ПЕРВУХИН МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ

ПЕРВУХИН МИХАИ́Л ГЕОРГИЕВИЧ - советский государственный и партийный деятель.

Окон­чил элек­тро­про­мыш­лен­ный факультет Московского института народного хо­зяй­ст­ва имени Г.В. Пле­ха­но­ва (1929 года; ны­не Российский эко­но­мический университет). В 1921-1922 годах на ком­со­моль­ской и партийной ра­бо­те в Зла­то­ус­те. Начальник элек­тро­це­ха и главный ме­ха­ник за­во­да «Бар­ри­ка­ды» в Мо­ск­ве (1930-1931 годы). С 1933 года на Ка­шир­ской ГРЭС, её ди­рек­тор в 1936-1937 годах. Главный ин­же­нер, исполняющий обязанности на­чаль­ни­ка Мос­энер­го (июль-сентябрь 1937 года). Начальник Главного уп­рав­ле­ния энер­ге­тического хо­зяй­ст­ва Нар­ко­ма­та тя­жё­лой промышленности СССР (сентябрь 1937 - январь 1938 годов). 1-й заместитель нар­ко­ма тя­жё­лой промышленности СССР (1938-1939 годы). Нар­ком (с 1946 года министр) элек­тро­стан­ций и элек­тро­про­мыш­лен­но­сти СССР (1939-1940; 1953-1954 годы). Член ЦК ВКП(б) - КПСС (1939-1961 годы).

В Великую Отечественную вой­ну член Эко­но­мического со­ве­та при СНК СССР, заместитель председателя СНК СССР (1940-1944 годы), председатель Хо­зяйственного со­ве­та по то­п­ли­ву и элек­тро­хо­зяй­ст­ву (1940-1941 годы), заместитель председателя Со­ве­та по эва­куа­ции (июль-декабрь 1941 года); один из ор­га­ни­за­то­ров взры­ва час­ти пло­ти­ны Днеп­ро­гэ­са в начале ию­ля 1941 года в свя­зи с при­бли­же­ни­ем германских час­тей. Од­но­вре­мен­но нар­ком (с 1946 года министр) хи­мической промышленности СССР (1942-1950 годы). Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке ме­ро­прия­тий по ос­на­ще­нию РККА сред­ст­ва­ми хи­мической за­щи­ты и в фор­ми­ро­ва­нии хи­мических ба­таль­о­нов. С 1942 года один из ку­ра­то­ров ра­бот по соз­да­нию атом­но­го ору­жия. В Специальном комитете при ГКО, за­тем при СНК (Со­ве­те ми­ни­ст­ров) СССР (об­ра­зо­ван с це­лью ор­га­ни­за­ции ура­но­вой промышленности и строи­тель­ст­ва атом­но-энер­ге­тических ус­та­но­вок): с 1945 года член, председатель инженерно-тех­нического со­ве­та и сек­ции № 1 - «ядер­ные ре­ак­то­ры», в 1947-1949 годах 1-й заместитель начальника Пер­во­го главного управ­ле­ния.

Председатель Государственной ко­мис­сии на ис­пы­та­ни­ях пер­во­го отечественного ядер­но­го за­ря­да (Се­ми­па­ла­тин­ский ядер­ный по­ли­гон, 29 августа 1949 года). В СМ СССР председатель Бю­ро по хи­мии и элек­тро­стан­ци­ям (1950-1953 годы) и Бю­ро по энер­ге­ти­ке, хи­мической и лес­ной промышленности (1953-1955 годы), 1-й заместиель председателя (февраль 1955 - июль 1957 годы; заместитель председателя в январе 1950 - мар­те 1953 годах и в декабре 1953 - феврале 1955 годах), председатель Государственной эко­но­мической ко­мис­сии по те­ку­ще­му пла­ни­ро­ва­нию народного хо­зяй­ст­ва СМ СССР (1956-1957 годы). Од­но­вре­мен­но министр сред­не­го ма­ши­но­строе­ния СССР (апрель-июль 1957 года). Под­дер­жи­вая в це­лом курс Н.С. Хру­щё­ва , воз­ра­жал про­тив отдельных на­прав­ле­ний его по­ли­ти­ки, в ча­ст­но­сти про­тив раз­ук­руп­не­ния ми­ни­стерств, пе­ре­да­чи промышленных пред­при­ятий в ве­де­ниесов­нар­хо­зов. Сомне­вал­ся в воз­мож­но­сти реа­ли­за­ции к 1960 году ло­зун­га «дог­нать и пе­ре­гнать Аме­ри­ку» по про­изводству мя­са и мо­ло­ка. Вы­сту­пил с кри­тическими за­ме­ча­ния­ми в ад­рес Хру­щё­ва на за­се­да­ни­ях Пре­зи­диу­ма ЦК КПСС 18-21 июня 1957 года, од­на­ко не при­сое­ди­нил­ся к мне­нию «ан­ти­пар­тий­ной груп­пы» о не­об­хо­ди­мо­сти его сме­ще­ния с по­ста 1-го сек­ре­та­ря ЦК КПСС. Тем не ме­нее на пле­ну­ме ЦК КПСС (июнь 1957 года) об­ви­нён в ан­ти­пар­тий­ной дея­тель­но­сти. Председатель Государственного комитета СМ СССР по внеш­ним эко­но­мическим свя­зям (июль 1957 - февраль 1958 года). Чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол СССР в ГДР (1958-1962 годы). Начальник Управ­ле­ния энер­ге­ти­ки и элек­три­фи­ка­ции СНХ СССР (1963-1965 годы), От­де­ла тер­ри­то­ри­аль­но­го пла­ни­ро­ва­ния по со­юз­ным рес­пуб­ли­кам, эко­но­мическим рай­онам и раз­ме­ще­ния про­из­во­дительных сил Гос­пла­на СССР (1965-1966 годы).