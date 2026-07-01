ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО
ПЕРВОБЫ́ТНОЕ ИСКУССТВО - в широком смысле - искусство обществ, находящихся на стадии догосударственного и дописьменного развития; в узком смысле - искусство каменного века или развивающееся изолированно от центров цивилизаций.
Иногда первобытное искусство включают в рамки понятия «традиционное народное искусство». Есть точка зрения, что первобытное искусство не может рассматриваться как иск-во, предлагается употреблять термин «изобразительная деятельность». Во многих работах первобытное искусство, наоборот, не выделяется как специфический феномен, а его памятники называют по эпохам и регионам.
Открытие первобытного искусства. Впервые памятник искусства палеолита (изображение ланей, выгравированное на кости оленя) был открыт в 1834 году, во время любительских раскопок в гроте Шаффо (Франция). Однако возраст находки был поставлен под сомнение, и в научный оборот её ввели в 1887 году. Наличие худож. творчества в палеолите начали признавать после того, как при раскопках Э. Ларте и Г. Кристи в Ла-Мадлен (1864 год) найдено выгравированное на бивне изображение мамонта. Однако фигурам и знакам, обнаруженным в Ньо (1864 год), не придавалось значения, а росписи, открытые в Альтамире (1879 год), на Международном конгрессе антропологов и археологов в Лиссабоне (1880 год) были признаны подделкой. Причина такого отношения к находкам - в господствовавших эволюционистских представлениях о людях каменного века как о примитивных существах, не способных к художественному творчеству. Окончательное признание искусства палеолита произошло после открытия в 1901 году Д. Пейрони, Л. Капитаном, А. Брёйлем гравированных рисунков в Комбарель и живописи в Фон-де-Гом.
Проблема происхождения искусства. Эта проблема начала обсуждаться до открытий памятников палеолитич. худож. творчества. В рамках «теории игры», основанной на эстетич. концепциях И. Канта и Ф. Шиллера, развивался отражающий дух романтизма тезис о том, что иск-во возникло как результат эстетич. творческого побуждения человека к свободе от сил и законов природы и общества. В дальнейшем тезис о врождённом стремлении человека к худож. творчеству оставался одним из основных в ряде теорий (К. Бюхер, франц. исследователь Ж. А. Люке, франц. историк первобытности Л. Р. Нужье и др.). Широкое признание получила точка зрения о связи П. и. с магией, особенно после работы франц. археолога С. Рейнака о всеобщей истории пластич. искусств (1904).
По мере накопления фактического материала встал вопрос о генезисе искусства. В середине XIX века Ж. Буше де Перт выдвинул гипотезу «простого этапа», согласно которой человек первоначально подмечал сходство некоторых природных объектов (камней, рельефа пещерных стен и т.п.) с животными и человеком, затем начал доделывать естественные модели, приближая к образам, которые существовали в его сознании, потом приступил к самостоятельному художественному творчеству. Французский археолог Э. Пьетт считал скульптуру наиболее простой и древнейшей формой изображений, возникшей в результате подражания человека природным образцам. В начале XX века А. Брёйль выделил изображения, которые могли быть отправной точкой в процессе возникновения первых памятников искусства: «макароны», или «меандры» (группы параллельных волнистых линий, прочерченных по глине пальцами или нанесённых на поверхность скалы зубчатым инструментом); силуэты кистей рук, выполненные как позитивное или негативное (например, оттиск) изображение, а также контурной обводкой. Во 2-й половине XX века А. Леруа- Гуран в созданной им схеме стилистической эволюции европейского искусства верхнего палеолита выделил начальный этап (стиль I), характеризовавшийся отдельными знаками и отсутствием сюжетных изображений. Однако открытие в Шове рисунков эпохи Ориньяк поставило под сомнение эти и другие эволюционистские теории.
Среди отечественных исследователей наиболее развёрнутые концепции возникновения искусства сформулированы А.П. Окладниковым и А.Д. Столяром, исходившими из положения, что искусству верхнего палеолита должен предшествовать этап символической деятельности неандертальца и даже архантропов. Древнейшим проявлением изобразительное творчества на рубеже среднего и верхнего палеолита, по Столяру, были «натуральные макеты» животных - естественные (например, сталагмит в пещерах Базуа, Италия) и искусственные (например, лепные в Монтеспан и Пеш-Мерль, Франция) основы, которые покрывались шкурами пещерного медведя. В современных исследованиях эти памятники относят к значительно более позднему времени, к эпохе Мадлен, что ставит высказанное суждение под сомнение.
