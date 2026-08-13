ПЕРВЫЙ СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР

Первая сессия съезда народных депутатов РСФСР, проходившая 16 мая – 22 июня 1990 года. 12 июня съезд принял Декларацию о суверенитете РСФСР.

920 депутатов были членами КПСС, но часть из них боролась против руководства КПСС. Еще на выборах на съезд большинство оппозиционных организаций объединилось в блок “Демократическая Россия”. Он получил около трети голосов. Съезд сформировал Верховный совет РСФСР.

При выборах председателя Верховного совета консервативное крыло съезда поддерживало выдвинутого коммунистами Председателя СМ РСФСР А.В. Власова, а демократы — Б. Ельцина . 28 мая Президент СССР М.С.Горбачев выступил на российском съезде народных депутатов с последней попыткой предотвратить избрание Б. Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР на выборах, назначенных на следующий день. 29 мая Съезд в 3-м туре голосования избрал Б.Н. Ельцина Председателем ВС РСФСР. За него было подано 535 голосов (при 502 против), за А.В. Власова - 467 голосов. Таким образом, часть депутатов голосовала против обоих. 5 июня первым заместителем председателя ВС РСФСР избран Р. Хасбулатов .

Съезд упразднил органы народного контроля и Госприёмки в РСФСР, избрал конституционную комиссию (председатель Б. Н. Ельцин). На съезде сформировались основные фракции - "Демократическая Россия", "Коммунисты России", "Продовольствие и здоровье" (позднее - "Аграрный союз России"), "Смена - новая политика" и др.

Под давлением “Демократической России” съезд 12 июня 1990 года принял Декларацию суверенитета России (907 депутатов «за» и только 13 «против»). За это решение проголосовало и большинство коммунистов, недовольных реформами союзного центра. Под суверенитетом понималось верховенство законов РСФСР над законами СССР, а не полная независимость. Таким образом, в СССР образовалось два центра власти. 22 июня было принято постановление о разграничении полномочий РСФСР и СССР, которое должно было лечь в основу позиции России при переговорах о союзном договоре.

Исторические источники:

Ельцин Б. Записки президента. М., 1994;

Ельцин – Хасбулатов: единство, компромисс, борьба. М., 1994; Современная Россия (1985-2010): Хрестоматия по истории. М., 2014;

Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия. М., 1994.