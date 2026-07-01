ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение советских войск на Дальнем Востоке.
Образован 5 августа 1945 года на базе Приморской группы войск в составе 1-й Краснознамённой, 35, 25 и 5-й (передислоцирована из Восточной Пруссии) общевойсковых и 9-й воздушной армий, Чугуевской оперативной группы и 10-го механизированные корпуса. Полевое управление Первого Дальневосточного фронта сформировано на базе полевого управления Карельского фронта. Войска Первого Дальневосточного фронта располагались в Приморье - от станции Губерово до границы с Кореей.
В ходе советско- японской войны 1945 года Первый Дальевосточный фронт принимал участие в Маньчжурской операции 1945 года на харбино-гиринском направлении. В результате этой операции войска Первого Дальневосточного фронта во взаимодействии с Забайкальским, 2-м Дальневосточным фронтами и Тихоокеанским флотом в условиях горно-таёжной местности прорвали укреплённую полосу и разгромили противостоявшие силы японского 1-го и 17-го фронтов Квантунской армии, освободив ряд восточных районов Маньчжурии и Корею до 38-й параллели. Войска Первого Дальневосточного фронта продвинулись в глубь Маньчжурии на 200-300 км. В сентябре 1945 года на базе войск и полевого управления фронта образован Приморский ВО.
Командующий - Маршал Советского Союза К.А. Мерецков.