Современные знания о хронологии пещерного искусства и искусства малых форм опираются на радиоуглеродные даты, в том числе полученные по пигменту росписей (AMS 14C). Новые находки показали, что древнейшие памятники первобытного искусства демонстрируют отличное знание натуры, развитые художественные образы, сложившиеся навыки работы краской, сложные композиционные решения. Открытия природных объектов, напоминающих человеческие фигуры и подработанных древними людьми в Ашеле (стоянка Берехат-Рам, Голанские высоты, Палестина, 1981 год; Тан-Тан), вновь делают актуальными гипотезы Ж. Буше де Перта и Э. Пьетта. Однако проблема возникновения искусства остаётся открытой.
Большинство древнейших памятников первобытного искусства обнаружено на севере Евразии, главным образом в Западной Европе, с максимальной концентрацией (особенно живописи) в так называемом франко-кантабрийском районе (юго-запад Франции, север Испании).
Общая характеристика первобытного искусства
Памятники первобытного искусства известны по образцам, выполненным на твёрдых, сохраняющихся до наших дней материалах. Изображения на поверхности камня представлены графикой (в том числе петроглифы) и живописью (смотри Роспись наскальная), которая сохранилась только в пещерах. Это позволяет разделять наскальные памятники палеолитического искусства на освещённые (располагавшиеся на открытых поверхностях; например, Фош-Коа) и находящиеся в темноте пещер, для осмотра и создания которых требовались искусственные источники света. С палеолита известны композиции; некоторым из них присуще сложное решение (например, изображения животных из Шове). Цветовая палитра исчерпывается, как правило, красным, чёрным, жёлтым цветами, реже используется белый. Связующее в красках не применяется, но они являются специально приготовленными составами. Уже в палеолите были известны наложение цветов (например, в Альтамире), техника передачи объёма при помощи полутонов, однако даже в полихромных изображениях графическая линия сохраняет важное значение. Своеобразны процарапанные по глинистым натёкам на стенах извилистые линии, изредка образующие фигуративные образы, а также изображения животных, прочерченные и вылепленные из глины на полу пещер (например, бизоны из Ньо и Тюк-д’Одубер). Графика преобладает и среди изображений на кости и небольших камнях. Древнейшая скульптура представлена мелкой пластикой из бивня, кости, глины, камня, а также барельефами, которые в основном высекались на скальных поверхностях.
Среди палеолитических фигуративных изображений доминируют образы быков, бизонов, лошадей, оленей, мамонтов, носорогов, медведей, львов (птиц и рыб мало). Изображений человека известно намного меньше; преобладают женские образы, особенно в мелкой пластике («Венеры палеолита»). Фигура человека может иметь зооморфные (например, «колдун» из Трёх братьев пещеры), в том числе орнитоморфные (например, «женщины-птицы» в Мезине, Альтамире, мужчины с птичьей головой в Ласко), элементы; есть стилизованные изображения женского тела (так называемые клавиформы). Наряду с фигуративными изображениями, существовали знаки, ряд из них интерпретируют как символы женских половых органов, солнца, луны, природных явлений и т.д. Древнейшие орнаменты (полосы, спирали, растительные мотивы), как правило, образованы ритмично повторяющимися линиями, ямками, окружностями и т.п. В мезолите и неолите изображения людей и животных делаются более схематичными, меняются стилистика и принципы организации композиций, более разнообразными становятся орнаменты.
Нет сомнений, что первобытному искусству не были чужды музыка, танцы, о чём свидетельствуют, например, находки костяных флейт, древнейшие из которых датируются средним палеолитом (например, Молодова). В неолите появляется архитектура (ряд поселений Плодородного полумесяца; смотри также Мегалит, Мегалитические культуры).
Включённость произведений первобытного искусства в религиозные ритуалы уже в палеолите подтверждается расположением памятников в труднодоступных местах пещер, нанесением на изображения «ран», захоронением статуэток в специальных ямах и т.п. Возможно, уже палеолитические сюжетные композиции связаны с мифами.