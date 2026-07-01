ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ О ЮЖНОМ УРАЛЕ

Древнегреческие источники о Южном Урале

Огромная территория между Уралом и Волгой издревле привлекала внимание различных путешественников, купцов, военных, чиновников, статистиков, естествоиспытателей, историков, которые оставили свои заметки об этом крае.

Наиболее древние сведения об южноуральской земле встречаются в трудах греческого ученого и путешественника, «отца истории» Геродота (между 490 – 480 – около 425 г. до н.э.). Сам Геродот никогда не посещал этот регион; он воспользовался сведениями греческого поэта Аристея, совершившего в VII в. до н.э. грандиозное путешествие из Скифии через Поволжье, Приуралье до Южного Урала, где в то время находилась страна исседонов, а севернее от них обитали амариспы. За их страной простирались Рифейские горы. Используя недошедшую до нас поэму Аристея «Аримаспея», в которой было дано описание Урало-Каспийского края, Геродот пересказал это описание в своей «Истории», написанной в конце 40-х – начале 30-х гг. V в. до н.э.

Во многих письменных источниках VII – V вв. до н.э. в районе Уральских (Риппейских) гор, севернее масагетских племен (Приаралье) встречаются упоминания о племенах нирков, исседонов, аримаспов, аргиппеев. Геродот отмечал общую близость их в культуре и относил к числу скифских племен.

Древние авторы в течение последующих веков не смогли добавить что-то существенно нового к тому, что было описано Геродотом. Клавдий Птолемей (80 – 168 гг. н.э.) на карте Азии выделил реку Даикс (Яик), впадающую в Каспийское море. Данное описание стало первым картографическим изображением реки Урал и гор Южного Урала. У Птолемея район Уральских (Риммейских) гор назывался Скифией. В сочинении Страбона (II в. до н.э.) говорится о том, что «большинство скифов, начиная от Каспийского моря, называется даями. Племена, живущие восточнее последних, носят название массагетов и саков». Геродот же отмечал, что между исседонами, аримаспами, аргиппеями и другими племенами часто происходили конфликты за владение месторождениями золота и меди.

Современник Геродота Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 гг. до н.э.) детально описал образ жизни исседонов. Так, некоторые исседоны жили в кибитках – четырехколесных или шестиколесных, покрытых войлоком, непроницаемых для дождя, снега и ветра. Это было место обитания женщин; мужчины ездили верхом на лошадях. За ними следовали стада овец, коров и табуны лошадей.

Путешественники VI – X вв. о Южном Урале

Новые сведения о регионе стали появляться благодаря путешественникам VI в. В 568 г. по приказу византийского императора Юстиниана II к тюркскому кагану Дизабулу было направлено посольство Земарха Киликийского. Это путешествие, а точнее обратный путь, описал византийский историк второй половины VI в. Меанард Протиктор (Протектор).

В сочинении Саллама Тарджемана (IX в.), описывавшего свое путешествие 842 – 847 гг., впервые упоминается башкирский народ. Тарджеман встретился с башкирами в 27 днях пути от города в устье р. Волги. Сочинение не сохранилось и дошло до нас в виде пересказа его современников.

Участник арабского посольства 921 – 922 гг. Ахмед ибн-Фадлан оставил свидетельства об обширной области обитания тюркских кочевников, проезжая через Прикаспийскую низменность и Заволжье. Эта территория была разделена Ахмедом на три части: страну гузов, башкир и болгар. Ибн-Фадлан упоминает о реках Джам (Эмба), Джахым (Сагиз), Джаих (Яик), Джарамсан (Б. Черемшан), Урам (Урем), Ватыг (Утка) и др.

Сведения о башкирах встречаются также в трудах современников Ибн-Фадлана – авторах IX – X вв. – Джейхани, ал-Балхи, ал-Масуди, которые упоминали об огузах, карлуках, кимаках, печенегах.

Информацию об истории древних мадьяр (венгров), кода-то проживавших на Южном Урале, содержит труд византийского императора Константина Багрянородного «Об управлении империей» (948 – 952 гг.).

Исследования XI – XVII вв.

Арабский географ ал-Идриси со слов одного из путешественников в 1154 г. описал горы Башкирии. Он достоверно сообщил о реках Руза (Урал), Магре (Сакмара), упомянул о гузах, кочевавших южнее Урала и в Зауралье. Географ пользовался также трудами таких известных авторов IX – X вв., как ал-Хорезми, ибн-Хордадбек, ал-Масуди, ал-Якуби, ал-Джейхани, ибн-Хаукаль и др.

Упоминание о реке Урал часто встречается в записках западноевропейских купцов, миссионеров и послов. Это, например, сочинения посла папы римского Палацио Карпини (1246), посла французского короля фламандца Виллема Рубрука (1253), итальянцев – братьев Николо и Матео Поло (1256).

На рубеже XVI – XVII вв. о Южном Урале писал Хошум Кадыргали Джалаири, собравший сведения о казахской земле в труде «Джами-ат-таварих» («Сборник летописей»); автор остановился на описании границ территории обитания казахов, ее главных реках и других природных объектах.