ПЕРВОУРАЛЬСК
ПЕРВОУРАЛЬСК - город в России, в Свердловской области, центр Первоуральского городского округа.
Население 125,5 тысяч человек (2013 год). Расположен на западном склоне Среднего Урала, в месте впадения реки Шайтанка в реку Чусовая. В городской черте 3 железнодорожных станции.
Возник как посёлок при строившемся с 1731 года (разрешительный указ на строительство получен в 1730 году) Н.Н. Демидовым (из рода Демидовых) доменном заводе на реке Шайтанка [позднее Нижнешайтанский, Васильево (Васильевско) Шайтанский завод]. Строительством руководил его сын В.Н. Демидов (от его имени одно из названий), первый чугун получен в декабре 1732 года (считается датой основания Первоуральска). В 1759-1760 годах Н.Н. Демидов (брат В.Н. Демидова) построил неподалёку Верхнешайтанский железоделательный завод (действовал до 1918 года), составивший с Нижнешайтанским заводом единый производств. комплекс. В 1767-1809 годах заводы принадлежали гороховецким купцам Ширяевым. В январе 1774 года во время Пугачёва восстания 1773-1775 годов жители посёлка Васильево-Шайтанский Завод перешли на сторону восставших, до середины февраля посёлок являлся основной базой восставших на пути к Екатеринбургу, затем сожжён правительственными войсками.
В 1809-1860-х годах заводы принадлежали московским купцам (с 1841 года - дворянам) М.Ф. и И.М. Ярцевым и дочерям последнего. В 1829 году его посетили известные немецкие учёные - А. Гумбольдт и Г. Розе, которые установили в районе Берёзовой горы (в 5 км от посёлка) границу Европы и Азии. В 1830 году на правобережье Нижнего заводского пруда возник посёлка Таишевка. С 1868-1869 по 1918 годы заводы принадлежали П.В. Бергу (муж О.И. Ярцевой) и его наследникам. В 1909 году открыто постоянное движение по прошедшей через посёлок железнодорожной линии Пермь - Кунгур - Екатеринбург.
Советская власть в посёлке установлена в конце 1917 года. 24 июля 1918 года его заняли части Чехословацкого корпуса в ходе Чехословацкого корпуса выступления 1918 года. Находился под контролем Временного Уральского правительства (до ноября 1918 года), Уфимской директории (ноябрь 1918 года), «Омского правительства» (ноябрь 1918 года - июль 1919 года). В июле 1919 года посёлок занят частями РККА. Началось постепенное восстановление промышленного производства: на Васильево-Шайтанском заводе впервые на Урале был освоен выпуск труб, в 1920 году он переименован в «Первый уральский завод цельнотянутых и катаных труб» (с 1931 года Старотрубный завод, с 1973 года в составе Первоуральского новотрубного завода). В конце сентября 1920 года общим собранием граждан Шайтанской волостной заводской посёлок переименован в Первоуральск. Районный центр Свердловского округа Уральской области (1924-1930 годы), Уральской обл. (1930-1934 годы), Свердловской области (1934-1935 годы). С 1933 года город. В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, в Первоуральск был эвакуирован ряд крупных промышленных предприятий.
Частично сохранилась деревянная застройка 2-й половины XIX - начала XX веков, в том числе дома усадьбы (конец XIX века), украшенные накладной ажурной резьбой. Церковь Святых апостолов Петра и Павла (1991-1993 годы, архитектор Л.В. Соловьёв). Памятники: В.И. Ленину (1967 год), Д.М. Карбышеву (1968 год), монумент героям фронта и тыла (1968 год), Ф.А. Данилову (2004 год; директор новотрубного завода в 1954-1984 годы), ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС (2009 годы) и др.; мемориалы: воинам, погибшим в Великой Отечественной войне (1960 год), новотрубникам-героям, ковавшим победу в тылу и на фронте (1965 год). Филиалы Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Российской государственного профилактическо-педагогического ун-та (оба университета в Екатеринбурге). Центральная библиотечная система включает 19 библиотек-филиалов. Исторический музей «Город Первоуральск» (с 1987 года). Театр драмы «Вариант» (1981 год).
Среди ведущих предприятий - заводы: Первоуральский новотрубный (стальные трубы и трубные профили), трубный «Уралтрубпром» (металлоконструкции, электросварные круглые и профильные трубы), горного оборудования, комплектации трубопроводов, динасовый «ДИНУР» (огнеупорные материалы), «Русский хром 1915» (соли хрома технического назначения). Завод ТВ-оборудования «ЗЭТРОН», НПП «Уралполимеркомплект». Важное значение имеет также стройиндустрия и производство стройматериалов. Молочный завод.
Близ Первоуральска, в посёлке Билимбай, - строения чугунолитейного завода графов Строгановых: плотина (1733 год), доменный цех (1840-е годы) и др.