ПЕРВОЕ ГОСУДАРСТВО В МИРЕ

Вопрос о появлении первого государства в мире неразрывно связан с процессом зарождения цивилизации. Историки разработали множество методов и подходов для изучения непростого вопроса – генезиса государства. Можно выделить две основных школы, использующих в свою очередь формационный или цивилизационный подход. В первом подходе во главу угла ставятся общественно-экономические отношения, так государство может рабовладельческим, феодальным, буржуазным и социалистическим. Второй выделяет уровень технического развития общества (аграрное, индустриальное, постиндустриальное). Если объединить эти школы, то первое государство было аграрным и использовало труд рабов.

Что касается именно проблемы генезиса первого государства, то здесь теорий гораздо больше. Каждая из них выделяет основной, господствующий фактор. Как правило, эти теории стали результатом философской или общественной мысли, и по-своему мы их можем назвать продуктом той или иной исторической эпохи, связанной с уровнем общественного развития и науки. К числу основных теорий относятся ирригационная, экономическая (классовая), психологическая, теологическая (религиозная, божественная), патриархальная (отеческая), органическая, расовая и т.д.

Кроме теорий происхождения государства принято выделять два типа возникновения: европейский (западный) и азиатский (восточный) путь. Для восточного типа был характерен азиатский способ производства, связанный с непростыми условиями сельскохозяйственной деятельности, требующий создания ирригационных систем земледелия. Это требует привлечения больших масс людей и материальных ресурсов. Происходит неизменное повышение роли надобщинных учреждений власти и управления во всех сферах жизнедеятельности. В этих условиях формируется бюрократический аппарат, связанный с деспотическим типом власти. Происходит сакрализация правителей (Др. Египет). При этом общественная собственность постепенно оказалась в руках государства, частная собственность здесь не играла никакой роль. Исходя из этого, государство брало на себя функцию организатора производства. В тоже время среди восточных государств были и отличия, так в Китае рабство носило семейный (домашний) характер, а в Египте в основе экономики была эксплуатация рабов, принадлежащих государству.

Западный путь связан с более комфортными природными условиями, европейская цивилизация зарождается в мягком климате средиземноморья, почвы плодородны. В этих обстоятельствах формируется частная собственность, идет создание классов (вследствие имущественного неравенства). Государство закрепляет господства одного класса над другим. Достаточно широко используется труд рабов, но параллельно зарождается наемный труд. В свою очередь в Европе, мы видим несколько путей возникновения государства: 1) внешнее насилие (нашествие германских племен), 2) естественный путь (Афины), 3) путь внутреннего насилия (Рим). Здесь мы также видим существенные отличия. Любопытно рассмотреть историю Древнего Рима, который во многом повторил путь Афин, но здесь было принципиальное отличие – плебеи. Эта особая группа свободного населения, не связанного с римскими семьями, но обладавшими богатством. Именно борьба плебеев и патрициев ускорила распад родоплеменного строя и подтолкнула к образованию государства.

Но наряду с общими закономерностями, можно выделить и объективные процессы, влияющие на создание государства. Интересным феноменом было возникновение городов-государств в Месопотамии и горном Перу, население которых состояло из свободных общинников. Город – государство постепенно берет на себя все больше функций и становится административным, хозяйственным и религиозным центром.