ПЕРВОУРАЛЬСК

ПЕРВОУРАЛЬСК - город в России , в Свердловской области, центр Первоуральского городского округа.

Население 125,5 тысяч человек (2013 год). Рас­по­ло­жен на западном скло­не Среднего Ура­ла, в мес­те впа­де­ния реки Шай­тан­ка в реку Чу­со­вая. В городской чер­те 3 железнодорожных стан­ции.

Воз­ник как по­сё­лок при стро­ив­шем­ся с 1731 года (раз­ре­ши­тель­ный указ на строи­тель­ст­во по­лу­чен в 1730 году) Н.Н. Де­ми­довым (из ро­да Де­ми­до­вых ) до­мен­ном за­во­де на реке Шай­тан­ка [позд­нее Ниж­не­шай­тан­ский, Ва­силь­е­во (Ва­силь­ев­ско) Шай­тан­ский за­вод]. Строи­тель­ст­вом ру­ко­во­дил его сын В.Н. Де­ми­дов (от его име­ни од­но из названий), пер­вый чу­гун по­лу­чен в декабре 1732 года (счи­та­ет­ся да­той ос­но­ва­ния Первоуральска). В 1759-1760 годах Н.Н. Де­ми­дов (брат В.Н. Де­ми­до­ва) по­стро­ил не­по­да­лё­ку Верх­не­шай­тан­ский же­ле­зо­де­ла­тель­ный за­вод (дей­ст­во­вал до 1918 года), со­ста­вив­ший с Ниж­не­шай­тан­ским за­во­дом еди­ный про­из­водств. ком­плекс. В 1767-1809 годах за­во­ды при­над­ле­жа­ли го­ро­хо­вец­ким куп­цам Ши­ряе­вым. В январе 1774 года во вре­мя Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов жи­те­ли посёлка Ва­силь­е­во-Шай­тан­ский За­вод пе­ре­шли на сто­ро­ну вос­став­ших, до се­ре­ди­ны фев­ра­ля по­сё­лок яв­лял­ся основной ба­зой вос­став­ших на пу­ти к Ека­те­рин­бур­гу, за­тем со­жжён пра­ви­тельственными вой­ска­ми.

В 1809-1860-х годах за­во­ды при­над­ле­жа­ли московским куп­цам (с 1841 года - дво­ря­нам) М.Ф. и И.М. Яр­це­вым и до­че­рям по­след­не­го. В 1829 году его по­се­ти­ли из­вест­ные немецкие учё­ные - А. Гум­больдт и Г. Ро­зе, ко­то­рые ус­та­но­ви­ли в рай­оне Бе­рё­зо­вой го­ры (в 5 км от по­сёл­ка) гра­ни­цу Ев­ро­пы и Азии. В 1830 году на пра­во­бе­ре­жье Ниж­не­го за­во­дско­го пру­да воз­ник посёлка Таи­шев­ка. С 1868-1869 по 1918 годы за­во­ды при­над­ле­жа­ли П.В. Бер­гу (муж О.И. Яр­це­вой) и его на­след­ни­кам. В 1909 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по про­шед­шей че­рез по­сё­лок железнодорожной ли­нии Пермь - Кун­гур - Ека­те­рин­бург.

