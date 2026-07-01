ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА - понятие, означающее исходную фазу формирования капитализма.

Впер­вые вве­де­но А. Сми­том (previous accu­mulation), пред­по­ло­жив­шим, что обыч­но­му на­ко­п­ле­нию ка­пи­та­ла пред­ше­ст­во­ва­ло первоначальному накоплению капитала, ко­то­рое за­ня­ло це­лую эпо­ху и об­ра­зо­ва­лось не из при­бы­ли. Фи­зио­крат А.Р.Ж. Тюр­го от­ме­тил обя­за­тель­ный для это­го яв­ле­ния факт от­де­ле­ния не­по­сред­ст­вен­ных про­из­во­ди­те­лей в го­ро­де и де­рев­не от средств про­изводства. К. Маркс до­ст­ро­ил эту тео­рию: в его трак­тов­ке первоначального накопления капитала - это ис­то­рический про­цесс, в хо­де ко­то­ро­го соз­да­ва­лись ус­ло­вия для воз­ник­но­ве­ния соб­ст­вен­но ка­пи­та­ли­стического про­изводства.

Эпо­ха первоначального накопления капитала ох­ва­ти­ла в Западной Ев­ро­пе в основном конец XV-XVIII веков (на эти же вре­мен­ны́е рам­ки ука­зы­ва­ет и «Ан­на­лов» шко­ла , на­зы­вая эту эпо­ху «по­яв­ле­ни­ем ка­пита­лиз­ма» - ́emergence du capitalisme). Важ­ны­ми ве­ха­ми в раз­ви­тии первоначального накопления капитала ста­ли ко­ло­ни­аль­ные за­хва­ты, со­про­во­ж­дав­шие­ся ог­раб­ле­ни­ем и жес­то­кой экс­плуа­та­ци­ей ту­зем­но­го на­се­ле­ния. В Ев­ро­пе про­цесс первоначального накопления капитала по­тре­бо­вал от­ка­за от при­кре­п­ле­ния кре­сть­ян к зем­ле и от­де­ле­ния их от средств про­изводства, ста­но­вя­щих­ся ка­пи­та­лом. За­пу­щен­ный ме­ха­низм первоначального накопления капитала с не­из­беж­но­стью вёл к пре­вра­ще­нию масс мел­ких соб­ст­вен­ни­ков де­рев­ни (кре­сть­я­не) и го­ро­да (ре­мес­лен­ни­ки) в на­ём­ных ра­бо­чих.

По мне­нию М. Ве­бе­ра, ог­ром­ное зна­че­ние для фор­ми­ро­ва­ния ран­не­го ка­пи­та­лиз­ма имел ре­лигиозный фак­тор - рас­про­стра­не­ние про­тес­тант­ской эти­ки. На тем­пах первоначального накопления капитала от­ра­жа­лась и дея­тель­ность государственной вла­сти, ак­тив­но при­бе­гав­шей к по­ли­ти­ке про­тек­цио­низ­ма. Не­смот­ря на оп­ре­де­лён­ную ус­лов­ность по­ня­тия первоначальное накопление капитала, свя­зан­ная с ним про­бле­ма­ти­ка ос­та­ёт­ся вос­тре­бо­ван­ной в современной эко­но­мической ис­то­рии.

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