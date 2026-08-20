ПЕРВОЕ БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО

ПЕРВОЕ БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО - болгарское государство в 681-1018 годах. Образовалось на Балканах в результате объединения протоболгар и славянских племён.

Под­чи­не­ние про­то­бол­га­ра­ми сла­вян про­изош­ло без серь­ёз­ных столк­но­ве­ний, часть сла­вян бы­ла пе­ре­се­ле­на Ас­па­ру­хом на за­пад для за­щи­ты от ава­ров, часть - на юг для обо­ро­ны от Ви­зан­тии . Ус­пе­хи в вой­не с Ви­зан­ти­ей (в 680 году Ас­па­рух раз­гро­мил вой­ска императора Кон­стан­ти­на IV при Онг­ло­се, близ устья Ду­ная) при­ве­ли к за­клю­че­нию в 681 году до­го­во­ра, по ко­то­ро­му Ви­зан­тия обя­за­лась пла­тить еже­год­ную дань болгарскому ха­ну, что ста­ло официальным при­зна­ни­ем Первого Болгарского царства.

В это вре­мя его тер­ри­то­рия ох­ва­ты­ва­ла северо-восточную часть современной Бол­га­рии: на вос­то­ке она ог­ра­ни­чи­ва­лась Чёр­ным морем, на юге - гор­ной це­пью Ста­ра-Пла­ни­на, на за­па­де - рекой Ис­кыр, на се­ве­ре - Ду­на­ем. Пер­вой сто­ли­цей Первого Болгарского царства ста­ла Пли­ска (680-893 годы), пред­став­ляв­шая со­бой об­шир­ный ла­герь, ук­ре­п­лён­ный рвом и ва­лом. Выс­шая власть на­хо­ди­лась в ру­ках ха­на, бли­жай­ши­ми к не­му вель­мо­жа­ми бы­ли кав­хан (буквально - со­пра­ви­тель ха­на, за­ни­мал долж­ность по на­след­ст­ву и по­жиз­нен­но, об­ла­дал наи­боль­ши­ми по­сле ха­на во­енными пол­но­мо­чия­ми) и по­мощ­ник кав­ха­на - ичир­гу бо­ил. Кня­зья славянских пле­мён, поль­зу­ясь внутренней ав­то­но­ми­ей, при­зна­ва­ли вер­хов­ную власть ха­на, под­дер­жи­ва­ли его внеш­нюю по­ли­ти­ку и уча­ст­во­ва­ли в его во­енных пред­при­яти­ях. На­се­ле­ние Первого Болгарского царства бы­ло обя­за­но не­сти во­ин­скую служ­бу (вклю­чая ох­ра­ну гра­ниц), от­ра­ба­ты­вать тру­до­вые по­вин­но­сти, а так­же уп­ла­чи­вать на­ту­раль­ные по­да­ти сво­им князь­ям, ро­до­вой зна­ти и в хан­скую каз­ну.

Ас­па­ру­ху на­сле­до­вал его сын Тер­вел (700-721 годы; по другим дан­ным, около 701-718 годы). Он на­ла­дил от­но­ше­ния с Ви­зан­ти­ей (в 717 году по­мог ей от­ра­зить втор­же­ние ара­бов) и по­лу­чил от неё области За­го­ра в Северной Фра­кии. В середине VIII века Первое Болгарское царство пе­ре­жи­ло внутренний кри­зис, свя­зан­ный с от­стра­не­ни­ем от вла­сти пра­вя­ще­го ро­да Ду­ло и час­той сме­ной ха­нов (за 15 лет сме­ни­лось 7 ха­нов). Ос­лож­ни­лись так­же его от­но­ше­ния с Ви­зан­ти­ей: в 754-775 годах ви­зантийский император Кон­стан­тин V Ко­про­ним пред­при­нял 9 по­хо­дов про­тив Первого Болгарского царства. По­ло­же­ние цар­ст­ва ста­би­ли­зи­ро­ва­лось в пе­ри­од прав­ле­ния ха­нов Те­ле­ри­га (768-777 годы) и Кар­да­ма (777-803 годы). Ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций Первого Болгарского царства на Бал­ка­нах и его тер­ри­то­ри­аль­ное рас­ши­ре­ние свя­за­ны с име­нем ха­на Кру­ма. При нём гра­ни­цы Первого Болгарского царства на се­ве­ро-за­па­де дос­тиг­ли реки Ти­са (за ней на­чи­на­лись вла­де­ния фран­ков), на вос­то­ке - рекой Днестр (от­де­ля­ла бол­гар от пе­че­не­гов), на юге - гор Ри­ла и Ро­до­пы. Ха­ны Омур­таг, Ма­ла­мир (831-836 годы) и Пре­си­ан (836-852 годы) при­сое­ди­ни­ли к Первому Болгарскому царству но­вые зем­ли: Эгей­скую Фра­кию (без Фес­са­ло­ни­ки) и всю Ма­ке­до­нию.

