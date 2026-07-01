ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО

ПЕРВОБЫ́ТНОЕ ИСКУССТВО - в широком смысле - искусство обществ, находящихся на стадии догосударственного и дописьменного развития; в узком смысле - искусство каменного века или развивающееся изолированно от центров цивилизаций.

Ино­гда первобытное искусство вклю­ча­ют в рам­ки по­ня­тия «тра­ди­ци­он­ное на­род­ное искусство». Есть точ­ка зре­ния, что первобытное искусство не мо­жет рас­смат­ри­вать­ся как иск-во, пред­ла­га­ет­ся упот­реб­лять тер­мин «изо­бра­зи­тель­ная дея­тель­ность». Во мно­гих ра­бо­тах первобытное искусство, на­обо­рот, не вы­де­ля­ет­ся как спе­ци­фический фе­но­мен, а его па­мят­ни­ки на­зы­ва­ют по эпо­хам и ре­гио­нам.

От­кры­тие пер­во­быт­но­го ис­кус­ст­ва. Впер­вые па­мят­ник искусства па­лео­ли­та (изо­бра­же­ние ла­ней, вы­гра­ви­ро­ван­ное на кос­ти оле­ня) был от­крыт в 1834 году, во вре­мя лю­би­тель­ских рас­ко­пок в гро­те Шаф­фо (Фран­ция). Од­на­ко воз­раст на­ход­ки был по­став­лен под со­мне­ние, и в на­учный обо­рот её вве­ли в 1887 году. На­ли­чие ху­дож. твор­че­ст­ва в па­лео­ли­те на­ча­ли при­зна­вать по­сле то­го, как при рас­коп­ках Э. Лар­те и Г. Кри­сти в Ла-Мад­лен (1864 год) най­де­но вы­гра­ви­ро­ван­ное на бив­не изо­бра­же­ние ма­мон­та. Од­на­ко фи­гу­рам и зна­кам, об­на­ру­жен­ным в Ньо (1864 год), не при­да­ва­лось зна­че­ния, а рос­пи­си, от­кры­тые в Аль­та­ми­ре (1879 год), на Ме­ж­ду­народном кон­грес­се ан­тро­по­ло­гов и ар­хео­ло­гов в Лис­са­бо­не (1880 год) бы­ли при­зна­ны под­дел­кой. При­чи­на та­ко­го от­но­ше­ния к на­ход­кам - в гос­под­ство­вав­ших эво­лю­цио­ни­ст­ских пред­став­ле­ни­ях о лю­дях ка­мен­но­го ве­ка как о при­ми­тив­ных су­ще­ст­вах, не спо­соб­ных к ху­дожественному твор­че­ст­ву. Окон­ча­тель­ное при­зна­ние искусства па­лео­ли­та про­изош­ло по­сле от­кры­тия в 1901 году Д. Пей­ро­ни, Л. Ка­пи­та­ном, А. Брёйлем гра­ви­рованных ри­сун­ков в Ком­ба­рель и жи­во­пи­си в Фон-де-Гом.

Про­бле­ма про­ис­хо­ж­де­ния искусства. Эта про­бле­ма на­ча­ла об­су­ж­дать­ся до от­кры­тий па­мят­ни­ков па­лео­ли­тич. ху­дож. твор­че­ст­ва. В рам­ках «тео­рии иг­ры», ос­но­ван­ной на эс­те­тич. кон­цеп­ци­ях И. Кан­та и Ф. Шил­ле­ра, раз­ви­вал­ся от­ра­жаю­щий дух ро­ман­тиз­ма те­зис о том, что иск-во воз­ник­ло как ре­зуль­тат эс­те­тич. твор­че­ско­го по­бу­ж­де­ния че­ло­ве­ка к сво­бо­де от сил и за­ко­нов при­ро­ды и об­ще­ст­ва. В даль­ней­шем те­зис о вро­ж­дён­ном стрем­ле­нии че­ло­ве­ка к ху­дож. твор­че­ству ос­та­вал­ся од­ним из ос­нов­ных в ря­де тео­рий (К. Бюхер, франц. ис­сле­до­ва­тель Ж. А. Лю­ке, франц. ис­то­рик пер­во­быт­но­сти Л. Р. Ну­жье и др.). Ши­ро­кое при­зна­ние по­лу­чи­ла точ­ка зре­ния о свя­зи П. и. с ма­ги­ей, осо­бен­но по­сле ра­бо­ты франц. ар­хео­ло­га С. Рей­на­ка о все­об­щей ис­то­рии пла­стич. ис­кусств (1904).

