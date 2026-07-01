ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Проповедь папы Римского Урбана II

27 ноября 1095 г. со страстной проповедью в г. Клермон на церковном соборе выступил папа Урбан II, призвав освободить Иерусалим от владычества мусульман и обещав, собравшимся отпущение грехов и другие привилегии. Эта идея стала популярна среди монахов и проповедников, которые в свою очередь ее активно распространяли среди простого народа. Весной 1096 г. собралось большое количество людей, отправившихся на Восток, при этом среди участников похода преобладали крестьяне и мелкие рыцари. Поход был плохо подготовлен, не хватало продовольствия, еще в Восточной Европе начались столкновения с местными жителями. К августу они добрались до Константинополя, а затем византийский император Алексeй I Комнин помог им перебраться в Малую Азию, где близ Никеи слабо вооруженные крестьяне были наголову разбиты сельджуками. Но к этому времени в поход выступили французские, германские и южно-итальянские рыцари, заключившие союзный договор с византийским императором, принеся ему вассальную присягу на те земли, которые будут завоеваны. Положение Византии в это время было незавидным: после поражение при Манцикерте (1071), Константинополь утратил свою власть почти над всей территорией Малой Азии, поэтому с помощью крестоносцев император рассчитывал отвоевать свои земли у сельджуков.

Среди рыцарей было много знатных лиц, но никто не обладал достаточным авторитетом и влиянием, чтобы стать во главе похода. Духовным лидером похода был папский легат Адемар Монтейльский, епископ Ле-Пю. Византия помогла крестоносцам переправиться в Малую Азию. 19 июня 1097 г. после осады Никея капитулировала перед посланниками византийского императора. На следующий год с помощью обмана Балдуин Фландрский захватил власть в Эдессе. В боевых действиях крестоносцам оказывали помощь византийские войска, но затем после возникших разногласий, они покинули осадный лагерь у Антиохии. Несмотря на это после длительной осады (октябрь 1097 - июнь 1098) крестоносцы захватили город и перебили мусульманское население. Через несколько дней к городу подошли войска эмира Кербоги, которые были разбиты крестоносцами, вышедшими для битвы за стены города. В августе среди крестоносцев вспыхнула эпидемия тифа, унесшая жизни многих участников похода. Среди лидеров похода также вспыхнули разногласия, что помешало вести дальнейшее наступление в сторону Иерусалима, но под давлением простых крестоносцев поход был возобновлен.

Штурм Иерусалима и создание государств крестоносцев

В начале лета 1099 г. они достигли Иерусалима. 8 июля участники похода вместе со своими духовными наставниками (Петра Пустынника и др.) провели крестную процессию вокруг городских стен. 15 июля в результате успешного штурма при помощи катапульт и осадных башен крестоносцы ворвались в город и устроили страшную расправу над мирным населением. Рыцари-крестоносцы провозгласили создание Иерусалимского королевства и выбрали главой Готфрида Бульонского, который принимал активное участие в осаде и был среди первых ворвавшихся в город. Он отказался от королевской короны и 22 июля 1099 г. принял титул Защитника Гроба Господня. 12 августа Готфрид Бульонский возглавил крестоносцев в битве при Аскалоне, в которой ему удалось разгромить войска фатимидов во главе с визирем Маликом аль-Афдалом. После успешной битвы между вождями крестоносцев вспыхнули разногласия, из-за этого им не удалось захватить Аскалон. Большинство участников похода вернулись назад в Европу, поскольку их обет был выполнен. К концу года осталось всего несколько сотен рыцарей, что не помешало им развить успех и присоединить еще ряд земель к Иерусалимскому королевству. В 1100 г. на престол был возведен Балдуин, провозглашенный «первым латинским королем Иерусалима». В его состав вошли все земли, завоеванные в ходе похода: Антиохийское княжество, Триполи и Эдесса. Между западными рыцарями и Византией произошел окончательный разрыв отношений и даже вспыхивали военные конфликты, несмотря на это Первый крестовый поход, позволил Византии вернуть контроль над рядом городов в Анатолии.