Советская власть в по­сёл­ке ус­та­нов­ле­на в конце 1917 года. 24 июля 1918 года его за­ня­ли час­ти Че­хословацкого кор­пу­са в хо­де Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года . На­хо­дил­ся под кон­тро­лем Временного Ураль­ско­го пра­ви­тель­ст­ва (до но­ября 1918 года), Уфим­ской ди­рек­то­рии (но­ябрь 1918 года), «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» (но­ябрь 1918 года - июль 1919 года). В ию­ле 1919 года по­сё­лок за­нят час­тя­ми РККА. На­ча­лось по­сте­пен­ное вос­ста­нов­ле­ние промышленного про­изводства: на Ва­силь­е­во-Шай­тан­ском за­во­де впер­вые на Ура­ле был ос­во­ен вы­пуск труб, в 1920 году он пе­ре­име­но­ван в «Пер­вый ураль­ский за­вод цель­но­тя­ну­тых и ка­та­ных труб» (с 1931 года Ста­ро­труб­ный за­вод, с 1973 года в со­ста­ве Пер­во­ураль­ско­го но­во­труб­но­го за­во­да). В кон­це сентября 1920 года об­щим со­б­ра­ни­ем гра­ж­дан Шай­тан­ской волостной за­во­дской по­сё­лок пе­ре­име­но­ван в Первоуральск. Рай­он­ный центр Сверд­лов­ско­го округа Ураль­ской области (1924-1930 годы), Ураль­ской обл. (1930-1934 годы), Сверд­лов­ской области (1934-1935 годы). С 1933 года го­род. В 1941 году, по­сле на­ча­ла Великой Отечественной вой­ны , в Первоуральск был эва­куи­ро­ван ряд круп­ных промышленных пред­при­ятий.

Час­тич­но со­хра­ни­лась де­ревянная за­строй­ка 2-й половины XIX - начала XX веков, в том числе до­ма усадь­бы (конец XIX века), ук­ра­шен­ные на­клад­ной ажур­ной резь­бой. Цер­ковь Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла (1991-1993 годы, архитектор Л.В. Со­ловь­ёв). Па­мят­ни­ки: В.И. Ле­ни­ну (1967 год), Д.М. Кар­бы­ше­ву (1968 год), мо­ну­мент ге­ро­ям фрон­та и ты­ла (1968 год), Ф.А. Да­ни­ло­ву (2004 год; ди­рек­тор но­во­труб­но­го за­во­да в 1954-1984 годы), ли­к­ви­да­то­рам ава­рии на Чер­но­быль­ской АЭС (2009 годы) и др.; ме­мо­риа­лы: вои­нам, по­гиб­шим в Великой Отечественной вой­не (1960 год), но­во­труб­ни­кам-ге­ро­ям, ко­вав­шим по­бе­ду в ты­лу и на фрон­те (1965 год). Фи­лиа­лы Ураль­ско­го фе­де­раль­но­го университета имени пер­во­го Пре­зи­ден­та Рос­сии Б.Н. Ель­ци­на, Российской государственного профилактическо-пе­да­го­гического ун-та (оба университета в Ека­те­рин­бур­ге). Центральная биб­лио­теч­ная сис­те­ма вклю­ча­ет 19 биб­лио­тек-фи­лиа­лов. Ис­то­рический му­зей «Го­род Пер­во­уральск» (с 1987 года). Те­атр дра­мы «Ва­ри­ант» (1981 год).

Сре­ди ве­ду­щих пред­при­ятий - за­во­ды: Пер­во­ураль­ский но­во­труб­ный (сталь­ные тру­бы и труб­ные про­фи­ли), труб­ный «Урал­труб­пром» (ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции, элек­тро­свар­ные круг­лые и про­филь­ные тру­бы), гор­но­го обо­ру­до­ва­ния, ком­плек­та­ции тру­бо­про­во­дов, ди­на­со­вый «ДИНУР» (ог­не­упор­ные ма­те­риа­лы), «Рус­ский хром 1915» (со­ли хро­ма тех­нического на­зна­че­ния). За­вод ТВ-обо­ру­до­ва­ния «ЗЭТРОН», НПП «Урал­по­ли­мер­ком­плект». Важ­ное зна­че­ние име­ет так­же строй­ин­ду­ст­рия и про­изводство строй­ма­те­риа­лов. Мо­лоч­ный за­вод.

Близ Первоуральска, в посёлке Би­лим­бай, - строе­ния чу­гу­но­ли­тей­но­го за­во­да графов Стро­га­но­вых: пло­ти­на (1733 год), до­мен­ный цех (1840-е годы) и др.

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