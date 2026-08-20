ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Традиционное наименование революции в Российской империи, обычно датируемой 9 января 1905 года – 3 июня 1907 года. Название «русская» является традиционным, но в революции активно участвовали представители разных народов империи. Причинами революции является обострение социальных проблем («аграрного вопроса» и «рабочего вопроса»), а также недовольство политикой самодержавия прежде всего со стороны городских слоев и национальных меньшинств. В период «весны Святополк-Мирского» 1904 года активизировалась либеральная общественность и рабочее движение. Собрание русских фабрично-заводских рабочих во главе с Г. Гапоном вывело тысячи рабочих в воскресенье 9 января 1905 года на массовую демонстрацию с тем, чтобы прийти к Зимнему дворцу и вручить Николаю II петицию с рабочими требованиями. Сами эти требования были составлены с помощью социалистов и включали 8-часовой рабочий день, повышение зарплаты, созыв Учредительного собрания - парламента, который примет конституцию и ограничит самодержавие. Демонстрация была расстреляна и разогнана войсками. Это «кровавое воскресение» дискредитировало самодержавие, стало лишь толчком к давно назревавшему революционному процессу, причиной которого был социально-экономический кризис и отставание политических преобразований от социальных изменений. Вспыхнули забастовки протеста против произвола властей и тяжелых социальных условий, в которых оказались рабочие. 10 января 1905 года забастовали десятки тысяч рабочих в Москве, затем в Баку, Киеве, Одессе, Харькове, Лодзи, Ковно, Вильно и других городах. В Риге войска опять стреляли в демонстрантов. Николай II пытался разобраться в причинах социальных протестов с помощью комиссии Н. Шидловского, в которую должны были войти выборные представители рабочих, но она потерпела неудачу, так как рабочие выдвинули политические требования. Идеи конституционных демократов , социал-демократов и социалистов-революционеров быстро распространялись среди населения. Но проникновение оппозиционных и революционных взглядов в разные социальные группы шло неравномерно, и поэтому до октября 1905 года революционное движение развивалось вспышками, которые происходили разрозненно и подавлялись одна за другой. Происходили террористические акты (наибольший резонанс имело убийство великого князя Сергея Александровича И. Каляевым 4 февраля 1905 года), восстания в армии и на флоте ( см. броненосец «Потемкин») , стачки. Серьезные проблемы для экономики и властей создали стачки на железных дорогах в феврале-марте 1905 года. Нарастало крестьянское движение. Весной-летом прошли общегородские стачки в Лодзи и Иваново-Вознесенске, где возник первых Совет. Наиболее известной организацией оппозиции был Союз союзов, который объединял только что возникшие профсоюзы рабочих и общественные союзы интеллигенции.

В мае бастующие рабочие Иваново-Вознесенска избрали первый Совет рабочих депутатов - орган, представляющий интересы пролетариев. Совет фактически взял в свои руки власть в городе на время забастовки. Рабочие подчинялись только ему. Всего в стране в 1905 году возникло 55 Советов. Наиболее влиятельным был Петербургский , в котором состояло 562 депутата, преимущественно от заводов, фабрик и революционных партий. Его первым председателем стал юрист Г. Хрусталев-Носарь. После арестов последним исполняющим обязанности председателя был социал-демократ Л. Троцкий . В декабре депутаты Петербургского Совета были арестованы.

Рост крестьянского движения привел к созданию Всероссийского крестьянского союза. В конце года Союз в целом по стране имел 470 сельских и волостных отделений, насчитывающих около 200 тысяч человек. 3 ноября 1905 года был принят указ о прекращении с 1907 года выплаты выкупных платежей. Однако эта мера не успокоила крестьянство. Происходили массовые волнения в Польше, Латвии, Грузии и других "национальных окраинах". Они сопровождались столкновениями с войсками, вооруженными нападениями на представителей власти. Произошли армяно-азербайджанские межэтнические столкновения. Дискредитации самодержавия способствовало поражение в русско-японской войне 1904-1905 годов .

14 июня 1905 года восстала команда броненосца «Потемкин» . Восставший корабль ходил по Черному морю, но реальной поддержки не получил и 25 июня 1905 года вынужден был сдаться румынским властям. Восстание показало, что вооруженные силы ненадежны, но в то же время оппозиция не в состоянии объединить усилия разрозненных выступлений.

Самодержавие было готово пойти на незначительные уступки, введя законосовещательный представительный орган, о чем Николай II объявил 6 августа 1905 года. Оппозиционные силы выступили против этой «Булыгинской думы», названной так по имени министра внутренних дел.

Разнородные социально-политические силы, участвовавшие в революции, объединились в единый поток благодаря начавшейся 7 октября 1905 года Октябрьской стачке , в которой участвовало около 2 миллиона человек. Одновременно произошел всплеск крестьянского движения – если в январе-апреле оно охватывало около 17% уездов, то в октябре – около 37%. В условиях парализации жизни страны С. Витте удалось убедить Николая II подписать манифест 17 октября «Об усовершенствовании государственного порядка» , провозглашавший введение гражданских свобод и выборы в законодательное собрание – Государственную думу. На основании манифеста «О мерах к укреплению единства и деятельности министерств и главных управлений», создавался Совет министров во главе с премьер-министром, который персонально отвечал за работу всего правительства и отчитывался перед императором. Манифест провозглашал политическую амнистию, которая позволила вернуться в страну лидерам оппозиционных политических партий, а самим этим партиям выйти из подполья.

