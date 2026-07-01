ПЕРВЫЙ ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ
ПЕРВЫЙ ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение советских войск в Великой Отечественной войне на северо-западном и западном направлениях.
Образован 20 октября 1943 года приказом Ставки Верховного Главнокомандования от 16 октября 1943 года (в результате переименования Калининского фронта) в составе 4-й ударной, 39-й и 43-й общевойсковых и 3-й воздушной армий. В последующем в него в разное время входили 2, 6 и 11-я гвардейские, 51-я и 61-я общевойсковые и 5-я гвардейская танковая армии. С 1 по 21 ноября войска фронта вели наступление на витебско-полоцком направлении, в результате которого при содействии 2-го Прибалтийского фронта вклинились на 45-55 км в расположение противника своим правым крылом и глубоко охватили с северо-запада городокскую и витебскую группировки германских войск. В ходе Городокской операции 1943 года разгромили городокскую группировку и ликвидировали городокский выступ противника, заняв ещё более выгодное охватывающее положение по отношению к Витебску.
В феврале-марте 1944 года войска Первого Прибалтийского фронта во взаимодействии с войсками Западного фронта предприняли наступление под Витебском и, прорвав оборону противника, улучшили своё положение на витебском направлении. С 23 июня во взаимодействии с войсками 3-го Белорусского фронта в ходе Витебско-Оршанской операции 1944 года разгромили левое крыло группы армий «Центр» (командующий - генерал-фельдмаршал Э. Буш), вышли на подступы к Полоцку и, развивая успех, без оперативной паузы провели Полоцкую операцию 1944 года. Разгромив полоцкую группировку германских войск, продвинулись левым крылом на 120-160 км и создали выгодные условия для развития наступления на Даугавпилс и Шяуляй. В июле войска фронта в ходе Шяуляйской операции 1944 года разгромили паневежисско-шяуляйскую группировку противника и, изменив направление гл. удара, развернули наступление на Ригу с целью перерезать сухопутные коммуникации германской группы армий «Север» с Восточной Пруссией, вышли к Рижскому заливу, но в августе отошли на 30 км к югу. В сентябре фронт принял участие в Рижской операции 1944 года.
Перегруппировав свои силы на левое крыло в район Шяуляя, в начале октября войска Первого Прибалтийского фронта нанесли внезапный удар на Мемель (ныне Клайпеда) и, завершив Мемельскую операцию 1944 года, совместно с войсками 2-го Прибалтийского фронта блокировали с суши курляндскую группировку германских войск; в последующем вели бои по её уничтожению. В январе-феврале 1945 года года они частью сил участвовали в Восточно-Прусской операции 1945 года, содействуя 3-му Белорусскому фронту в разгроме тильзитской группировки противника. Одновременно в конце января силами 4-й ударной армии во взаимодействии с соединениями морской пехоты, артиллерией и авиацией Балтийского флота войска фронта ликвидировали мемельский плацдарм противника и 28 января освободили Мемель. В начале февраля 1945 года на войска Первого Прибалтийского фронта совместно с 3-м Белорусским фронтом была возложена задача ликвидировать прижатую к морю восточнопрусскую группировку противника на Земландском полуострове и в районе Кёнигсберга (ныне Калининград). Армии фронта, действовавшие в Латвии, были переданы во 2-й Прибалтийский фронт. С 17 февраля все усилия фронта сосредоточились на ликвидации земландской группировки. Первый Прибалтийский фронт упразднён 24 февраля 1945 года, а его войска, преобразованные в Земландскую оперативную группу войск, включены в состав Третьего Белорусского фронта.
Командующие - генерал армии А.И. Ерёменко (октябрь-ноябрь 1943 года), генерал армии И.Х. Баграмян (ноябрь 1943 - февраль 1945 годы).