ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 гг.

Революция в Российской империи, обычно датируемая 09.01.1905 г. – 03.06.1907 г.

Традиционно называлась «Первая русская революция», но в революции активно участвовали представители разных народов империи. Была вызвана нарастанием противоречий между крестьянами и помещиками, рабочими и капиталистами, средними слоями и самодержавием. Складыванию революционной ситуации способствовала Русско-японская война 1904-1905 гг.

После " кровавого воскресения ", которое дискредитировало самодержавие, в 66 городах вспыхнули забастовки протеста. Сотни тысяч рабочих выдвигали не только экономические, но и политические лозунги. Попытка Николая II выяснить и устранить причины недовольства рабочих с помощью комиссии Шидловского оказалась неудачной. 18 февраля император сообщил о предстоящем введении представительного законосовещательного органа – Государственной думы. Общественности предлагалось подавать министру внутренних дел А. Булыгину проекты его организации. Этим воспользовалось земское движение. Оппозиционные силы выступили против этой "Булыгинской думы", которая была официально учреждена 6 августа и должна была быть избрана в 1906 г. 17 апреля был издан Указ об укреплении начал веротерпимости, который снимал ограничения деятельности старообрядцев, сектантов, разрешал выход из православия.

Идеи конституционных демократов, социал-демократов и эсеров быстро распространялись среди населения. Но проникновение оппозиционных и революционных взглядов в разные социальные группы шло неравномерно, и поэтому до октября 1905 г. революционное движение развивалось вспышками, которые происходили разрозненно и подавлялись одна за другой. То усиливалась, то ослабевала стачечная борьба рабочих. Происходили террористические акты, организованные Боевой организацией эсеров и др. структурами. В январе-сентябре 1905 г. произошло 76 солдатских выступлений, крупнейшим из которых было восстание на броненосце «Потемкин» . Нарастало крестьянское движение 1905-1907 гг. Наиболее известной оппозиционной организацией стал Союз союзов, который объединял только что возникшие профсоюзы рабочих и общественные союзы интеллигенции. С мая возникали Советы рабочих депутатов.

Разнородные социально-политические силы, участвовавшие в революции, объединились в единый поток благодаря Октябрьской стачке. В условиях парализации жизни страны С. Витте удалось убедить Николая II подписать манифест 17 октября . 21 октября был издан указ об амнистии политических заключенных. 22 октября – восстановлена автономия Финляндии. 3 ноября были отменены выкупные платежи с крестьян. Были легализованы партии и профсоюзы. Возникли Конституционно-демократическая партия, Союз 17 октября (октябристы), Союз русского народа и др. легальные партии. Также действовали Крестьянские союзы и Советы рабочих депутатов, большое влияние приобрел Петербургский совет. Противники манифеста справа и слева вооружались, между ними происходили столкновения. Произошли крупные еврейские погромы в Одессе, Орше, Ростове-на-Дону и др. Революция сопровождалась подъемом национальных движений и межнациональными столкновениями. В июне произошло Лодзинское восстание 1905 г. Происходили крестьянские и батрацкие восстания в Эстляндии, Лифляндии, Курляндии, Гурии.

Витте, назначенный руководить правительством, с трудом справлялся с ситуацией. Ряд городов и губерний был объявлен на чрезвычайном и военном положении. В октябре-декабре произошло 195 массовых выступлений солдат и матросов. 26-28 октября матросы взбунтовались в Кронштадте, 11-15 ноября произошло Севастопольское восстание на Черноморском флоте. В Москве и др. городах в декабре-январе произошли декабрьские вооруженные восстания 1905 г. Революционерам не удалось перетянуть на свою сторону войска, что предопределило их поражение.

Была проведена реформа государственного устройства 1906 г., но оппозиционность I Государственной думы привела к ее роспуску и июльскому кризису 1906 г. Во время июльского кризиса 1906 г. 17-20 июля эсеровская военная организация при участии социал-демократов подняла восстание в крепостях Свеаборг, Кронштадт и Ревель. Но и на этот раз армия осталась в целом на стороне монархии, и восстание было подавлено. Продолжалась террористическая активность эсеров, максималистов, анархистов и националистов. Продолжалось стачечное движение, хотя наметился его спад – в 1905 г. в стачках участвовало около 60% промышленных рабочих, а в 1906 г. – менее 40%. В 1905 г. произошло более 3200 крестьянских выступлений, в 1906 г. – около 2600.

Подавление революции, осуществлявшееся под руководством П. Столыпина с помощью военно-полевых судов, сопровождалось началом столыпинских реформ. II Государственная дума оказалась радикальнее первой, что привело к Третьеиюньскому перевороту 1907 г. Роспуск II думы произошел в условиях спада революционной активности и считается моментом завершения революции.

Несмотря на частичное поражение, благодаря революции Россия обрела представительную ветвь власти, были разрешены профсоюзы и экономические стачки, расширились гражданские свободы, начались аграрные реформы.

Исторические источники:

Государственная дума. 1906-1917. Стенографические отчеты. М., 1995;

Дневники императора Николая II. 1894—1918. М., 2011-2013;

Революция 1905–1907 гг. в России. Документы и материалы. М., 1955.

Автор статьи: Шубин А.В.