ПЕРВОБЫТНЫЙ КОММУНИЗМ

ПЕРВОБЫТНЫЙ КОММУНИЗМ - общественный строй в эпоху первобытности , при котором социальные и экономические отношения носят уравнительный характер.

По­ня­тие о первобытном коммунизме фор­ми­ро­ва­лось в эпо­ху Про­све­ще­ния и впер­вые оха­рак­те­ри­зо­ва­но в кни­ге Э.Г. Мо­рел­ли «Ко­декс при­ро­ды, или Ис­тин­ный дух её за­ко­нов» (1755 год). Са­мо яв­ле­ние первобытный коммунизм впер­вые опи­сал и ис­сле­до­вал Л.Г. Мор­ган в кн. «Древ­нее об­ще­ст­во» (1877 год).

Тер­мин «первобытный коммунизм» (немецкое Urkommunismus) впер­вые по­яв­ля­ет­ся в чер­но­ви­ках к «Ка­пи­та­лу» К. Мар­кса в 1867 году. Ф. Эн­гельс при­ме­нял по­ня­тие первобытного коммунизма к наи­бо­лее древ­ним со­об­ще­ст­вам охот­ни­ков и со­би­ра­те­лей, объ­яс­няя общ­ность их иму­ще­ст­ва и хо­зяй­ст­ва без­за­щит­но­стью пе­ред при­ро­дой. При первобытном коммунизме до­бы­тая пи­ща рас­пре­де­ля­ет­ся по по­треб­но­стям чле­нов об­ще­ст­ва в ин­ди­ви­ду­аль­ном вы­жи­ва­нии. Ве­щи, про­из­во­ди­мые ка­ж­дым че­ло­ве­ком, на­хо­ди­лись в об­щественной соб­ст­вен­но­сти.

Мар­кси­ст­ское об­ще­ст­во­ве­де­ние оп­ре­де­ля­ло первобытный коммунизм как об­ще­ст­во, ха­рак­те­ри­зую­щее­ся от­сут­ст­ви­ем ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, клас­сов и го­су­дар­ст­ва, все чле­ны ко­то­ро­го на­хо­дят­ся в оди­на­ко­вом от­но­ше­нии к сред­ст­вам про­из­вод­ст­ва с урав­нительным рас­пре­де­ле­ни­ем (ре­ди­ст­ри­бу­ци­ей) до­ли об­щественного про­дук­та. Тер­мин «первобытный коммунизм» ма­ло ис­поль­зу­ет­ся в современной ан­тро­по­ло­гии.

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