По ме­ре на­ко­п­ле­ния фак­тического ма­те­риа­ла встал во­прос о ге­не­зи­се искусства. В середине XIX века Ж. Бу­ше де Перт вы­дви­нул ги­по­те­зу «про­сто­го эта­па», со­глас­но ко­то­рой че­ло­век пер­во­на­чаль­но под­ме­чал сход­ст­во не­ко­то­рых при­род­ных объ­ек­тов (кам­ней, рель­е­фа пе­щер­ных стен и т.п.) с жи­вот­ны­ми и че­ло­ве­ком, за­тем на­чал до­де­лы­вать ес­те­ст­вен­ные мо­де­ли, при­бли­жая к об­раз­ам, ко­то­рые су­ще­ст­во­ва­ли в его соз­на­нии, по­том при­сту­пил к са­мо­сто­ятельному ху­дожественному твор­че­ст­ву. Французский ар­хео­лог Э. Пьетт счи­тал скульп­ту­ру наи­бо­лее про­стой и древ­ней­шей фор­мой изо­бра­же­ний, воз­ник­шей в ре­зуль­та­те под­ра­жа­ния че­ло­ве­ка при­род­ным об­раз­цам. В начале XX века А. Брёйль вы­де­лил изо­бра­же­ния, ко­то­рые мог­ли быть от­прав­ной точ­кой в про­цес­се воз­ник­но­ве­ния пер­вых па­мят­ни­ков искусства: «ма­ка­ро­ны», или «ме­ан­д­ры» (груп­пы па­рал­лель­ных вол­ни­стых ли­ний, про­чер­чен­ных по гли­не паль­ца­ми или на­не­сён­ных на по­верх­ность ска­лы зуб­ча­тым ин­ст­ру­мен­том); си­лу­эты кис­тей рук, вы­пол­нен­ные как по­зи­тив­ное или не­га­тив­ное (например, от­тиск) изо­бра­же­ние, а так­же кон­тур­ной об­вод­кой. Во 2-й половине XX века А. Ле­руа- Гу­ран в соз­дан­ной им схе­ме сти­ли­стической эво­лю­ции ев­ропейского искусства верх­не­го па­лео­ли­та вы­де­лил на­чаль­ный этап (стиль I), ха­рак­те­ри­зо­вав­ший­ся отдельными зна­ка­ми и от­сут­ст­ви­ем сю­жет­ных изо­бра­же­ний. Од­на­ко от­кры­тие в Шо­ве ри­сун­ков эпо­хи Оринь­як по­ста­ви­ло под со­мне­ние эти и другие эво­лю­цио­ни­ст­ские тео­рии.

Сре­ди отечественных ис­сле­до­ва­те­лей наи­бо­лее раз­вёр­ну­тые кон­цеп­ции воз­ник­но­ве­ния искусства сфор­му­ли­ро­ва­ны А.П. Ок­лад­ни­ко­вым и А.Д. Сто­ля­ром, ис­хо­див­ши­ми из по­ло­же­ния, что искусству верх­не­го па­лео­ли­та дол­жен пред­ше­ст­во­вать этап сим­во­лической дея­тель­но­сти не­ан­дер­таль­ца и да­же ар­хан­тро­пов. Древ­ней­шим про­яв­ле­ни­ем изо­бра­зительное твор­че­ст­ва на ру­бе­же сред­не­го и верх­не­го па­лео­ли­та, по Сто­ля­ру, бы­ли «на­ту­раль­ные ма­ке­ты» жи­вот­ных - ес­те­ст­вен­ные (например, ста­лаг­мит в пе­ще­рах Ба­зуа, Ита­лия) и ис­кус­ст­вен­ные (например, леп­ные в Мон­тес­пан и Пеш-Мерль, Фран­ция) ос­но­вы, ко­то­рые по­кры­ва­лись шку­ра­ми пе­щер­но­го мед­ве­дя. В современных ис­сле­до­ва­ни­ях эти па­мят­ни­ки от­но­сят к зна­чи­тель­но бо­лее позд­не­му вре­ме­ни, к эпо­хе Мад­лен , что ста­вит вы­ска­зан­ное су­ж­де­ние под со­мне­ние.

