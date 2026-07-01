ПЕРВОБЫТНЫЙ КОММУНИЗМ
ПЕРВОБЫТНЫЙ КОММУНИЗМ - общественный строй в эпоху первобытности, при котором социальные и экономические отношения носят уравнительный характер.
Понятие о первобытном коммунизме формировалось в эпоху Просвещения и впервые охарактеризовано в книге Э.Г. Морелли «Кодекс природы, или Истинный дух её законов» (1755 год). Само явление первобытный коммунизм впервые описал и исследовал Л.Г. Морган в кн. «Древнее общество» (1877 год).
Термин «первобытный коммунизм» (немецкое Urkommunismus) впервые появляется в черновиках к «Капиталу» К. Маркса в 1867 году. Ф. Энгельс применял понятие первобытного коммунизма к наиболее древним сообществам охотников и собирателей, объясняя общность их имущества и хозяйства беззащитностью перед природой. При первобытном коммунизме добытая пища распределяется по потребностям членов общества в индивидуальном выживании. Вещи, производимые каждым человеком, находились в общественной собственности.
Марксистское обществоведение определяло первобытный коммунизм как общество, характеризующееся отсутствием частной собственности, классов и государства, все члены которого находятся в одинаковом отношении к средствам производства с уравнительным распределением (редистрибуцией) доли общественного продукта. Термин «первобытный коммунизм» мало используется в современной антропологии.