ПЕРВОЕ СЕРБСКОЕ ВОССТАНИЕ
ПЕРВОЕ СЕРБСКОЕ ВОССТАНИЕ 1804-1813 ГОДОВ - цационально-освободительное восстание сербов Белградского пашалыка против османского гнёта.
Проходило с 14 февраля 1804 года по 7 октября 1813 года. Белградский пашалык по условиям Систовского мирного договора 1791 в 1793-1794 годов получил фирманы султана Селима III, предоставившие ему широкие привилегии. Православное сербское население края фактически обладало правами самоуправления, выплачивая фиксированную денежную дань белградскому паше. Сложившееся положение дел было нарушено в 1801 году, когда пашалык захватили мятежные янычарские военачальники (дахии), выступавшие против проводимых султаном реформ. Произвол, разбои и грабежи янычар вызвали протест местного населения, искавшего поначалу защиты у султана.
Поводом для Первого сербского восстания стала устроенная дахиями «сеча кнезов» (убийство 70 видных сербских местных начальников - кнезов). В феврале 1804 года на собрании повстанцев в Орашаце верховным вождём восстания был избран Карагеоргий. В мае того же года на Скупщине в Остружнице приняты решения о борьбе против дахиев и дальнейшем устройстве Белградского пашалыка. Письмо, уведомлявшее о характере восстания и решениях Скупщины, было направлено в Стамбул российскому посланнику А.Я. Италинскому. В ходе боевых действий повстанцев в июне-июле 1804 года дахии были убиты и на территории Белградского пашалыка восстановлена власть султана. Повстанцы до 1806 года выступали на стороне султана в борьбе против мятежников-сепаратистов, параллельно вынашивая планы широкой политической автономии Белградского пашалыка в составе Османской империи. Было решено просить о помощи в решении этой задачи Россию. Депутации повстанцев во главе с М. Ненадовичем, посланной в Россию осенью 1804 года, были обещаны дипломатическаяподдержка и финансовая помощь. Состоявшаяся в конце апреля 1805 года Остружницкая скупщина приняла решение направить султану прошение об изменении политического статуса пашалыка. В ответ османские власти бросили на подавление Первого сербского восстания 15-тысячную армию под команд. Хафиз-паши. Она была разбита в августе 1805 года в битве у Иванковаца.
В 1806 году Карагеоргий направил в Стамбул драгомана на турецкой службе П. Ичко для переговоров с османскими властями о возможности предоставления Белградскому пашалыку широкого самоуправления. Он привёз в Белград благоприятный ответ султана, однако дальнейшие переговоры не состоялись, так как сербские повстанцы выступили на стороне России в её войне против Османской империи в 1806-1812 годов (смотри Русско-турецкие войны). Программа создания автономного сербского княжества во главе с Карагеоргием была поддержана Россией. После достижения российско-сербских договорённостей (конвенция 1807 года между Карагеоргием и полковником российской армии Ф.О. Паулуччи) сербские повстанцы начали боевые действия против турецких войск совместно с российской армией. После взятия в декабре 1806 года Белграда Карагеоргий провозгласил себя князем, были созданы органы административного управления, в том числе Правительствующий совет сербский, изгнаны турецкие чиновники, экспроприированы владения османских феодалов. В конце ноября 1808 года в селе Топола Карагеоргий был объявлен верховным сербским предводителем (наследственным правителем Сербии). Важнейшую роль в решении вопросов внешней и внутренней политики продолжала играть Скупщина. В 1809-1810 годах повстанцы вели боевые действия совместно с российскими войсками. В январе 1811 года в Белграде было образовано правительство из 6 попечителей (министров).
По условиям российско-турецкого Бухарестского мира 1812 года османское правительство обязалось предоставить участникам Первого сербского восстания амнистию, а Сербии - автономию. Условия мира не были выполнены, а Первое сербское восстание жестоко подавлено осенью 1813 года. После поражения восстания Карагеоргий и его сподвижники нашли убежище в России, где им были пожалованы земли и оказана материальная помощь. В 1817 году Карагеоргий возвратился в Сербию для подготовки нового восстания совместно с греками, но был убит по приказу Милоша Обреновича. Характер требований повстанцев и проведённых ими преобразований дал основания считать, что Первое сербское восстание носило революционный характер (одним из первых об этом писал в 1829 году немецкий историк Л. фон Ранке в книге «Die serbische Revolution»). В целом в ходе Первого сербского восстания был заложен фундамент будущего сербского государства, сформированы первые органы новой системы власти. Фактическим продолжением Первого сербского восстания стало Второе сербское восстание 1815 года.