Современные зна­ния о хро­но­ло­гии пе­щер­но­го искусства и искусства ма­лых форм опи­ра­ют­ся на ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты, в том числе по­лу­чен­ные по пиг­мен­ту рос­пи­сей (AMS 14C). Но­вые на­ход­ки по­ка­за­ли, что древ­ней­шие па­мят­ни­ки первобытного искусства де­мон­ст­ри­ру­ют от­лич­ное зна­ние на­ту­ры, раз­ви­тые ху­дожественные об­ра­зы, сло­жив­шие­ся на­вы­ки ра­бо­ты крас­кой, слож­ные ком­по­зи­ци­он­ные ре­ше­ния. От­кры­тия при­род­ных объ­ек­тов, на­по­ми­наю­щих че­ло­ве­че­ские фи­гу­ры и под­ра­бо­тан­ных древ­ни­ми людь­ми в Аше­ле (сто­ян­ка Бе­ре­хат-Рам, Го­лан­ские вы­со­ты, Па­ле­сти­на, 1981 год; Тан-Тан), вновь де­ла­ют ак­ту­аль­ны­ми ги­по­те­зы Ж. Бу­ше де Пер­та и Э. Пьет­та. Од­на­ко про­бле­ма воз­ник­но­ве­ния искусства ос­та­ёт­ся от­кры­той.

Боль­шин­ст­во древ­ней­ших па­мят­ни­ков первобытного искусства об­на­ру­же­но на се­ве­ре Ев­ра­зии, главным образом в Западной Ев­ро­пе, с максимальной кон­цен­тра­ци­ей (осо­бен­но жи­во­пи­си) в так называемом фран­ко-кан­таб­рий­ском рай­оне (юго-за­пад Фран­ции, се­вер Ис­па­нии).

Об­щая ха­рак­те­ри­сти­ка пер­во­быт­но­го ис­кус­ст­ва

Па­мят­ни­ки первобытного искусства из­вест­ны по об­раз­цам, вы­пол­нен­ным на твёр­дых, со­хра­няю­щих­ся до на­ших дней ма­те­риа­лах. Изо­бра­же­ния на по­верх­но­сти кам­ня пред­став­ле­ны гра­фи­кой (в том числе пет­рог­ли­фы) и жи­во­пи­сью (смотри Рос­пись на­скаль­ная), ко­то­рая со­хра­ни­лась толь­ко в пе­ще­рах. Это по­зво­ля­ет раз­де­лять на­скаль­ные па­мят­ни­ки па­лео­ли­тического искусства на ос­ве­щён­ные (рас­по­ла­гав­шие­ся на от­кры­тых по­верх­но­стях; например, Фош-Коа) и на­хо­дя­щие­ся в тем­но­те пе­щер, для ос­мот­ра и соз­да­ния ко­то­рых тре­бо­ва­лись ис­кусственные ис­точ­ни­ки све­та. С па­лео­ли­та из­вест­ны ком­по­зи­ции; не­ко­то­рым из них при­су­ще слож­ное ре­ше­ние (например, изо­бра­же­ния жи­вот­ных из Шо­ве). Цве­то­вая па­лит­ра ис­чер­пы­ва­ет­ся, как пра­ви­ло, крас­ным, чёр­ным, жёл­тым цве­та­ми, ре­же ис­поль­зу­ет­ся бе­лый. Свя­зую­щее в крас­ках не при­ме­ня­ет­ся, но они яв­ля­ют­ся спе­ци­аль­но при­го­тов­лен­ны­ми со­ста­ва­ми. Уже в па­лео­ли­те бы­ли из­вест­ны на­ло­же­ние цве­тов (например, в Аль­та­ми­ре), тех­ни­ка пе­ре­да­чи объ­ё­ма при по­мо­щи по­лу­то­нов, од­на­ко да­же в по­ли­хром­ных изо­бра­же­ни­ях гра­фическая ли­ния со­хра­ня­ет важ­ное зна­че­ние. Свое­об­раз­ны про­ца­ра­пан­ные по гли­ни­стым на­тё­кам на сте­нах из­ви­ли­стые ли­нии, из­ред­ка об­ра­зую­щие фи­гу­ра­тив­ные об­ра­зы, а так­же изо­бра­же­ния жи­вот­ных, про­чер­чен­ные и вы­ле­п­лен­ные из гли­ны на по­лу пе­щер (например, би­зо­ны из Ньо и Тюк-д’Одубер). Гра­фи­ка пре­об­ла­да­ет и сре­ди изо­бра­же­ний на кос­ти и не­боль­ших кам­нях. Древ­ней­шая скульп­ту­ра пред­став­ле­на мел­кой пла­сти­кой из бив­ня, кос­ти, гли­ны, кам­ня, а так­же ба­рель­е­фа­ми, ко­то­рые в основном вы­се­ка­лись на скаль­ных по­верх­но­стях.

