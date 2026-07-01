ПЕРВУХИН МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ
ПЕРВУХИН МИХАИ́Л ГЕОРГИЕВИЧ - советский государственный и партийный деятель.
Окончил электропромышленный факультет Московского института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (1929 года; ныне Российский экономический университет). В 1921-1922 годах на комсомольской и партийной работе в Златоусте. Начальник электроцеха и главный механик завода «Баррикады» в Москве (1930-1931 годы). С 1933 года на Каширской ГРЭС, её директор в 1936-1937 годах. Главный инженер, исполняющий обязанности начальника Мосэнерго (июль-сентябрь 1937 года). Начальник Главного управления энергетического хозяйства Наркомата тяжёлой промышленности СССР (сентябрь 1937 - январь 1938 годов). 1-й заместитель наркома тяжёлой промышленности СССР (1938-1939 годы). Нарком (с 1946 года министр) электростанций и электропромышленности СССР (1939-1940; 1953-1954 годы). Член ЦК ВКП(б) - КПСС (1939-1961 годы).
В Великую Отечественную войну член Экономического совета при СНК СССР, заместитель председателя СНК СССР (1940-1944 годы), председатель Хозяйственного совета по топливу и электрохозяйству (1940-1941 годы), заместитель председателя Совета по эвакуации (июль-декабрь 1941 года); один из организаторов взрыва части плотины Днепрогэса в начале июля 1941 года в связи с приближением германских частей. Одновременно нарком (с 1946 года министр) химической промышленности СССР (1942-1950 годы). Участвовал в разработке мероприятий по оснащению РККА средствами химической защиты и в формировании химических батальонов. С 1942 года один из кураторов работ по созданию атомного оружия. В Специальном комитете при ГКО, затем при СНК (Совете министров) СССР (образован с целью организации урановой промышленности и строительства атомно-энергетических установок): с 1945 года член, председатель инженерно-технического совета и секции № 1 - «ядерные реакторы», в 1947-1949 годах 1-й заместитель начальника Первого главного управления.
Председатель Государственной комиссии на испытаниях первого отечественного ядерного заряда (Семипалатинский ядерный полигон, 29 августа 1949 года). В СМ СССР председатель Бюро по химии и электростанциям (1950-1953 годы) и Бюро по энергетике, химической и лесной промышленности (1953-1955 годы), 1-й заместиель председателя (февраль 1955 - июль 1957 годы; заместитель председателя в январе 1950 - марте 1953 годах и в декабре 1953 - феврале 1955 годах), председатель Государственной экономической комиссии по текущему планированию народного хозяйства СМ СССР (1956-1957 годы). Одновременно министр среднего машиностроения СССР (апрель-июль 1957 года). Поддерживая в целом курс Н.С. Хрущёва, возражал против отдельных направлений его политики, в частности против разукрупнения министерств, передачи промышленных предприятий в ведениесовнархозов. Сомневался в возможности реализации к 1960 году лозунга «догнать и перегнать Америку» по производству мяса и молока. Выступил с критическими замечаниями в адрес Хрущёва на заседаниях Президиума ЦК КПСС 18-21 июня 1957 года, однако не присоединился к мнению «антипартийной группы» о необходимости его смещения с поста 1-го секретаря ЦК КПСС. Тем не менее на пленуме ЦК КПСС (июнь 1957 года) обвинён в антипартийной деятельности. Председатель Государственного комитета СМ СССР по внешним экономическим связям (июль 1957 - февраль 1958 года). Чрезвычайный и полномочный посол СССР в ГДР (1958-1962 годы). Начальник Управления энергетики и электрификации СНХ СССР (1963-1965 годы), Отдела территориального планирования по союзным республикам, экономическим районам и размещения производительных сил Госплана СССР (1965-1966 годы).