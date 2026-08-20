ПЕРВОБЫТНОСТЬ

ПЕРВОБЫТНОСТЬ - первоначальный период в истории человечества.

Основную ин­фор­ма­цию о первобытности по­лу­ча­ют, опи­ра­ясь на дан­ные ар­хео­ло­гии , со­ци­аль­но-куль­тур­ной и фи­зи­че­ской ан­тро­по­ло­гии и фольк­ло­ри­сти­ки. По­ня­тие первобытность сфор­ми­ро­ва­лось в XVIII-XIX веках. Со­глас­но пер­вым пе­рио­ди­за­ци­ям пер­во­быт­но­сти А. Фер­гю­со­на и Л.Г. Мор­га­на, первобытность со­от­вет­ст­во­ва­ла эпо­хам «ди­ко­сти» и «вар­вар­ст­ва». В ар­хео­ло­гической пе­рио­ди­за­ции первобытность обыч­но сов­па­да­ет с ка­мен­ным ве­ком, а ко­нец её при­хо­дит­ся на эпо­ху ран­не­го ме­тал­ла. Наи­бо­лее пол­но тео­рия первобытности бы­ла раз­ви­та в мар­кси­ст­ском об­ще­ст­во­ве­де­нии, оп­ре­де­ляв­шем её как пер­вую в ис­то­рии об­щественно-эко­но­мическую фор­ма­цию - «пер­во­быт­но-об­щин­ный строй», или пер­во­быт­ный ком­му­низм.

Дол­гое вре­мя в пе­рио­ди­за­ции первобытности раз­ли­ча­ли ги­по­те­тические эпо­хи мат­ри­ар­ха­та и пат­ри­ар­ха­та . В середине XX века советские учё­ные П.П. Ефи­мен­ко, М.О. Кос­вен, А.И. Пер­шиц и др. пред­ло­жи­ли пе­рио­ди­за­ции первобытности, кри­те­ри­ем ко­то­рых бы­ла эво­лю­ция форм соб­ст­вен­но­сти и се­мей­ных от­но­ше­ний, сте­пень раз­де­ле­ния тру­да и т.п. Вы­де­ля­лись эпо­хи: «пер­во­быт­но­го ста­да», ха­рак­те­ри­зую­ще­го­ся от­сут­ст­ви­ем се­мьи и бра­ка (про­мис­куи­те­том); «об­щин­но-ро­до­во­го строя» со сло­жив­ши­ми­ся ин­сти­ту­та­ми ро­да и пер­во­быт­нойоб­щи­ны; «позд­ней первобытности», ко­гда про­ис­хо­дит раз­ло­же­ние об­щин­но-ро­до­во­го строя, свя­зан­ное с воз­ник­но­ве­ни­ем ско­то­вод­ст­ва, плуж­но­го зем­ле­де­лия (смотри Пахотные ору­дия) и об­ра­бот­ки ме­тал­лов, эле­мен­тов экс­плуа­та­ции и ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти. В эпо­ху позд­ней первобытности воз­ни­ка­ет пер­вая фор­ма по­тес­тар­ной ор­га­ни­за­ции - во­ж­де­ст­во.

Пе­ри­од первобытности за­кан­чи­ва­ет­ся с воз­ник­но­ве­ни­ем го­су­дарств (смотри в статье По­ли­то­ге­нез).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)