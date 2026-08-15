ПЕРВЫЙ ТРАНСАРКТИЧЕСКИЙ ПОЛЁТ

Подготовка

Идея совершения перелета через Арктику возникала в умах путешественников многих стран. Некоторые мечтатели стремились пролететь на дирижабле, другие – на самолете.

Одним из таких путешественников стал австралиец Хьюберт Уилкинс. Он уже имел опыт дальних походов. Побывал в море Бофорта с Э. Шеклтоном. В 1926 г. организовал собственную экспедицию в Арктику, совершив перелет вдоль хребта Брукса и далее над Северным Ледовитым океаном, приземлившись на мысе Барроу. Очередных успехов в полетах над северными территориями удалось достигнуть и в 1927 г.

В 1928 г. Х. Уилкинс после ряда полетов вдоль северных земель в предшествующие годы решил осваивать воздушным путем неизведанные северо-восточные территории Арктики. Чтобы осуществить мечту, Х. Уилкинс осуществил продажу трех самолетов, которые использовались для предыдущих полетов, и купил одномоторный Lockheed Vega на лыжном шасси.

Полет над Арктикой

15 апреля 1928 г. австралиец Х. Уилкинс и американец К.Б. Эйлсон подняли самолет с мыса Барроу и направились в северную часть о-ва Элсмир. Маршрут пролегал через неисследованные территории Северного Ледовитого океана. Спутников интересовал участок, который Р. Пири назвал Землей Крокера, а Ф. Кук – Землей Брэдли. Однако признаков земли, которую издали якобы видели путешественники, так обнаружено не было.

Полет длился уже 13 часов, было получено сообщение о надвигавшейся буре. Х. Уилкинс принял решение лететь к Шпицбергену. В итоге самолет сел на северо-западной точке Шпицбергена. Экипаж оказался в буре, которая продлилась пять дней.

По окончании непогоды Х. Уилкинс и К.Б. Эйлсон предприняли попытку взлететь. После второй попытки экипаж оказался в воздухе. Самолет вылетел в Грин-Харбор, по прибытии в который экипаж сообщил о завершении своей миссии. Удалось пролететь 2500 миль, из них 1300 миль – неисследованные участки северных территорий.

Всемирное признание

Весть о предпринятом полете быстро разнеслась по миру. Попытка Х. Уилкинса и К.Б. Эйлсона была названа самой выдающейся в истории воздухоплавания. Это признал даже выдающийся норвежский исследователь Р. Амундсен.

Пилоты совершили поездки в разные страны, где их встречали как героев. 4 июня 1928 г. король лично присвоил Х. Уилкинсу звание «рыцарь-бакалавр» с правом на приставку «сэр» к имени. Кроме того, ему вручили орден Св. Маврикия и Лазаря. В 1932 г. король Италии Виктор Эммануил даровал ему звание командора. Медали были вручены Королевским географическим обществом, Американским и Германским географическими обществами.