ПЕРВЫЙ ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ

ПЕРВЫЙ ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение советских войск в Великой Отечественной войне на северо-западном и западном на­прав­ле­ни­ях.

Об­ра­зо­ван 20 октября 1943 года при­ка­зом Став­ки Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния от 16 октября 1943 года (в ре­зуль­та­те пе­ре­име­но­ва­ния Ка­ли­нин­ско­го фрон­та) в со­ста­ве 4-й удар­ной, 39-й и 43-й об­ще­вой­ско­вых и 3-й воз­душ­ной ар­мий. В по­сле­дую­щем в не­го в раз­ное вре­мя вхо­ди­ли 2, 6 и 11-я гвар­дей­ские, 51-я и 61-я об­ще­вой­ско­вые и 5-я гвардейская танко­вая ар­мии. С 1 по 21 но­ября вой­ска фрон­та ве­ли на­сту­п­ле­ние на ви­теб­ско-по­лоц­ком на­прав­ле­нии, в ре­зуль­та­те ко­торо­го при со­дей­ст­вии 2-го При­бал­тий­ско­го фрон­та вкли­ни­лись на 45-55 км в рас­по­ло­же­ние против­ни­ка сво­им пра­вым кры­лом и глу­бо­ко ох­ва­ти­ли с се­ве­ро-за­па­да го­ро­док­скую и ви­теб­скую груп­пи­ров­ки германских войск. В хо­де Го­ро­док­ской опе­ра­ции 1943 года раз­гро­ми­ли го­ро­док­скую груп­пи­ров­ку и ли­к­ви­ди­ро­ва­ли го­ро­док­ский вы­ступ про­тив­ни­ка, за­няв ещё бо­лее вы­год­ное ох­ва­ты­ваю­щее по­ло­же­ние по от­но­ше­нию к Ви­теб­ску.

В феврале-мар­те 1944 года вой­ска Первого Прибалтийского фронта во взаи­мо­дей­ст­вии с вой­ска­ми Западного фрон­та пред­при­ня­ли на­сту­п­ле­ние под Ви­теб­ском и, про­рвав обо­ро­ну про­тив­ни­ка, улуч­ши­ли своё по­ло­же­ние на ви­теб­ском на­прав­ле­нии. С 23 ию­ня во взаи­мо­дей­ст­вии с вой­ска­ми 3-го Бе­ло­русского фрон­та в хо­де Ви­теб­ско-Ор­шан­ской опе­ра­ции 1944 года раз­гро­ми­ли ле­вое кры­ло груп­пы ар­мий «Центр» (ко­мандующий - генерал-фельдмаршал Э. Буш), вы­шли на под­сту­пы к По­лоц­ку и, раз­ви­вая ус­пех, без опе­ра­тив­ной пау­зы про­ве­ли По­лоц­кую опе­ра­цию 1944 года. Раз­гро­мив по­лоц­кую груп­пи­ров­ку германских войск, про­дви­ну­лись ле­вым кры­лом на 120-160 км и соз­да­ли вы­год­ные ус­ло­вия для раз­ви­тия на­сту­п­ле­ния на Дау­гав­пилс и Шяу­ляй. В ию­ле вой­ска фрон­та в хо­де Шяуляй­ской опе­ра­ции 1944 года раз­гро­ми­ли па­не­ве­жис­ско-шяу­ляй­скую груп­пи­ров­ку про­тив­ни­ка и, из­ме­нив на­прав­ле­ние гл. уда­ра, раз­вер­ну­ли на­сту­п­ле­ние на Ри­гу с це­лью пе­ре­ре­зать су­хо­пут­ные ком­му­ни­ка­ции германской груп­пы ар­мий «Се­вер» с Восточной Прус­си­ей, вы­шли к Риж­ско­му заливу, но в ав­гу­сте ото­шли на 30 км к югу. В сен­тяб­ре фронт при­нял уча­стие в Риж­ской опе­ра­ции 1944 года.

Пе­ре­груп­пи­ро­вав свои си­лы на ле­вое кры­ло в рай­он Шяу­ляя, в на­ча­ле ок­тяб­ря вой­ска Первого Прибалтийского фронта на­нес­ли вне­зап­ный удар на Ме­мель (ны­не Клай­пе­да) и, за­вер­шив Ме­мель­скую опе­ра­цию 1944 года, совместно с вой­ска­ми 2-го При­бал­тий­ско­го фрон­та бло­ки­ро­вали с су­ши кур­лянд­скую груп­пи­ров­ку германских войск; в по­сле­дую­щем ве­ли бои по её унич­то­же­нию. В январе-феврале 1945 года года они ча­стью сил уча­ст­во­ва­ли в Вос­точ­но-Прус­ской опе­ра­ции 1945 года , со­дей­ст­вуя 3-му Бе­ло­русскому фрон­ту в раз­гро­ме тиль­зит­ской груп­пи­ров­ки про­тив­ни­ка. Од­но­вре­мен­но в кон­це ян­ва­ря си­ла­ми 4-й удар­ной ар­мии во взаи­мо­дей­ст­вии с со­еди­не­ния­ми морской пе­хо­ты, ар­тил­ле­ри­ей и авиа­ци­ей Бал­тий­ско­го фло­та вой­ска фрон­та ли­к­ви­ди­ро­ва­ли ме­мель­ский плац­дарм про­тив­ни­ка и 28 января ос­во­бо­ди­ли Ме­мель. В на­ча­ле февраля 1945 года на вой­ска Первого Прибалтийского фронта совместно с 3-м Бе­ло­русским фрон­том бы­ла воз­ло­же­на за­да­ча ли­к­ви­ди­ро­вать при­жа­тую к мо­рю вос­точ­но­прус­скую груп­пи­ров­ку про­тив­ни­ка на Зем­ланд­ском полуострове и в рай­оне Кё­нигс­бер­га (ны­не Ка­ли­нин­град). Ар­мии фрон­та, дей­ст­во­вав­шие в Лат­вии, бы­ли пе­ре­да­ны во 2-й При­бал­тий­ский фронт. С 17 февраля все уси­лия фрон­та со­сре­до­то­чи­лись на ли­к­ви­да­ции зем­ланд­ской груп­пи­ров­ки. Первый Прибалтийский фронт уп­разд­нён 24 февраля 1945 года, а его вой­ска, пре­об­ра­зо­ван­ные в Зем­ланд­скую опе­ра­тив­ную груп­пу войск, вклю­че­ны в со­став Третье­го Бе­ло­рус­ско­го фрон­та.

Ко­ман­дую­щие - генерал ар­мии А.И. Ерё­мен­ко (октябрь-но­ябрь 1943 года), генерал ар­мии И.Х. Баг­ра­мян (но­ябрь 1943 - февраль 1945 годы).

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