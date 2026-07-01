ПЕРВОЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ

Подготовка экспедиции

Идея кругосветного плавания во многом повторяла путь экспедиции Христофора Колумба. В это время на море царило соперничество между Испанией и Португалией. Согласно Тордесильясскому договору 1494 г. была начерчена линия разделения влияния двух морских держав, к востоку нее на новые земли претендовала Португалия, а к западу – Испания. Португальский мореплаватель Ф. Магеллана первоначально обратился к португальскому королю, но получил отказ. После этого он отправился ко двору испанского короля, который после некоторых колебаний назначил его начальником экспедиции, несмотря на недовольство среди испанцев. 22 марта 1518 г. был заключен договор, согласно которому Магеллан и астроном Фалер получали 1/20 часть всех богатств, приобретённых в плавании, право наместничества на новых землях и др. К плаванию было подготовлено 5 судов: «Сантьяго», «Тринидад», «Виктория», «Сан-Антонио» и «Консепсьон». Экипаж состоял из 265 человек, из них около 40 португальцев.

Плавание к берегам Южной Америки

20 сентября 1519 г. корабли вышли из Санлукар-де-Баррамеда (устье р. Гвадалквивир) при этом никто, кроме Магеллана не знал точного маршрута экспедиции, что сразу вызвало недовольство испанских капитанов. Кроме того, первоначально они отправились к берегам Африки, а не сразу к Южной Америке, что было их целью. В конце ноября 1519 г. флотилия достигла берегов Бразилии, а в декабре 1520 г. достигла устья р. Ла-Плата. Первоначальные предположения о том, что это пролив, опровергло судно «Сантьяго». В его поисках экспедиция последовала вдоль побережья Южной Америки, но ее продвижение было затруднено бушевавшими штормами. На зимовку они остановились в бухте Сан-Хулиан, Ф.Магеллан распорядился уменьшить количество выдаваемого провианта, что вызвало недовольство среди моряков, которым воспользовались испанские капитаны. После бунта, переговоров, и подавления мятежа, флотилия потеряла «Сантьяго» в результате кораблекрушения. Спасшемуся экипажу лишь через несколько недель удалось вернуться к месту зимовки. После этого Магеллан с 4 кораблями 18 октября двинулся дальше, вскоре они открыли вход в пролив (позднее получивший имя мореплавателя), который состоял из множества узких проходов, затем они достигли архипелага Огненная Земля, где состоялось совещание по поводу продолжения экспедиции, один из капитанов высказался за возвращение домой, но Магеллан решил ее продолжить. При прохождении пролива флотилия разделилась, чем воспользовался недовольный Эштеван Гомеш вместе с моряками захватил командование на «Сан-Антонио», и они самовольно вернулись в Испанию, где были арестованы. В это время сократившаяся флотилия, в конце ноября достигла моря, которое переименовал за неимением штормов и бурь в Тихий океан. Но участников экспедиции ждали тяжелые испытания, поскольку без остановки они прошли более 17 тыс. км. и испытывали серьезную нехватку продовольствия, вскоре вспыхнула цинга.

Гибель Ф.Магеллана

В марте 1521 г. флотилия достигла населенного о. Гуам из группы Марианских островов, где столкнувшись с нечистоплотностью местных туземцев, напали на них и захватили свежие продукты. Отправившись дальше, они открыли Филиппинские острова, где смогли пополнить припасы. Кроме того Магеллан начал торговлю, а впечатленной мощью испанского оружия, раджа Хумабон, правитель о. Себу, крестился и согласился стать вассалом испанского короля. Но другим туземцам это пришлось не по нраву. Магеллан решил продемонстрировать все превосходство своего оружия, но военное предприятия оказалось слабо подготовленным, и в стычке с местными жителями он был убит. Произошедшее подорвало репутацию испанцев, раджа Хумабон заманил в ловушку оставшихся капитанов и перебил их. Кораблям пришлось срочно отплыть к Молуккским островам, к которым и следовала экспедиция изначально. Там были закуплены пряности, к тому времени судно «Консепсьон» пришло в негодность и было сожжено командой. Оставшиеся два судна следовали разным маршрутом, команде «Тринидада» не повезло, они попали в шторм, вернулись к островам, где были захвачены в плен португальцами, объявившими Ф.Магеллана дезертиром. Из всей флотилии только кораблю «Виктория» под командованием Хуана Себастьяна Элькано, завершив в истории мореплавания первое кругосветное плавание, удалось вернуться в сентябре 1522 г. в Севилью с командой в 18 человек и драгоценным грузом пряностей, который с лихвой окупил все материальные потери экспедиции. Из португальского плена удалось выкупить также часть участников плавания.

Первая кругосветная экспедиция имела громадное значение, поскольку доказала гипотезу о круглом строении земли и существование единого мирового океана.