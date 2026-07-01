ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ ЯИЦКИХ КАЗАКОВ

Первые переселенцы в заволжских степях

Движение людей в заволжские степи началось еще в конце XV в. В правление Ивана Грозного здесь уже имели представление, кто такие «воровские люди», пришедшие с Дона. Переселенцы спустились вниз по Волге в Каспийское море и по берегу дошли до устья Яика (соврем. – Урал), где и остановились, соорудив на одном из рукавов реки небольшое укрепленное поселение. Началось постепенное освоение местности в среднем и верхнем течении Яика.

Заселение русскими Яика

В 1586 г. несколько сотен волжских казаков во главе со своими атаманами, спасаясь от преследований со стороны царского правительства, появились на Яике и совершили нападение на улусы ногайцев. Здесь казаки основали три городка. Основной – Кош-Яик, что в переводе с тюркского означает «парный, двойной Яик». Он был заложен напротив устья реки Илек на острове, образованном двумя рукавами Яика. Выбор места для городка обеспечивал определенную безопасность от ногайских набегов.

Первоначально казаки на Яике – случайно сложившиеся отряды со своими атаманами. Построив городок на Кош-Яике и в некоторых других местах по Яику, волжские казаки положили начало Яицкому казачьему войску. В 1591 г. они уже именовали себя яицкими.

Однако пришлые люди столкнулись с местным населением – татарами, башкирами и калмыками. В результате частых столкновений с местными возникла идея узаконить собственное положение и заручиться поддержкой московского царя. В 1613 г. Яицкое казачье войско подало челобитную царю Михаилу Федоровичу о принятии их в подданство Русского государства. Царь принял челобитную благосклонно. Верность царю яицкие казаки доказали, выдав Москве в 1614 г. польского воеводу Заруцкого и Марину Мнишек, которые пытались спрятаться на Яике после поражения в низовьях Волги от отряда стрелецкого головы Хохлова. Михаил Федорович в 1615 г. пожаловал Яицкому войску грамоту на владение рекой Яиком с дозволением набирать новых людей.

Городок Кош-Яик существовал недолго. Примерно в 1614 г. казаки перебрались на место нынешнего села Кирсаново, а затем обосновались около 1620 г. в устье реки Чаган, построив Яицкий казачий городок (совр. Уральск), который и стал центром Яицкого (позже Уральского) казачьего войска.

П.И. Рычков о казаках и их расселении

Русское поселение в пределах оренбургских степей ниже впадения Салмыша в Сакмару было основано в конце XVII в., до 1723 г. дважды разорялось башкирскими набегами, и уже в 1724 г. Сакмарский городок был перенесен на новое место – на 30 км от устья реки Сакмары – где уже существовало поселение, «основанное в 1720 г. сходцами из Сибири».

Во время своего путешествия по Оренбургской губернии в 1740-е гг. П.И. Рычков сохранил сведения о яицких казаках. По сообщению П.И. Рычкова, казачий атаман предоставил губернатору И.И. Неплюеву грамоту, датированную 1676 г., в которой значилось, что «в прошедшие годы при Великих Государях и Великих Князьях Михаиле Феодоровиче, Алексее Михайловиче и Феодоре Алексеевиче службы их были».