура временной власти позволила бы создать более устойчивое левое правительство, способное немедленно начать решительные социальные преобразования, за что выступали большевики и часть эсеров и меньшевиков. Меньшевистско-эсеровское большинство съезда не согласилось с тем, что съезд может претендовать на государственную власть. Однако съезд обсудил широкий круг проблем, стоявших перед страной: о войне и перспективе мира, о начавшемся июньском наступлении 1917 г., о проходивших в это время конфликтах в Петрограде, положении в экономике и в аграрной сфере и др. Выступая на съезде, один из лидеров меньшевиков И. Церетели утверждал, что съезд должен сплотить разные демократические силы, так как в современной России ни одна партия не может взять власть в одиночку. Возражая ему, Ленин , имея в виду большевизм, крикнул с места: «Есть такая партия» и подтвердил готовность большевиков прийти к власти. Но в этот период большевики были готовы поддержать и левую коалицию, действую от имени Съезда или избранного им органа Советов. Чтобы оказать давление на съезд, большевики планировали провести 10 июня вооруженную демонстрацию. Опасаясь вооруженных столкновений, лидеры съезда запретили эту демонстрацию, и большевики были вынуждены подчиниться, что разочаровало в них часть радикального левого актива. Все представленные на съезде партии провели совместную демонстрацию 18 июня, на которой большевики несли лозунги «Вся власть советам!» и «Долой министров-капиталистов». Съезд выбрал Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК, ЦИК) во главе с Н. Чхеидзе, в котором большинство получили эсеры и меньшевики. ВЦИК представлял Советы рабочих и солдатских депутатов в политической жизни страны вплоть до Второго съезда советов рабочих и солдатских депутатов .

Исторические источники:

Первый всероссийский съезд советов РСД. М.-Л., 1931;

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Протоколы, стенограммы и отчеты, резолюции, постановления общих собраний, собраний секций, заседаний Исполнительного комитета и фракций (27 февраля — 25 октября 1917 года). Л., 1991;

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Документы и материалы. М., 1993–2003;

Революционное движение в России в мае-июне 1917 г. Июньская демонстрация. М., 1959;

Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.