Сре­ди па­лео­ли­тических фи­гу­ра­тив­ных изо­бра­же­ний до­ми­ни­ру­ют об­ра­зы бы­ков, би­зо­нов, ло­ша­дей, оле­ней, ма­мон­тов, но­со­ро­гов, мед­ве­дей, львов (птиц и рыб ма­ло). Изо­бра­же­ний че­ло­ве­ка из­вест­но на­мно­го мень­ше; пре­об­ла­да­ют жен­ские об­ра­зы, осо­бен­но в мел­кой пла­сти­ке («Ве­не­ры па­лео­ли­та»). Фи­гу­ра че­ло­ве­ка мо­жет иметь зоо­морф­ные (например, «кол­дун» из Трёх брать­ев пе­ще­ры), в том числе ор­ни­то­морф­ные (например, «жен­щи­ны-пти­цы» в Ме­зи­не, Аль­та­ми­ре, муж­чи­ны с птичь­ей го­ло­вой в Лас­ко), эле­мен­ты; есть сти­ли­зованные изо­бра­же­ния жен­ско­го те­ла (так называемые кла­ви­фор­мы). На­ря­ду с фи­гу­ра­тив­ны­ми изо­бра­же­ния­ми, су­ще­ст­во­ва­ли зна­ки, ряд из них ин­тер­пре­ти­ру­ют как сим­во­лы жен­ских по­ло­вых ор­га­нов, солн­ца, лу­ны, при­род­ных яв­ле­ний и т.д. Древ­ней­шие ор­на­мен­ты (по­ло­сы, спи­ра­ли, рас­тительные мо­ти­вы), как пра­ви­ло, об­ра­зо­ва­ны рит­мич­но по­вто­ряю­щи­ми­ся ли­ния­ми, ям­ка­ми, ок­руж­но­стя­ми и т.п. В ме­зо­ли­те и нео­ли­те изо­бра­же­ния лю­дей и жи­вот­ных де­ла­ют­ся бо­лее схе­ма­тич­ны­ми, ме­ня­ют­ся сти­ли­сти­ка и прин­ци­пы ор­га­ни­за­ции ком­по­зи­ций, бо­лее раз­но­об­раз­ны­ми ста­но­вят­ся ор­на­мен­ты.

Нет со­мне­ний, что первобытному искусству не бы­ли чу­ж­ды му­зы­ка, тан­цы, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют, например, на­ход­ки кос­тя­ных флейт, древ­ней­шие из ко­то­рых да­ти­ру­ют­ся сред­ним па­лео­ли­том (например, Мо­ло­до­ва ). В не­о­ли­те по­яв­ля­ет­ся ар­хи­тек­ту­ра (ряд поселе­ний Плодородного полумесяца; смотри так­же Ме­га­лит , Ме­га­ли­ти­че­ские куль­ту­ры ).

Вклю­чён­ность про­из­ве­де­ний первобытного искусства в ре­лигиозные ри­туа­лы уже в па­лео­ли­те под­твер­жда­ет­ся рас­по­ло­же­ни­ем па­мят­ни­ков в труд­но­дос­туп­ных мес­тах пе­щер, на­не­се­ни­ем на изо­бра­же­ния «ран», за­хо­ро­не­ни­ем ста­ту­эток в специальных ямах и т.п. Воз­мож­но, уже па­лео­ли­тические сю­жет­ные ком­по­зи­ции свя­за­ны с ми­фа­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)