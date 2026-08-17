Пéрвый Всеросси́йский съезд Совéтов рабóчих и солдáтских депутáтов

Пéрвый Всеросси́йский съезд Совéтов рабóчих и солдáтских депутáтов (3–24 июня [18 июня — 7 июля] 1917) — один из крупнейших форумов Российской революции 1917 , собравший 1090 делегатов (822 с правом решающего голоса) от 305 Советов и 87 воинских организаций, представлявших более 20 млн человек. Из 777 делегатов, заявивших партийную принадлежность, 285 были социалистами-революционерами, 248 меньшевиками, 105 большевиками, 32 меньшевиками-интернационалистами, 73 внефранкционными социалистами. Съезд обсуждал возможность участия Советов во власти и формировании Временного правительства 1917 . В ответ на утверждение И. Г. Церетели о том, что в России нет политической партии, которая готова взять в свои руки полноту власти, В. И. Ленин с места крикнул: «Есть!» В своем выступлении он обосновывал необходимость перехода власти к Советам и проведения репрессий против капиталистов. В дискуссии приняли участие А. Ф. Керенский , Ю. О. Мартов , В. М. Чернов и другие социалистические лидеры, отстаивавшие различные взгляды на демократическую и интернационалистическую политику. Во время съезда произошел июньский кризис 1917 , связанный с угрозой вооруженных столкновений в случае проведения большевиками вооруженной демонстрации, запланированной на 10[23] июня. Съезд запретил эту демонстрацию и затем провел объединенную демонстрацию 18 июня [1 июля].

Ист. : Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 2 т. М.–Л., 1931; Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 32. М., 1962.

Лит. : Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991; Рабинович А. Кровавые дни. М., 1992; Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014. А. В. Шубин.