ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение советских войск в Великой Отечественной войне на юго-западном направлении в 1943-1945 годах.
Образован 20 октября 1943 года приказом Ставки Верховного Главнокомандования в результате переименования Воронежского фронта. Включал 13, 27, 38, 40, 47, 60-ю общевойсковые, 3-ю гвардейскую танковую и 2-ю воздушную армии; в последующем в разное время: 1, 3 и 5-ю гвардейские, 6, 18, 21, 28, 31, 52 и 59-ю общевойсковые, 1-ю и 4-ю гвардейские танковые, 1, 2, 4 и 6-ю танковые и 8-ю воздушную армии, 2-ю армию Войска Польского, а после окончания военных действий также 4, 7 и 9-ю гвардейские армии и румынскую 1-ю и 4-ю армии.
Войска Первого Украинского фронта в 1-й половине ноября провели Киевскую наступательную операцию 1943 года: 6 ноября освободили Киев и продвинулись на запад от Днепра до 150 км, а затем в результате Киевской оборонительной операции 1943 года сорвали планы герм. командования овладеть Киевом и ликвидировать стратегический плацдарм советских войск (смотри Киевские операции 1943 года). В последующем осуществили Житомирско-Бердичевскую операцию 1943-1944 годов и, продвинувшись до 200 км, глубоко охватили с севера герм. группу армий «Юг» (командующий - генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн) и создали выгодные условия для последующих наступательных операций по разгрому войск вермахта на Правобережной Украине. В январе-феврале 1944 года Первый Украинский фронт совместно с войсками 2-го Украинского фронта силами своего левого крыла участвовал в Корсунь-Шевченковской операции 1944 года, в результате которой было окружено и уничтожено свыше 10 дивизий противника. В это же время армии правого крыла Первого Украинского фронта осуществили Ровно-Луцкую операцию 1944 года и заняли выгодное положение для удара во фланг и в тыл германской группы армий «Юг» с севера. Основные силы этой группы были разгромлены войсками Первого Украинского фронта в марте-апреле во взаимодействии с войсками 2-го Украинского фронта.
Проведя Проскуровско-Черновицкую операцию 1944 года, войска Первого Украинского фронта вышли к Карпатам и, взаимодействуя с войсками 2-го Украинского фронта, рассекли стратегический фронт германских войск на 2 части. Летом в ходе Львовско-Сандомирской операции 1944 года было нанесено поражение германской группе армий «Северная Украина» (генерал-полковник И. Гарпе), освобождены от противника западные области Украины, юго-восточные районы Польши и захвачен на левом берегу реки Висла сандомирский плацдарм. В январе войсками Первого Украинского фронта проведена Сандомирско-Силезская операция 1945 года, освобождены южные районы Польши, форсирована река Одер (Одра) и перенесены военные действия на территорию Германии. В феврале в результате Нижнесилезской операции 1945 года войска фронта вышли к реке Нейсе, заняли выгодное положение для наступления на Берлин и охватывающее положение по отношению к верхнесилезской группировке противника. Во 2-й половине марта силами левого крыла Первого Украинского фронта осуществлена Верхнесилезская операция 1945 года: окружена и уничтожена оппельнская, разгромлена ратиборская группировки противника. В апреле-мае войска Первого Украинского фронта участвовали в Берлинской операции 1945 года, затем - в Пражской операции 1945 года, в ходе которых был завершён разгром вооружённых сил нацистской Германии. Первый Украинский фронт в соответствии с директивой Ставки ВГК от 29 мая 1945 года расформирован 10 июня 1945 года, его полевое управление реорганизовано в управление Центральной группы советских войск.
Командующие: генерал армии Н.Ф. Ватутин (октябрь 1943 - март 1944 годов), Маршал Советского Союза Г.К. Жуков (март-май 1944 года), Маршал Советского Союза И.С. Конев (май 1944 - июнь 1945 годов).