Либералы провозгласили создание Конституционно-демократической партии (кадеты). Сторонники возникшей в результате принятия манифеста политической системы объединились в Союз 17 октября (октябристы). Однако даже кадеты, не говоря уже о социалистах, считали Манифест 17 октября недостаточным. В то же время сторонники самодержавия решили, что манифест вырван у царя под угрозой насилия и должен быть отменен. Их называли «черносотенцами». Они организовали террор против революционеров и погромы евреев, которых считали виновниками начавшейся смуты.

После опубликования Манифеста была проведена политическая амнистия, и революционные партии стали действовать более открыто, хотя окончательно из подполья не вышли. Репрессии против них продолжались. Партия социалистов-революционеров (эсеров), отколовшиеся от нее в 1906 году более радикальный Союз эсеров-максималистов и более умеренная Партия народных социалистов, продолжали выступать за свержение самодержавия, передачу помещичьей земли крестьянам и глубокие социальные преобразования. РСДРП, также выступавшая за социализм и демократию, усиливала свои позиции в рабочем движении, но социал-демократов ослаблял раскол на меньшевиков и большевиков. Были легализованы также профсоюзы.

Витте, назначенный руководить правительством, с трудом справлялся с ситуацией. Противники манифеста справа и слева быстро вооружались. В октябре – декабре произошло 195 массовых солдатских выступлений (в январе – сентябре – 76). Происходили убийства общественных и революционных активистов с одной стороны и правительственных чиновников, офицеров и предпринимателей – с другой. В период революции от терактов погибло около 9 тыс. человек. По стране прокатились еврейские погромы. Крестьяне жгли помещичьи усадьбы и в отдельных случаях оказывали вооруженное сопротивление войскам.

Социалистические партии считали, что необходимо продолжать наступление на самодержавие, не останавливаясь перед вооруженной борьбой. 15 ноября 1905 года в Севастополе под руководством лейтенанта П. Шмидта восстала команда крейсера «Очаков» и еще 12 кораблей. Но на этот раз восставший корабль был расстрелян из орудий и вынужден был сдаться. Лейтенант Шмидт был казнен.

Революционные партии ждали нового подъема забастовочной волны, чтобы начать восстание против самодержавия. В начале декабря железнодорожники начали новую забастовку. В столице она была подавлена, а Совет рабочих депутатов арестован за призыв не платить налоги. Но в Москве рабочие депутаты, находившиеся под влиянием большевиков, призвали к всеобщей стачке, которая 8 декабря переросла в декабрьское вооруженное восстание 1905 года . В декабре-январе восстания произошли в ряде городов и местностей страны: Новороссийске, Ростове-на-Дону, Чите, Донбассе, Владивостоке и в других местах. Поражение декабрьских восстаний привело к значительному ослаблению революционных партий и их авторитета. Но оно оказало воздействие на самодержавие - в разгар Московского восстания были приняты законы, которые закрепляли и конкретизировали положения манифеста 17 октября. Под давление революционных выступлений Николай II смирился с тем, что его власть будет ограничена парламентом. 11 декабря 1905 года издается указ «Об изменении положения о выборах в Государственную думу». В соответствии с ним практически все мужское население страны в возрасте старше двадцати пяти лет (кроме солдат, студентов, поденных рабочих и части кочевников) получило избирательные права.

20 февраля 1906 года вышло «Учреждение Государственной думы», в котором определялись ее права: предварительная разработка и обсуждение законодательных предложений, утверждение государственного бюджета и др. Но выбираться должна была только нижняя его палата - Государственная дума, а верхней палатой становился наполовину назначенный императором Государственный совет. Изменение политической системы было закреплено 23 апреля 1906 года в «Основных законах Российской империи».

Вооруженные восстания продолжались и в дальнейшем (например, Кронштадтские восстания 1905 и 1906 годов, Свеаборгское вооруженное восстание 1906 года). Была проведена реформа государственного устройства 1906 года, но оппозиционность I Государственной Думы привела к ее роспуску и июльскому кризису 1906 года. Часть депутатов подписала Выборгское воззвание 1906 года, за что была репрессирована. II Государственная Дума оказалась более оппозиционной, чем первая.

Если в 1905 году было зарегистрировано 13955 стачек с 2,86 миллиона забастовщиков (около 60% промышленных рабочих), то в 1906 году 6114 стачек с 1,1 миллиона участников (37,9% промышленных рабочих), а в 1907 году – 3573 стачек с 0,74 миллиона участников (32,1 промышленных рабочих). К 1907 году было создано более 600 профсоюзов, охватывающих около 245 тысяч рабочих. В 1905 году было зарегистрировано 3228 массовых крестьянских выступлений, а в 1906 году – около 2600, но они охватили уже половину уездов европейской России.

Подавление революции осуществлялось под руководством П. Столыпина с помощью карательных экспедиций в деревню, военно-полевых судов и других репрессий. Сохраняли активность и террористы. Так, 12 августа 1906 года был взорван дом П. Столыпина, премьер-министр не пострадал, но погибло 24 человека. Одновременно 4 ноября 1906 года были начаты столыпинские реформы .

В 1907 году стачечная и крестьянская активность шла на спад, революционные силы постепенно оказались в изоляции. Концом революции считается роспуск II Государственной думы и незаконное изменение избирательного законодательства (Третьеиюньский переворот 1907 года). Несмотря на частичное поражение, благодаря революции Россия обрела представительную ветвь власти, были разрешены экономические стачки, расширились гражданские свободы, были отменены выкупные платежи.

Опыт революции в России повлиял на мировое социал-демократическое движение, оценившее успехи стачечной борьбы, а также способствовал подъему антиимпериалистического и демократического движения в Азии.