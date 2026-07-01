ПЕРВАЯ СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Война союза амфиктионов против Крисы (конец VI в. до н.э.).

Одной из главных проблем, связанных с темой Первой священной, или Крисейской войны (Κρισαῖος πόλεμος), как называют ее античные авторы (Strab., IX, 3, 4, p. 418; IX, 3, 10, р. 421; Athen., XIII, 560 b–c), является отсутствие современных событиям источников. Близкие по времени свидетельства – Гомеровский гимн Аполлону Пифийскому и приписываемый Гесиоду “Щит Геракла” – являются малоинформативными, а вазовая живопись с изображениями моментов борьбы за дельфийский треножник между Гераклом и Аполлоном – может засвидетельствовать лишь сам факт борьбы за влияние в Дельфах. Более определенные сообщения о войне мы находим лишь в источниках IV в., прежде всего в речах афинского оратора Эсхина, а также в посольской речи, приписываемой Фессалу, сыну Гиппократа, которая включена в Корпус Гиппократа ([Hp], ep. 27), но эти источники представляют лишь взгляд победившей стороны и поэтому часто подозреваются в тенденциозности (такого рода подозрения усиливаются и жанровой спецификой речи). Упоминания о войне содержит и последующая традиция: Диодор (IX, 16), Страбон (IX, 3, 4, p. 418–419; 10, p. 421), Павсаний (X, 37, 5–8), Плутарх (Sol., 11). Тот факт, что античные свидетельства на этот счет относятся к значительно более позднему, чем описываемые события, времени, породил попытки рассматривать традицию о Первой священной войне как “изобретение” авторов IV в. до н.э., однако большинство исследователей все же справедливо склоняется к мнению об историчности этого события.

Причиной войны все источники единодушно считают “нечестивые деяния” (по выражению Эсхина), жителей Крисы/Кирры в отношении Дельфийского святилища, но конкретные события, послужившие поводом к войне, античными авторами описываются по-разному; особенно вероятными представляются рассказы о взимаемых крисейцами поборах с направляющихся в Дельфы путешественников.

В наших источниках нет подробной информации о составе амфиктионов, воевавших против Крисы, среди ее активных участников называются Фессалия, Сикион и Афины. Решающая роль в войне и доминирование в Амфиктионии принадлежали, безусловно Фессалии, дополнительный стимул действиям которой могла придать ее древняя вражда с Фокидой. Командующим силами Амфиктионии наиболее авторитетная традиция называет фессалийца Еврилоха. Среди участников войны фигурирует и Солон, однако относительно командующего военным контингентом афинян предпочтительным представляется свидетельство Плутарха, опиравшегося на дельфийские летописи. Этот автор называет Алкмеона, что вполне соответствует тому, что известно об отношениях Дельф со знаменитым афинским родом. Возможно, у Алкмеонидов были свои счеты с “крисейскими” Дельфами, поддержавшими выступление Килона в пику Алкмеонидам, находившимся тогда у власти.

Еще одним участником войны был Сикион, военные силы которого возглавлял тиран Клисфен. Значение процветавшей Крисы как важного порта, по-видимому, делало ее нежелательным соперником для Клисфена, с равным успехом к активным действиям его могла подтолкнуть жажда славы и престижа. Стремление амфиктионов наказать повинный в нечестии город, таким образом, подкреплялось и различного рода собственными целями.

Источники не сохранили указания на точную дату начала конфликта, продолжавшегося, по сообщениям античных авторов, несколько лет. Сообщение Каллисфена о десятилетней осаде выглядит подозрительно, однако длительный характер военных действий, который имеют в виду все античные авторы, безусловно должен быть принят. Традиционной датой окончания войны считается 590 г. до н. э. – засвидетельствованная источниками дата проведения состязаний в Пифо, которые были учреждены амфиктионами после победы.

После окончания осады и захвата Крисы жители ее были обращены в рабство, а город и гавань разрушены до основания. По-видимому, пример Крисы стал поводом для регулирования правил ведения войны между членами союза. В результате клятвой амфиктионов был наложен запрет на некоторые ранее практиковавшиеся повсеместно методы ведения военных действий, которые предполагали тотальное разрушение.

Важнейшим итогом войны стало то, что плодородная Крисейская равнина была объявлена священной с запрещением обрабатывать ее под страхом жестокого наказания Это предопределило превращение дельфийских служителей в единственную в своем роде официальную организацию профессионального жречества. Результаты войны были для святилища чрезвычайно важны и в другом отношении. Дельфы освободились от весьма обременительного контроля со стороны Крисы, получили фактическое подтверждение существованию организации, которая на деле защищала их важнейшие интересы.

Кроме того, окончание войны знаменовало собой еще одно событие, которое подняло престиж Дельф в общегреческом масштабе: они становятся центром общегреческого праздника – учрежденных амфиктионами Пифийских игр, вторых по значению после Олимпийских. После победы амфиктионы коренным образом реорганизовали проводившиеся ранее в Дельфах состязания, расширив программу агонов. Дававшееся в первую Пифиаду денежное вознаграждение на втором празднике было заменено венком, т. е. Пифии стали относиться к особо почетному разряду агонов στεφανῖται. Со второго праздника Пифийские игры проводились раз в четыре года. Все эти изменения были сделаны по образцу уже существовавших общегреческих состязаний. Однако игры в Дельфах имели ряд специфических черт. Кроме первостепенной роли мусических агонов, следует указать и на то, что они с самого начала стали панэллинским праздником.

Автор статьи: О.В. Кулишова