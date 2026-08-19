ПЕРВЫЙ СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Первая сессия избранного в 1989 г. высшего органа власти СССР 25 мая - 9 июня 1989 г.

Этот съезд привлек наибольшее внимание общества. Заседания съезда транслировались по телевидению, и вся страна смотрела их. Большинство людей понимало, что решается судьба СССР. Почти не осталось людей, которые бы совсем не интересовались политикой.

25 мая съезд избрал М. Горбачева председателем Верховного совета СССР, поручив ему таким образом ведение съезда (альтернативная кандидатура А. Оболенского не была включена съездом в списки для голосования).

На съезде развернулась острая полемика между консервативными и демократическими депутатами. Чтобы не допустить изоляции депутатов –сторонников демократического на съезде, неформалы и либеральные коммунисты организовали массовые митинги в их поддержку. На них собиралось до двухсот тысяч человек. Перед ними выступали депутаты, которым трудно было получить слово на съезде, и более подробно отстаивали свои взгляды. Демократы, 7 июня образовавшие Межрегиональную депутатскую группу (МДГ), вели атаку на бюрократическую систему, сложившуюся в СССР. Под огнем их критики оказался и Горбачев. Несколько раз слово брал А. Сахаров, который требовал отменить закрепленную в 6 статье конституции руководящую роль КПСС в советском обществе. Фактически в это время руководящая роль КПСС была уже подорвана. Но требования Сахарова вызывали обструкцию со стороны консерваторов. На выборах Верховного совета съезд поддержал консерваторов и сторонников Горбачева. Только со второй попытки в Верховный совет был избран Б. Ельцин . Съезд создал комиссии по расследованию обстоятельств заключения советско-германского договора о ненападении 1939 г. и Тбилисской трагедии 1989 г.

Исторические источники:

Афанасьев Ю. Я должен это сказать. Политическая публицистика времен перестройки. М., 1991;

Первый съезд народных депутатов СССР. 25 мая – 9 июня 1989 г. Стенографический отчет. М., 1989;

Попов Г.Х. Снова в оппозиции. М., 1994;

Сахаров А.Д. Воспоминания. Т.2. М., 1996;

Собчак А. Хождение во власть. Рассказ о рождении парламента. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.