В IX веке болгарские ха­ны, на­чи­ная с Кру­ма, про­во­ди­ли по­ли­ти­ку цен­тра­ли­за­ции государства. Ими бы­ли вве­де­ны еди­ные за­ко­ны, не де­лав­шие раз­ли­чий ме­ж­ду про­то­бол­га­ра­ми, сла­вя­на­ми и др. про­жи­вав­ши­ми в го­су­дар­ст­ве на­ро­да­ми. В этот пе­ри­од про­ис­хо­ди­ла кон­со­ли­да­ция раз­но­род­ных групп на­се­ле­ния в средневековую болгарскую на­род­ность. В VIII-IX веках бы­ли по­строе­ны за­ме­ча­тель­ные ар­хи­тек­тур­ные и скульп­тур­ные па­мят­ни­ки Пли­ски и Ма­да­ра . В на­ча­ле прав­ле­ния ха­на Бо­ри­са I Бол­га­рия ве­ла не­удач­ные вой­ны про­тив Ви­зан­тии и Вос­точ­но-Франк­ско ­ го ко­ро­лев­ст­ва. Около 865 года Бо­рис I, что­бы по­вы­сить ме­ж­ду­народный пре­стиж Первого Болгарского царства, при­нял от Ви­зан­тии хри­сти­ан­ст­во, ко­то­рое ста­ло официальной ре­ли­ги­ей. В 880 году болгарская ар­хи­епи­ско­пия при­зна­на ав­то­ке­фаль­ной. Бо­рис I при­нял ти­тул кня­зя, болгарский язык стал государственным, цер­ков­ным и литературным язы­ком.

По­зи­ции хри­сти­ан­ст­ва в Первом Болгарском царстве ещё бо­лее уп­ро­чи­лись в ре­зуль­та­те дея­тель­но­сти на его тер­ри­то­рии Кли­мен­та Ох­рид­ско­го и Нау­ма Ох­рид­ско­го, уче­ни­ков славянских про­све­ти­те­лей Ки­рил­ла и Ме­фо­дия. По­пыт­ка дех­ри­стиа­ни­за­ции, пред­при­ня­тая стар­шим сы­ном Бо­ри­са I - Вла­ди­ми­ром (889-893 годы; бул­гар­ское имя - Ра­са­те, в свя­зи с чем так­же из­вес­тен как Вла­ди­мир-Ра­са­те), не уда­лась, на пре­стол взо­шёл другой сын Бо­ри­са I - Си­ме­он. Он про­дол­жил цер­ков­ное и про­све­тительское де­ло от­ца. Сто­ли­ца Первого Болгарского царства бы­ла пе­ре­не­се­на из Пли­ски, всё боль­ше пре­вра­щав­шей­ся в оп­лот язы­че­ст­ва, в Пре­слав, обу­стро­ен­ный по об­раз­цу ви­зантийских го­ро­дов. Круп­ным цен­тром про­све­ще­ния стал Сре­дец (Со­фия). В пе­ри­од прав­ле­ния Си­ме­о­на Первое Болгарское царство дос­тиг­ло апо­гея сво­его мо­гу­ще­ст­ва - его гра­ни­цы про­сти­ра­лись от Ад­риа­ти­че­ско­го моря на за­па­де до Чёр­но­го моря на вос­то­ке, на юге дос­ти­га­ли Ко­рин­фа, на юго-вос­то­ке под­хо­ди­ли к Дар­да­нел­лам. В ме­ж­ду­ре­чье Ли­ма и Иба­ра воз­ник­ло государство сер­бов (вско­ре по­сле смер­ти Си­ме­о­на от­де­ли­лось от Первого Болгарского царства).

По­сле 917 года Си­ме­он, став­ший наи­бо­лее вли­ятельным го­су­да­рем на Бал­ка­нах, за­ду­мал соз­дать болгаро-ви­зантийскую им­пе­рию. Он объ­я­вил се­бя «ца­рём бол­гар и гре­ков», а гла­ву болгарской Церк­ви - пат­ри­ар­хом. В раз­гар при­го­тов­ле­ний к оса­де Кон­стан­ти­но­по­ля Си­ме­он скон­чал­ся. При на­сле­до­вав­шем ему сы­не Пет­ре на­чал­ся упа­док Первого Болгарского царства, вы­зван­ный не в по­след­нюю оче­редь ог­ром­ны­ми рас­хо­да­ми на вой­ны с Ви­зан­ти­ей. На­ло­го­вый гнёт и об­ни­ща­ние на­се­ле­ния дес­та­би­ли­зи­ро­ва­ли государство, да­ли тол­чок ши­ро­ко­му рас­про­стра­не­нию ре­ли­ги­оз­но-со­ци­аль­ных ере­тических дви­же­ний, в том числе бо­го­миль­ст­ва . Первое Болгарское царство, раз­ди­рае­мое внутренними про­ти­во­ре­чия­ми, на­ча­ло рас­па­дать­ся. Это­му спо­соб­ст­во­ва­ли так­же втор­же­ния венг­ров и ви­зан­тий­цев, за­хват ки­ев­ским князем Свя­то­сла­вом Иго­ре­ви­чем в 968 году северо- восточной час­ти Бол­га­рии. Сын и пре­ем­ник Пет­ра царь Бо­рис II (970 год, по другим дан­ным, 969-971 годы) был за­хва­чен ви­зан­тий­ца­ми в плен в Пре­сла­ве и дос­тав­лен в Кон­стан­ти­но­поль, где соб­ст­вен­но­руч­но сло­жил к но­гам императора Иоан­на I Ци­мис­хия ко­ро­ну и другие зна­ки цар­ско­го дос­то­ин­ст­ва. Восточная часть Бол­га­рии ста­ла ви­зантийской про­вин­ци­ей. За­пад­но-Бол­гар­ское цар­ст­во про­дол­жа­ло ос­та­вать­ся не­за­ви­си­мым до 1018 года, по­ка так­же не бы­ло за­воё­ва­но Ви­зан­ти­ей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)