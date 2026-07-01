ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ ФРОНТ

ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ ФРОНТ - опе­ра­тив­но-стра­те­гическое объ­е­ди­не­ние советских войск в Великой Отечественной вой­не на юго-западном на­прав­ле­нии в 1943-1945 годах.

Об­ра­зо­ван 20 октября 1943 года при­ка­зом Став­ки Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния в ре­зуль­та­те пе­ре­име­но­ва­ния Во­ро­неж­ско­го фрон­та. Вклю­чал 13, 27, 38, 40, 47, 60-ю об­ще­вой­ско­вые, 3-ю гвардейскую тан­ко­вую и 2-ю воз­душ­ную ар­мии; в по­сле­дую­щем в раз­ное вре­мя: 1, 3 и 5-ю гвар­дей­ские, 6, 18, 21, 28, 31, 52 и 59-ю об­ще­вой­ско­вые, 1-ю и 4-ю гвар­дей­ские тан­ко­вые, 1, 2, 4 и 6-ю тан­ко­вые и 8-ю воз­душ­ную ар­мии, 2-ю ар­мию Вой­ска Поль­ско­го, а по­сле окон­чания во­енных дей­ст­вий так­же 4, 7 и 9-ю гвар­дей­ские ар­мии и румынскую 1-ю и 4-ю ар­мии.

Вой­ска Первого Украинского фронта в 1-й половине но­яб­ря про­ве­ли Ки­ев­скую на­сту­пательную опе­ра­цию 1943 года: 6 но­ября ос­во­бо­ди­ли Ки­ев и про­дви­ну­лись на за­пад от Днеп­ра до 150 км, а за­тем в ре­зуль­та­те Ки­ев­ской обо­ро­нительной опе­ра­ции 1943 года со­рва­ли пла­ны герм. ко­ман­до­ва­ния ов­ла­деть Кие­вом и ли­к­ви­ди­ро­вать стра­те­гический плац­дарм советских войск (смотри Ки­ев­ские опе­ра­ции 1943 года ). В по­сле­дую­щем осу­ще­ст­ви­ли Жи­то­мир­ско-Бер­ди­чев­скую опе­ра­цию 1943-1944 годов и, про­дви­нув­шись до 200 км, глу­бо­ко ох­ва­ти­ли с се­ве­ра герм. груп­пу ар­мий «Юг» (ко­мандующий - генерал-фельдмаршал Э. фон Ман­штейн) и соз­да­ли вы­год­ные ус­ло­вия для по­сле­дую­щих на­сту­пательных опе­ра­ций по раз­гро­му войск вер­мах­та на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не ​. В январе-феврале 1944 года Первый Украинский фронт совместно с вой­ска­ми 2-го Украинского фрон­та си­ла­ми сво­его ле­во­го кры­ла уча­ст­во­вал в Кор­сунь-Шев­чен­ков­ской опе­ра­ции 1944 года, в ре­зуль­та­те ко­то­рой бы­ло ок­ру­же­но и унич­то­же­но свыше 10 ди­ви­зий про­тив­ни­ка. В это же вре­мя ар­мии пра­во­го кры­ла Первого Украинского фронта осу­ще­ст­ви­ли Ров­но-Луц­кую опе­ра­цию 1944 года и за­ня­ли вы­год­ное по­ло­же­ние для уда­ра во фланг и в тыл германской груп­пы ар­мий «Юг» с се­ве­ра. Основные си­лы этой груп­пы бы­ли раз­гром­ле­ны вой­ска­ми Первого Украинского фронта в мар­те-ап­ре­ле во взаи­мо­дей­ст­вии с вой­ска­ми 2-го Украинского фрон­та.

Про­ве­дя Про­ску­ров­ско-Чер­но­виц­кую опе­ра­цию 1944 года, вой­ска Первого Украинского фронта вы­шли к Кар­па­там и, взаи­мо­дей­ст­вуя с вой­ска­ми 2-го Украинского фрон­та, рас­сек­ли стра­те­гический фронт германских войск на 2 час­ти. Ле­том в хо­де Львов­ско-Сан­до­мир­ской опе­ра­ции 1944 года бы­ло на­не­се­но по­ра­же­ние германской груп­пе ар­мий «Северная Ук­раи­на» (генерал-полковник И. Гар­пе), ос­во­бо­ж­де­ны от про­тив­ни­ка западные об­лас­ти Ук­раи­ны, юго-восточные рай­оны Поль­ши и за­хва­чен на ле­вом бе­ре­гу реки Вис­ла сан­до­мир­ский плац­дарм. В ян­ва­ре вой­ска­ми Первого Украинского фронта про­ве­де­на Сан­до­мир­ско-Си­лез­ская опе­ра­ция 1945 года, ос­во­бо­ж­де­ны южные рай­оны Поль­ши, фор­си­ро­ва­на река Одер (Од­ра) и пе­ре­не­се­ны во­енные дей­ст­вия на тер­ри­то­рию Гер­ма­нии. В фев­ра­ле в ре­зуль­та­те Ниж­не­си­лез­ской опе­ра­ции 1945 года вой­ска фрон­та вы­шли к реке Ней­се, за­ня­ли вы­год­ное по­ло­же­ние для на­сту­п­ле­ния на Бер­лин и ох­ва­ты­ваю­щее по­ло­же­ние по от­но­ше­нию к верх­не­си­лез­ской груп­пи­ров­ке про­тив­ни­ка. Во 2-й половине мар­та си­ла­ми ле­во­го кры­ла Первого Украинского фронта осу­ще­ст­в­ле­на Верх­не­си­лез­ская опе­ра­ция 1945 года: ок­ру­же­на и унич­то­же­на оп­пельн­ская, раз­гром­ле­на ра­ти­бор­ская груп­пи­ров­ки про­тив­ни­ка. В апреле-мае вой­ска Первого Украинского фронта уча­ст­во­ва­ли в Бер­лин­ской опе­ра­ции 1945 года, за­тем - в Праж­ской опе­ра­ции 1945 года , в хо­де ко­то­рых был за­вер­шён раз­гром во­оружённых сил на­цист­ской Гер­ма­нии. Первый Украинский фронт в со­от­вет­ст­вии с ди­рек­ти­вой Став­ки ВГК от 29 мая 1945 года рас­фор­ми­ро­ван 10 июня 1945 года, его по­ле­вое управ­ле­ние ре­ор­га­ни­зо­ва­но в управ­ле­ние Центральной груп­пы советских войск.

Ко­ман­дую­щие: генерал ар­мии Н.Ф. Ва­ту­тин (октябрь 1943 - март 1944 годов), Мар­шал Советского Сою­за Г.К. Жу­ков (март-май 1944 года), Мар­шал Советского Сою­за И.С. Ко­нев (май 1944 - июнь 1945 годов).

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