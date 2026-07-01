ПЕРВОЕ СЕРБСКОЕ ВОССТАНИЕ

ПЕРВОЕ СЕРБСКОЕ ВОССТАНИЕ 1804-1813 ГОДОВ - цационально-освободительное восстание сербов Белградского пашалыка против османского гнёта.

Про­хо­ди­ло с 14 февраля 1804 года по 7 октября 1813 года. Бел­град­ский па­ша­лык по ус­ло­ви­ям Сис­тов­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1791 в 1793-1794 годов по­лу­чил фир­ма­ны сул­та­на Се­ли­ма III, пре­дос­та­вив­шие ему ши­ро­кие при­ви­ле­гии. Пра­во­слав­ное сербское на­се­ле­ние края фак­ти­че­ски об­ла­да­ло пра­ва­ми са­мо­управ­ле­ния, вы­пла­чи­вая фик­си­рованную де­неж­ную дань бел­град­ско­му па­ше. Сло­жив­шее­ся по­ло­же­ние дел бы­ло на­ру­ше­но в 1801 году, ко­гда па­ша­лык за­хва­ти­ли мя­теж­ные яны­чар­ские вое­на­чаль­ни­ки (да­хии), вы­сту­пав­шие про­тив про­во­ди­мых сул­та­ном ре­форм. Про­из­вол, раз­бои и гра­бе­жи яны­чар вы­зва­ли про­тест ме­ст­но­го на­се­ле­ния, ис­кав­ше­го по­на­ча­лу за­щи­ты у сул­та­на.

По­во­дом для Первого сербского восстания ста­ла уст­ро­ен­ная да­хия­ми «се­ча кне­зов» (убий­ст­во 70 вид­ных сербских ме­ст­ных на­чаль­ни­ков - кне­зов). В феврале 1804 года на со­б­ра­нии пов­стан­цев в Ора­ша­це вер­хов­ным во­ж­дём вос­ста­ния был из­бран Ка­ра­ге­ор­гий. В мае то­го же го­да на Скуп­щи­не в Ост­руж­ни­це при­ня­ты ре­ше­ния о борь­бе про­тив да­хи­ев и даль­ней­шем уст­рой­ст­ве Бел­град­ско­го па­ша­лы­ка. Пись­мо, уве­дом­ляв­шее о ха­рак­те­ре вос­ста­ния и ре­ше­ни­ях Скуп­щи­ны, бы­ло на­прав­ле­но в Стам­бул российскому по­слан­ни­ку А.Я. Ита­лин­ско­му. В хо­де бое­вых дей­ст­вий пов­стан­цев в ию­не-ию­ле 1804 года да­хии бы­ли уби­ты и на тер­ри­то­рии Белград­ско­го па­ша­лы­ка вос­ста­нов­ле­на власть сул­та­на. Пов­стан­цы до 1806 года вы­сту­па­ли на сто­ро­не сул­та­на в борь­бе про­тив мя­теж­ни­ков-се­па­ра­ти­стов, па­рал­лель­но вы­на­ши­вая пла­ны ши­ро­кой по­ли­тической ав­то­но­мии Бел­град­ско­го па­ша­лы­ка в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии . Бы­ло ре­ше­но про­сить о по­мо­щи в ре­ше­нии этой за­да­чи Рос­сию. Де­пу­та­ции пов­стан­цев во гла­ве с М. Не­на­до­ви­чем, пос­лан­ной в Рос­сию осе­нью 1804 года, бы­ли обе­ща­ны ди­пло­ма­тическаяпод­держ­ка и фи­нан­со­вая по­мощь. Со­сто­яв­шая­ся в кон­це апреля 1805 года Ост­руж­ниц­кая скуп­щи­на при­ня­ла ре­ше­ние на­пра­вить сул­та­ну про­ше­ние об из­ме­не­нии по­ли­тического ста­ту­са па­ша­лы­ка. В от­вет ос­ман­ские вла­сти бро­си­ли на по­дав­ле­ние Первого сербского восстания 15-ты­сяч­ную ар­мию под ко­манд. Ха­физ-па­ши. Она бы­ла раз­би­та в августе 1805 года в бит­ве у Иван­ко­ва­ца.

