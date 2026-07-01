ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение советских войск на Дальнем Востоке.

Об­ра­зо­ван 5 августа 1945 года на ба­зе При­мор­ской груп­пы войск в со­ста­ве 1-й Крас­но­зна­мён­ной, 35, 25 и 5-й (пе­ре­дис­ло­ци­ро­ва­на из Восточной Прус­сии) об­ще­вой­ско­вых и 9-й воз­душ­ной ар­мий, Чу­гу­ев­ской опе­ра­тив­ной груп­пы и 10-го ме­ха­ни­зированные кор­пу­са. По­ле­вое управ­ле­ние Первого Дальневосточного фронта сфор­ми­ро­ва­но на ба­зе по­ле­во­го управ­ле­ния Ка­рель­ско­го фрон­та. Вой­ска Первого Дальневосточного фронта рас­по­ла­га­лись в При­мо­рье - от станции Гу­бе­ро­во до гра­ни­цы с Ко­ре­ей.

В хо­де со­вет­ско- япон­ской вой­ны 1945 года Первый Дальевосточный фронт при­ни­мал уча­стие в Мань­чжур­ской опе­ра­ции 1945 года на хар­би­но-ги­рин­ском на­прав­ле­нии. В ре­зуль­та­те этой опе­ра­ции вой­ска Первого Дальневосточного фронта во взаи­мо­дей­ст­вии с За­бай­каль­ским, 2-м Даль­не­во­сточ­ным фрон­та­ми и Ти­хо­оке­ан­ским фло­том в ус­ло­ви­ях гор­но-та­ёж­ной ме­ст­но­сти про­рва­ли ук­ре­п­лён­ную по­ло­су и раз­гро­ми­ли про­ти­во­сто­яв­шие си­лы японского 1-го и 17-го фрон­тов Кван­тун­ской ар­мии, ос­во­бо­див ряд восточных рай­онов Мань­чжу­рии и Ко­рею до 38-й па­рал­ле­ли. Вой­ска Первого Дальневосточного фронта про­дви­ну­лись в глубь Мань­чжу­рии на 200-300 км. В сентябре 1945 года на ба­зе войск и по­ле­во­го управ­ле­ния фрон­та об­ра­зо­ван При­мор­ский ВО.

Ко­ман­дую­щий - Мар­шал Советского Сою­за К.А. Ме­рец­ков.

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