ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА - понятие, означающее исходную фазу формирования капитализма.
Впервые введено А. Смитом (previous accumulation), предположившим, что обычному накоплению капитала предшествовало первоначальному накоплению капитала, которое заняло целую эпоху и образовалось не из прибыли. Физиократ А.Р.Ж. Тюрго отметил обязательный для этого явления факт отделения непосредственных производителей в городе и деревне от средств производства. К. Маркс достроил эту теорию: в его трактовке первоначального накопления капитала - это исторический процесс, в ходе которого создавались условия для возникновения собственно капиталистического производства.
Эпоха первоначального накопления капитала охватила в Западной Европе в основном конец XV-XVIII веков (на эти же временны́е рамки указывает и «Анналов» школа, называя эту эпоху «появлением капитализма» - ́emergence du capitalisme). Важными вехами в развитии первоначального накопления капитала стали колониальные захваты, сопровождавшиеся ограблением и жестокой эксплуатацией туземного населения. В Европе процесс первоначального накопления капитала потребовал отказа от прикрепления крестьян к земле и отделения их от средств производства, становящихся капиталом. Запущенный механизм первоначального накопления капитала с неизбежностью вёл к превращению масс мелких собственников деревни (крестьяне) и города (ремесленники) в наёмных рабочих.
По мнению М. Вебера, огромное значение для формирования раннего капитализма имел религиозный фактор - распространение протестантской этики. На темпах первоначального накопления капитала отражалась и деятельность государственной власти, активно прибегавшей к политике протекционизма. Несмотря на определённую условность понятия первоначальное накопление капитала, связанная с ним проблематика остаётся востребованной в современной экономической истории.