В 1806 году Ка­ра­ге­ор­гий на­пра­вил в Стам­бул дра­го­ма­на на турецкой служ­бе П. Ич­ко для пе­ре­го­во­ров с ос­ман­ски­ми вла­стя­ми о воз­мож­но­сти пре­дос­тав­ле­ния Бел­град­ско­му па­ша­лы­ку ши­ро­ко­го са­мо­управ­ле­ния. Он при­вёз в Бел­град бла­го­при­ят­ный от­вет сул­та­на, од­на­ко даль­ней­шие пе­ре­го­во­ры не со­стоя­лись, так как сербские пов­стан­цы вы­сту­пи­ли на сто­ро­не Рос­сии в её вой­не про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии в 1806-1812 годов (смотри Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны ). Про­грам­ма со­з­да­ния ав­то­ном­но­го сербского кня­же­ст­ва во гла­ве с Ка­ра­ге­ор­ги­ем бы­ла под­дер­жа­на Рос­си­ей. По­сле дос­ти­же­ния российско-сербских до­го­во­рён­но­стей (кон­вен­ция 1807 года ме­ж­ду Ка­ра­ге­ор­ги­ем и полковником российской ар­мии Ф.О. Пау­луч­чи) сербские пов­стан­цы на­ча­ли бое­вые дей­ст­вия про­тив турецких войск сов­мест­но с российской ар­ми­ей. По­сле взя­тия в декабре 1806 года Бел­гра­да Ка­ра­ге­ор­гий про­воз­гла­сил се­бя кня­зем, бы­ли соз­да­ны ор­га­ны административного управ­ле­ния, в том числе Пра­ви­тель­ст­вую­щий со­вет серб­ский, из­гна­ны турецкие чи­нов­ни­ки, экс­про­прии­ро­ва­ны вла­де­ния ос­ман­ских фео­да­лов. В кон­це но­ября 1808 года в селе То­по­ла Ка­ра­ге­ор­гий был объ­яв­лен вер­хов­ным сербским пред­во­ди­те­лем (на­следственным пра­ви­те­лем Сер­бии). Важ­ней­шую роль в ре­ше­нии во­про­сов внеш­ней и внутренней по­ли­ти­ки про­дол­жа­ла иг­рать Скуп­щи­на. В 1809-1810 годах пов­стан­цы ве­ли бое­вые дей­ст­вия сов­мест­но с российскими вой­ска­ми. В январе 1811 года в Бел­гра­де бы­ло об­ра­зо­ва­но пра­ви­тель­ст­во из 6 по­пе­чи­те­лей (ми­ни­ст­ров).

По ус­ло­ви­ям российско-турецкого Бу­ха­ре­ст­ско­го ми­ра 1812 года ос­ман­ское пра­ви­тель­ст­во обя­за­лось пре­дос­та­вить уча­ст­ни­кам Первого сербского восстания ам­ни­стию, а Сер­бии - ав­то­но­мию. Ус­ло­вия ми­ра не бы­ли вы­пол­не­ны, а Первое сербское восстание жес­то­ко по­дав­ле­но осе­нью 1813 года. По­сле по­ра­же­ния вос­ста­ния Ка­ра­ге­ор­гий и его спод­виж­ни­ки на­шли убе­жи­ще в Рос­сии, где им бы­ли по­жа­ло­ва­ны зем­ли и ока­за­на ма­те­ри­аль­ная по­мощь. В 1817 году Ка­ра­ге­ор­гий воз­вра­тил­ся в Сер­бию для под­го­тов­ки но­во­го вос­ста­ния сов­мест­но с гре­ка­ми, но был убит по при­ка­зу Ми­ло­ша Об­ре­но­ви­ча . Ха­рак­тер тре­бо­ва­ний по­встан­цев и про­ве­дён­ных ими пре­об­ра­зо­ва­ний дал ос­но­ва­ния счи­тать, что Первое сербское восстание но­си­ло ре­во­люционный ха­рак­тер (од­ним из пер­вых об этом пи­сал в 1829 году немецкий ис­то­рик Л. фон Ран­ке в книге «Die serbische Revo­lution»). В це­лом в хо­де Первого сербского восстания был за­ло­жен фун­да­мент бу­ду­ще­го сербского го­су­дар­ст­ва, сфор­ми­ро­ва­ны пер­вые ор­га­ны но­вой сис­те­мы вла­сти. Фак­тическим про­дол­же­ни­ем Первого сербского восстания ста­ло Вто­рое серб­ское вос­ста­ние 1815 года.

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